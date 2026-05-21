Cae José Lobatón, empresario regiomontano acusado de fraude inmobiliario por más de 560 mdp

José Lobatón fue detenido en un hospital privado de Monterrey tras ser vinculado a proceso por presunto fraude inmobiliario. (X @FiscaliaNL)

El empresario regiomontano José Lobatón fue arrestado por autoridades de Nuevo León luego de ser vinculado a proceso por un presunto esquema de fraude inmobiliario que habría generado afectaciones económicas superiores a los 560 millones de pesos.

Lobatón, identificado como propietario de la desarrolladora Proyectos 9, fue detenido la noche del miércoles en el interior del Swiss Hospital, ubicado en el sector Miravalle, después de no presentarse físicamente a una audiencia judicial celebrada en el Palacio de Justicia estatal.

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La defensa del empresario argumentó que su cliente permanecía hospitalizado debido a presuntos problemas cardiacos; sin embargo, el juez encargado del caso consideró que debía comparecer personalmente ante la autoridad, por lo que ordenó su captura.

Ordenan prisión preventiva tras audiencia de 13 horas

Luego de una audiencia privada que se prolongó por cerca de 13 horas, el juez resolvió imponer prisión preventiva tanto a José Lobatón como a Manuel Enrique Cano, abogado señalado como representante legal de la empresa inmobiliaria.

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Ambos enfrentarán el proceso penal desde el penal de Apodaca, donde fueron internados tras concluir la diligencia judicial.

Durante la audiencia, agentes de la Fiscalía de Nuevo León presentaron diversos elementos de prueba, entre ellos contratos de compraventa, comprobantes de depósitos bancarios, fotografías y documentación relacionada con distintos desarrollos inmobiliarios presuntamente comercializados sin haber sido concluidos.

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(X @FiscaliaNL)

Las investigaciones apuntan a que decenas de clientes realizaron pagos parciales e incluso liquidaciones completas por departamentos vendidos en preventa que nunca fueron entregados.

Proyectos inconclusos y cientos de denuncias

Entre los complejos señalados por las víctimas figuran los desarrollos Lalo, Lola, Sohl, Verde Moca, Azul Moca y Amarillo Moca, todos ubicados en Monterrey, además de Volga y Las Palmas, en el municipio de San Pedro Garza García.

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Los denunciantes aseguran que las obras quedaron inconclusas o registraron severos retrasos, pese a que la empresa continuó comercializando las propiedades y recibiendo pagos de compradores.

De acuerdo con autoridades estatales, el caso relacionado con Proyectos 9 acumula hasta el momento 198 denuncias formales ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

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Las querellas incluyen acusaciones por presunto fraude, incumplimiento de contratos y afectaciones patrimoniales millonarias para inversionistas y familias que buscaban adquirir vivienda.

Operativo en hospital privado

Desde horas antes de la resolución judicial, agentes ministeriales permanecieron desplegados en el hospital privado donde se encontraba José Lobatón para impedir una posible fuga.

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El caso contra Proyectos 9 suma casi 200 denuncias por desarrollos presuntamente inconclusos. Foto: Nexo Inmobiliario

Finalmente, alrededor de las 22:30 horas, el empresario salió del inmueble esposado y bajo custodia de elementos de investigación, quienes lo trasladaron primero a instalaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones y posteriormente al penal de Apodaca.

Las imágenes del traslado comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y medios locales, debido a la relevancia del caso en el sector inmobiliario de Nuevo León.

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En contraste, Manuel Enrique Cano no fue detenido en ese momento, ya que el juez le otorgó un plazo para presentarse voluntariamente ante las autoridades. En caso de incumplir la medida, la Fiscalía podría solicitar una orden de aprehensión en su contra.

Crece preocupación en sector inmobiliario

El caso ha generado preocupación entre compradores e inversionistas del sector inmobiliario en Monterrey y San Pedro Garza García, dos de las zonas con mayor crecimiento urbano y plusvalía en Nuevo León.

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