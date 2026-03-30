México

Así se prepara una carlota fit: la receta fácil que suma sabor y bienestar en minutos

Una mezcla fresca de yogur griego, un toque de limón y la suavidad de las galletas convierten a este postre en una opción atractiva para cualquier momento del día

Guardar
Postre frío, carlota de guayaba, textura cremosa, sabor tropical, repostería casera. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La carlota fit se presenta como un postre equilibrado y práctico, ideal para personas que buscan alternativas ligeras y saludables. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparar un postre equilibrado y práctico es posible con esta versión de carlota fit. La propuesta combina pocos ingredientes y un proceso sencillo, ideal para quienes buscan alternativas ligeras sin dedicar demasiado tiempo en la cocina.

La mezcla de yogur griego con un toque cítrico genera una textura cremosa y fresca. Este contraste se integra con las galletas María, que aportan estructura y suavidad al momento del reposo. El equilibrio entre la acidez y el dulzor natural del yogur realza los sabores, convirtiendo cada porción en una opción apetecible y saludable.

El uso de stevia permite mantener un dulzor moderado sin añadir calorías extras. Con un breve tiempo en refrigeración, esta receta logra una consistencia agradable y lista para disfrutarse en cualquier ocasión. La carlota fit se adapta tanto a meriendas como a postres, mostrando que es posible cuidar la alimentación sin renunciar al sabor.

Una alternativa ligera y práctica para el día a día

Postre frío, carlota de guayaba, textura cremosa, sabor tropical, repostería casera. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La receta de carlota fit utiliza yogur griego y un toque de limón para lograr una textura cremosa y fresca con bajo contenido calórico. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta carlota fit destaca por su facilidad de preparación. No requiere horno ni técnicas complejas, lo que la convierte en una opción accesible para cualquier persona.

El equilibrio entre ingredientes permite obtener un resultado suave, donde el sabor del limón resalta sin resultar invasivo. La textura final depende del tiempo de refrigeración.

Su presentación en vaso facilita el armado y también su consumo. Es una opción funcional para porciones individuales y momentos rápidos.

Receta de carlota fit

Carlota de durazno con crema y trozos de fruta en un postre frío. — (Imagen Ilustrativa Infobae)
El uso de stevia en la carlota fit garantiza un sabor dulce moderado sin sumar calorías adicionales, manteniendo la receta ligth. — (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paso a paso de esta receta lo puedes encontrar disponible en el perfil de Instagram de Fernanda Yeme.

Para lograr esta receta es importante seguir el orden de los pasos. A continuación se detallan los ingredientes y el procedimiento tal como se indica:

Ingredientes

  • 1/2 taza de yogur griego
  • 1 sobre de stevia
  • 1/2 tapa de limón
  • Galletas maría

Preparación

  • Mezclamos el limón con la stevia, y el yogur
  • Tomamos un vaso que sea de boca grande para que puedas acomodar las galletas María
  • Empezamos a apilar las galletas con una buena capa de la mezcla del yogur hasta que logres llenar el vaso
  • Refrigeramos mínimo 10 min

El tiempo en frío permite que las galletas absorban la humedad y se integren con la mezcla.

Un postre versátil y fácil de adaptar

Carlota de durazno con crema y trozos de fruta en un postre frío. — (Imagen Ilustrativa Infobae)
La carlota fit puede adaptarse a distintos tamaños de recipientes y momentos del día, consolidándose como un postre versátil y funcional. — (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta carlota puede disfrutarse en distintos momentos del día, su preparación rápida la hace útil como merienda o como opción dulce después de una comida.

La receta permite ajustar la cantidad de ingredientes según el tamaño del recipiente. Esto facilita adaptarla sin modificar su esencia.

En conjunto, es una alternativa sencilla que combina practicidad y sabor. Una opción accesible para quienes buscan un postre sin complicaciones.

Temas Relacionados

CarlotaPostresRecetasmexico-recetasmexico-noticias

Más Noticias

¿Qué pasó con la mujer que tomó el sol en Palacio Nacional? Sheinbaum responde

La mandataria abordó el tema tras varios días de especulación y versiones encontradas en redes sociales

¿Qué pasó con la mujer que tomó el sol en Palacio Nacional? Sheinbaum responde

Clima hoy en CDMX: alcaldía por alcaldía, así estará la temperatura en cada zona de la capital mexicana

Este lunes se esperan ligeras lluvias alrededor de toda la República Mexicana, por lo que habrá que estar bien abrigados y prevenidos

Clima hoy en CDMX: alcaldía por alcaldía, así estará la temperatura en cada zona de la capital mexicana

Pensión Mujeres Bienestar 2026: ya hay fecha para siguiente periodo de pagos

Los últimos depósitos se realizaron del 2 al 26 de marzo

Pensión Mujeres Bienestar 2026: ya hay fecha para siguiente periodo de pagos

Aguanieve en plena primavera: El Frente Frío 42 congelará estos estados mexicanos durante el lunes 30 y martes 31

El cambio repentino de temperatura y las lluvias intensas marcan un episodio poco común durante los últimos días de marzo

Aguanieve en plena primavera: El Frente Frío 42 congelará estos estados mexicanos durante el lunes 30 y martes 31

Gobierno de Sheinbaum busca diálogo con gasolineros para reducir el precio de la gasolina

La mandataria destacó que Pemex está revisando los precios en las terminales con el objetivo de alcanzar un nuevo acuerdo

Gobierno de Sheinbaum busca diálogo con gasolineros para reducir el precio de la gasolina
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estas son las últimas publicaciones de Carmiña Castro, influencer reportada como desaparecida en Culiacán

Estas son las últimas publicaciones de Carmiña Castro, influencer reportada como desaparecida en Culiacán

Hoy se define si estudiante que mató a dos maestras en preparatoria de Michoacán será vinculado a proceso

Tráfico de armas de Arizona alimenta la violencia del narco en México, revela The Guardian

Quién es Carmiña Castro, creadora de contenido que fue reportada como desaparecida en Culiacán, Sinaloa

EN VIVO | seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de marzo: hoy se define si estudiante que asesinó a dos maestras en Michoacán será vinculado a proceso

ENTRETENIMIENTO

Mónica Noguera sorprende con propuesta matrimonial a Nacho Cano tras ser vinculada con Paco Zea

Mónica Noguera sorprende con propuesta matrimonial a Nacho Cano tras ser vinculada con Paco Zea

Marcela Mistral admite que la rechazaron en Supernova y desata polémica con Ring Royale: “Si me dijeron que no, que no me querían”

Qué es el TDAH, el trastorno del neurodesarrollo que confesó tener Alfredo Adame

Tour de Pepe Aguilar en EEUU se tambalea: cancela dos fechas y cinco shows estarían en riesgo por bajas ventas

CDMX se convierte en la ciudad que más escucha a BTS en el mundo

DEPORTES

Revelan enfado de Emilio Azcárraga por remodelación imperfecta del Estadio Azteca

Revelan enfado de Emilio Azcárraga por remodelación imperfecta del Estadio Azteca

Así convenció Paulinho a sus compañeros seleccionados portugueses de venir a México para el amistoso

Gilberto Mora muestra confianza en su regreso a las canchas: “Voy muy bien”

En fotos: así fue la remodelación del Azteca a Estadio Ciudad de México, recinto tres veces mundialista

Debut de Álvaro Fidalgo en el partido México vs Portugal es opacado por aficionado que le impidió regalar autógrafos