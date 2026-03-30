Así se prepara una carlota fit: la receta fácil que suma sabor y bienestar en minutos

La carlota fit se presenta como un postre equilibrado y práctico, ideal para personas que buscan alternativas ligeras y saludables. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparar un postre equilibrado y práctico es posible con esta versión de carlota fit. La propuesta combina pocos ingredientes y un proceso sencillo, ideal para quienes buscan alternativas ligeras sin dedicar demasiado tiempo en la cocina.

La mezcla de yogur griego con un toque cítrico genera una textura cremosa y fresca. Este contraste se integra con las galletas María, que aportan estructura y suavidad al momento del reposo. El equilibrio entre la acidez y el dulzor natural del yogur realza los sabores, convirtiendo cada porción en una opción apetecible y saludable.

El uso de stevia permite mantener un dulzor moderado sin añadir calorías extras. Con un breve tiempo en refrigeración, esta receta logra una consistencia agradable y lista para disfrutarse en cualquier ocasión. La carlota fit se adapta tanto a meriendas como a postres, mostrando que es posible cuidar la alimentación sin renunciar al sabor.

Una alternativa ligera y práctica para el día a día

La receta de carlota fit utiliza yogur griego y un toque de limón para lograr una textura cremosa y fresca con bajo contenido calórico. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta carlota fit destaca por su facilidad de preparación. No requiere horno ni técnicas complejas, lo que la convierte en una opción accesible para cualquier persona.

El equilibrio entre ingredientes permite obtener un resultado suave, donde el sabor del limón resalta sin resultar invasivo. La textura final depende del tiempo de refrigeración.

Su presentación en vaso facilita el armado y también su consumo. Es una opción funcional para porciones individuales y momentos rápidos.

Receta de carlota fit

El uso de stevia en la carlota fit garantiza un sabor dulce moderado sin sumar calorías adicionales, manteniendo la receta ligth. — (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paso a paso de esta receta lo puedes encontrar disponible en el perfil de Instagram de Fernanda Yeme.

Para lograr esta receta es importante seguir el orden de los pasos. A continuación se detallan los ingredientes y el procedimiento tal como se indica:

Ingredientes

1/2 taza de yogur griego

1 sobre de stevia

1/2 tapa de limón

Galletas maría

Preparación

Mezclamos el limón con la stevia, y el yogur

Tomamos un vaso que sea de boca grande para que puedas acomodar las galletas María

Empezamos a apilar las galletas con una buena capa de la mezcla del yogur hasta que logres llenar el vaso

Refrigeramos mínimo 10 min

El tiempo en frío permite que las galletas absorban la humedad y se integren con la mezcla.

Un postre versátil y fácil de adaptar

La carlota fit puede adaptarse a distintos tamaños de recipientes y momentos del día, consolidándose como un postre versátil y funcional. — (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta carlota puede disfrutarse en distintos momentos del día, su preparación rápida la hace útil como merienda o como opción dulce después de una comida.

La receta permite ajustar la cantidad de ingredientes según el tamaño del recipiente. Esto facilita adaptarla sin modificar su esencia.

En conjunto, es una alternativa sencilla que combina practicidad y sabor. Una opción accesible para quienes buscan un postre sin complicaciones.