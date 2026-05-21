México

Fátima Bosch convivió con Giovanni Laguna días antes de la brutal golpiza a Miss Venezuela

Andrea de Val difundió un video en Instagram donde muestra las presuntas heridas causadas por el estilista, quien enfrenta cargos penales en Francia

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Andrea de Val, Miss Venezuela Global 2025, difundió en Instagram un video de la presunta agresión del estilista Giovanni Laguna.

El arresto de Giovanni Laguna en Cannes, acusado de presuntamente agredir físicamente a la modelo venezolana Andrea del Val, colocó nuevamente bajo los reflectores antiguos mensajes de Fátima Bosch sobre la violencia contra las mujeres. La Miss Universo mexicana había denunciado públicamente meses atrás los ataques y agresiones que sufrió tras ganar el certamen internacional.

El caso de Miss Venezuela Global 2025

Laguna, estilista y creativo venezolano-colombiano ligado al entorno profesional de Bosch, fue detenido por autoridades francesas después de que circularan videos donde Andrea del Val aparece con el rostro ensangrentado y visibles marcas de golpes. Las imágenes, difundidas por el paparazzo Jordi Martin y replicadas en redes sociales, muestran también al estilista esposado mientras era trasladado por policías en Francia.

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La polémica tomó fuerza debido a que Giovanni Laguna había acompañado recientemente a Fátima Bosch en distintos eventos internacionales, incluida su aparición en Cannes, donde el diseñador compartió contenido relacionado con alfombras rojas y actividades de moda.

Un hombre esposado con camisa colorida es escoltado por un policía uniformado con un coche patrulla de fondo, visto a través de una reja negra. Un rostro con sangre simulada en un círculo
Giovanni Laguna, el conocido estilista, fue arrestado en Cannes, Francia, siendo escoltado por un agente policial frente a un coche patrulla. (@ realmissvenezuela, Instagram)

Mensajes de Fátima Bosch resuenan tras el arresto

En medio de la controversia, usuarios en redes sociales recordaron las declaraciones que Bosch realizó a finales de 2025, cuando denunció ser víctima de violencia digital tras su triunfo en Miss Universo. En aquel momento, la mexicana exhibió mensajes ofensivos y amenazas que recibió en redes sociales, algunos de ellos deseándole incluso la muerte.

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“¿Qué debe haber en el corazón de una persona para desearle el mal a alguien que ni siquiera conoce?”, escribió entonces la reina de belleza en Instagram.

Fátima Bosch también lanzó un posicionamiento contundente sobre las distintas formas de violencia que enfrentan las mujeres, incluyendo las agresiones verbales y digitales.

“La violencia hacia las mujeres no siempre aparece en forma de golpes. A veces aparece en palabras, en odio digital, en burlas, en campañas para destruir nuestra dignidad”, expresó.
Hombre con traje negro y gafas de sol, y mujer con vestido negro y corona dorada, posan mirando a cámara en un evento
Diez días antes de su arresto, Giovanni Laguna acompañó a Fátima Bosch a eventos en Mónaco. (Giovanni Laguna: Instagram)

En aquella publicación, Bosch aseguró que no permitiría que las agresiones frenaran su exposición pública ni su trabajo dentro de la industria. “No voy a retroceder, no voy a esconderme y no voy a pedir permiso para brillar”, escribió.

La modelo también se pronunció meses antes contra los ataques que recibió durante Miss Universo 2025, especialmente después de una polémica con Nawat Itsaragrisil. Ahí defendió el derecho de las mujeres a levantar la voz frente a cualquier forma de humillación o maltrato.

“Creo que el mundo necesita ver esto porque somos mujeres empoderadas y esta es una plataforma para nuestra voz. Nadie puede cerrar nuestra voz, nadie me hará eso”, declaró.

Hasta ahora, Fátima Bosch no ha emitido una postura pública sobre el arresto de Giovanni Laguna ni sobre las acusaciones presentadas por Andrea del Val. Tampoco se conoce si la Miss Universo mantiene actualmente una relación laboral con el estilista detenido en Francia.

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