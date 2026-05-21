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Acuerdo México-UE: España y Alemania lideran inversiones por más de 57 mil millones de dólares en servicios, turismo y sector automotriz

El flujo de capital europeo experimentó su nivel más bajo en 2022, influido por la inestabilidad global derivada de la guerra en Ucrania

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Ursula von der Leyen y Roberto Velasco
Ursula von der Leyen y Roberto Velasco previo a la firma del Acuerdo Global Modernizado, en el marco de la VIII Cumbre México-Unión Europea. ( X - @SRE_mx)

La Unión Europea se ha consolidado a lo largo de los años como uno de los principales aliados de México, situándose como su tercer socio económico y segundo mercado de exportación.

Además, ocupa el segundo lugar como fuente de capital extranjero directo, de acuerdo con un análisis conjunto del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y la Fundación Friedrich Naumann.

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Durante el periodo de 2015 a 2024, la inversión europea en el país alcanzó los 88.7 mil millones de dólares, lo que representa el 26% del total recibido en ese perido.

España y Alemania lideran el envío de recursos, concentrando 32.9 y 24.4 mil millones de dólares respectivamente. Las empresas españolas han apostado por servicios financieros y turismo, mientras que las alemanas se enfocan en la industria automotriz y química.

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El flujo de capital europeo experimentó su nivel más bajo en 2022, influido por la inestabilidad global derivada de la guerra en Ucrania.

Este retroceso se hizo más evidente en 2024 debido a las desinversiones de empresas españolas y francesas, ya que la salida de utilidades superó las nuevas inversiones.

Sectores estratégicos y nuevas oportunidades para la relación México-UE

Todo el dinero procedente de la Unión Europea se ha concentrado especialmente en la manufactura, reportando un 53%, seguido de servicios financieros y turismo.

El sector automotriz destaca por la presencia de compañías como Volkswagen, BMW y Audi, que en el país encuentran mano de obra calificada y una cadena de proveedores sólida, elementos que favorecen la integración de procesos industriales más difíciles.

La industria cervecera mexicana mantiene su liderazgo global y representa un punto de interés para firmas internacionales como AB InBev y Heineken. Por otro lado, la industria farmacéutica y química proyecta un crecimiento significativo hacia 2035, impulsada por la participación de compañías como Bayer y Boehringer Ingelheim.

Sectores emergentes como el de semiconductores se perfilan como nuevas áreas de inversión. La modernización del Acuerdo Global México-UE aparece como una herramienta fundamental para fortalecer la colaboración y garantizar un entorno seguro para los financiamientos futuras.

Mapa estilizado de México y Europa con flechas representando flujos. Se ven fábricas (VW, BMW), hotel (Heineken), agave, bancos y laboratorios (Bayer, Boehringer Ingelheim).
Una ilustración plana muestra el flujo de comercio e inversión entre México y Europa, destacando sectores clave como la automotriz, el turismo, la farmacéutica y las finanzas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aspectos principales del acuerdo de modernización

La actualización de este acuerdo representa un hecho relevante, debido a que desde su firma inicial en el año 2000, los cambios económicos y geopolíticos han modificado las formas de cooperación y las relaciones internacionales.

  • México refuerza su vínculo estratégico con Europa: La actualización del Acuerdo busca consolidar y fortalecer la relación con uno de los principales socios comerciales y políticos de México a nivel internacional.
  • Más oportunidades para productores y empresas nacionales: El tratado amplía el acceso de productos mexicanos al mercado europeo y genera mejores condiciones para que empresas mexicanas, especialmente pequeñas y medianas, puedan integrarse al comercio global.
  • Respaldo a productos que representan la identidad mexicana: El Acuerdo brinda protección a productos característicos del país y reconoce su valor cultural, histórico y económico, fortaleciendo su identidad y posicionamiento.
  • Cooperación con respeto a la soberanía nacional: La modernización del instrumento mantiene el reconocimiento a la soberanía de México en sectores clave, particularmente el energético, al tiempo que impulsa mecanismos de colaboración en temas de interés compartido.
  • Intercambio comercial más eficiente y transparente: La actualización contempla procesos más ágiles, mayor claridad en las reglas y mejores condiciones para facilitar las relaciones económicas entre ambas partes.
  • Comercio con enfoque sostenible y compromiso social: La relación entre México y la Unión Europea incorpora principios relacionados con la transparencia, derechos laborales, sostenibilidad y acciones frente al cambio climático, promoviendo un modelo de desarrollo responsable.

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