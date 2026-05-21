Decomisan en Chihuahua más de 20 mil pastillas de fentanilo en camión procedente de Culiacán

(X @RaulGtzNR)

Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Fiscalía General de la República (FGR), aseguraron un autobús foráneo que transportaba un importante cargamento de droga sintética oculto en el área del camarote, durante una inspección realizada en la carretera Panamericana, en el estado de Chihuahua.

El decomiso ocurrió en el punto de revisión ubicado en el kilómetro 302 de la carretera federal 45, en el tramo Ahumada-Ciudad Juárez, donde agentes federales detuvieron para revisión un autobús Scania Irizar I8 modelo 2022 de la línea Chihuahuenses, identificado con el número económico 9561.

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De acuerdo con información proporcionada por autoridades federales, la unidad cubría la ruta de Culiacán, Sinaloa, hacia Ciudad Juárez, Chihuahua.

Nerviosismo del operador levantó sospechas

Durante la inspección de rutina, el conductor identificado como Juan “N” fue interrogado por agentes de la Fiscalía General de la República sobre el trayecto y destino del autobús.

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Según detalló un agente del Ministerio Público Federal, el comportamiento nervioso del operador llamó la atención de los elementos de seguridad, quienes decidieron realizar una revisión más minuciosa en distintas áreas de la unidad, particularmente en el camarote utilizado por el chofer.

(X @RaulGtzNR)

Fue en ese espacio donde localizaron 40 paquetes envueltos en plástico transparente y cinta negra que contenían fentanilo, con un peso aproximado de 40 kilogramos.

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Además, encontraron 13 contenedores de plástico con una sustancia granulada y cristalina con características similares al cristal, con un peso total de 14 kilogramos.

A ello se sumaron dos contenedores más que almacenaban más de 20 mil pastillas de fentanilo, una de las drogas sintéticas de mayor impacto en el mercado ilegal debido a su alta potencia y letalidad.

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Tras el hallazgo, las autoridades procedieron al aseguramiento inmediato del conductor, la unidad y la droga.

Trasladan evidencia a instalaciones federales

El operador detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal para determinar su posible responsabilidad en delitos contra la salud y delincuencia organizada.

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(X @RaulGtzNR)

Mientras tanto, el autobús y las sustancias aseguradas fueron trasladados a las instalaciones de la delegación de la Fiscalía General de la República en Chihuahua, donde se realizarán las pruebas periciales correspondientes y el pesaje oficial de los narcóticos.

Las investigaciones también buscarán determinar si existen más personas involucradas en el traslado del cargamento y si el decomiso está relacionado con redes criminales que operan entre Sinaloa y la frontera norte del país.

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Tercer aseguramiento de la misma empresa

Autoridades federales revelaron que no es la primera ocasión en que unidades de la misma empresa de transporte son relacionadas con el tráfico de drogas.

De acuerdo con los reportes oficiales, este representa el tercer camión de transporte de pasajeros de la misma línea asegurado con narcóticos en el mismo punto carretero por elementos de la Policía Federal Ministerial.

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La recurrencia de los decomisos ha encendido alertas entre las autoridades federales, que ya investigan posibles vínculos entre operadores, rutas de traslado y organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas sintéticas hacia la frontera con Estados Unidos.

El corredor carretero entre Sinaloa y Ciudad Juárez es considerado una de las principales rutas para el tráfico de drogas debido a su conexión con cruces fronterizos estratégicos.

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Fentanilo, una amenaza creciente

El aseguramiento ocurre en medio de la creciente preocupación nacional e internacional por el tráfico de fentanilo, una droga sintética que ha provocado miles de muertes por sobredosis, principalmente en Estados Unidos.

Las organizaciones criminales utilizan distintos métodos para ocultar cargamentos en vehículos de carga y transporte de pasajeros, aprovechando rutas comerciales y carreteras federales para mover las sustancias hacia el norte del país.

Las autoridades federales mantienen operativos permanentes en puntos carreteros de Chihuahua debido a que el estado es considerado estratégico para el trasiego de drogas, armas y migrantes.

Hasta el momento, la Fiscalía General de la República no ha informado si el conductor detenido pertenece a alguna organización criminal ni si existen órdenes de captura relacionadas con este caso.