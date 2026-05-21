México

Estos son los audios que revivió Sheinbaum sobre la oposición buscando cancelar programas del Bienestar

Estos apoyos fueron implementados a partir de 2018 con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México

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Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum durante la mañanera del pueblo de este 21 de mayo en Palacio Nacional. (Presidencia)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum revivió los videos de la oposición difundidos hace algunos años, donde apoyan la cancelación de los programas del Bienestar, durante la mañanera del pueblo de este 21 de mayo en Palacio Nacional.

Asimismo, la mandataria mexicana recordó declaraciones realizadas por figuras del PAN como Marko Cortés y de empresarios como Salinas Pliego, quienes emitieron críticas hacia los apoyos sociales y plantearon restricciones a sus beneficiarios. Siguiendo esta línea, citó a Xóchitl Gálvez, señalando que en el gobierno y en el país “no caben los huevones”, en referencia a las personas que reciben estos incentivos.

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Contrastó estos planteamientos con la visión que prioriza la justicia social y el combate a la corrupción de su administración, frente a un modelo que ha favorecido por años a los sectores más privilegiados.

El comienzo de los programas del Bienestar

De acuerdo con la líder política, a partir de 2018, la ciudadanía mexicana exigió un cambio profundo en la administración pública, llevando a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia.

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De sus principales iniciativas fue la eliminación de la condonación de impuestos y al fortalecimiento de la recaudación fiscal, ayudando a la erradicación de prácticas corruptas y en el uso eficiente de los recursos públicos.

Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum expone videos de opositores durante la mañanera del pueblo de este 21 de mayo. (Presidencia)

Por esta esta nueva política, fue posible financiar obras como el Tren Maya, la Refinería Dos Bocas y el Corredor Interoceánico, así como invertir en infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria. Además, se destinaron fondos a programas sociales como la pensión para adultos mayores, apoyos a personas con discapacidad, becas para estudiantes de todos los niveles y el programa Sembrando Vida.

El salario mínimo experimentó un incremento sostenido y se eliminó el outsourcing, lo que mejoró las condiciones laborales de millones de trabajadores.

Según datos oficiales de la mandataria mexicana, 13. 5 millones de personas salieron de la pobreza y la desigualdad social se redujo de manera significativa.

Colaboración con Estados Unidos

La jefa de Estado recordó que algunos sectores mediáticos y políticos buscan recuperar el control, aunque el gobierno mantiene una relación cordial con el empresarios sin permitir que estos determinen el rumbo del país.

Advirtió que existen voces en Estados Unidos que promueven gobiernos subordinados a intereses foráneos, comparando esa postura con la época de Porfirio Díaz. Ante ese panorama, llamó a la población a mantenerse informada y a no dejarse engañar por discursos que prometen honestidad solo de palabra.

“Si la gente pensara que la presidenta no es honesta, no tendría el recibimiento que tengo en todo el país”, afirmó, destacando el respaldo social más allá de los beneficiarios de programas de bienestar.

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