¿Qué es el Umpire Robot?, regla que implementará la Liga Mexicana de Beisbol

La LMB se convertirá en la primera liga en Latinoamérica en implementar dicho sistema para detectar cada uno de los lanzamientos. (Infobae México: Jovani Pérez)

A poco más de un mes de haber puesto en marcha el Sistema de Retos ABS, la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) anunció la llegada del Umpire Robot, un sistema tecnológico que se encargará de marcar si cada lanzamiento cruza o no la zona de strike durante todo el juego.

De acuerdo al comunicado oficial de la liga, esta medida llega con el objetivo principal de darle una mayor justicia al juego y reducir la incertidumbre sobre las marcaciones, las cuales pasarán a ser determinadas por computadoras y radares.

PUBLICIDAD

Cómo se utilizará el sistema del Umpire Robot

En los juegos que se implemente el sistema de Umpire Robot se eliminará al ABS. (Foto AP/Carolyn Kaster, Archivo)

Este viernes 22 de mayo será la primera ocasión que se pruebe la regla, donde cada equipo disputará dos series, una como visitante y otra como local bajo este sistema.

A continuación, te presentamos cómo funcionará:

PUBLICIDAD

En los partidos donde se utilice el Umpire Robot, el cuerpo arbitral estará conformado por tres umpires en el campo: en home, primera y tercera base, mientras que un cuarto juez estará en el palco de operaciones de cada estadio, desde donde recibirá en tiempo real las decisiones de bolas y strikes mediante el sistema Trackman. El umpire instalado en el palco revisará la señal del radar y, a través de radiocomunicación, informará al umpire del plato sobre la resolución de cada lanzamiento. De esta manera, el umpire detrás del home actuará como portavoz de la determinación tecnológica en cada pitcheo. A pesar de este cambio, la función del juez en el plato sigue siendo relevante, ya que debe encargarse de otras situaciones propias del juego. Entre sus responsabilidades está revisar las papeletas de los equipos, vigilar que los lanzadores no incurran en balks y tomar decisiones en jugadas cerradas para determinar si una acción es out o safe.

Cabe mencionar que al revisarse todas las jugadas, se suspenderá el sistema de retos (ABS) durante los juegos en los que el Umpire Robot sea utilizado.

Juegos en los que se utilizará el Umpire Robot

(@diablosrojosmx)

La Liga Mexicana de Beisbol se convertirá en la primera competición de Latinoamérica que implementa dicho sistema, pues ya había sido utilizada previamente en la KBO de Corea y la Liga Atlántica de los Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Zona Sur

Olmecas vs Leones | 22 al 24 de mayo

Tigres vs Pericos | 22 al 24 de mayo

Piratas vs Bravos | 22 al 24 de mayo

Pericos vs Conspiradores | 26 al 28 de mayo

Bravos vs Guerreros | 26 al 28 de mayo

Conspiradores vs Diablos Rojos | 29 al 31 de mayo

Leones vs El Águila | 29 al 31 de mayo

Guerreros vs Olmecas | 29 al 31 de mayo

Diablos Rojos vs Piratas | 23 al 25 de junio

El Águila vs Tigres | 30 de junio al 2 de julio

Zona Norte

PUBLICIDAD

Acereros vs Dorados | 22 al 24 de mayo

Caliente vs Sultanes | 22 al 24 de mayo

Tecos vs Charros | 22 al 24 de mayo

Saraperos vs Caliente | 26 al 28 de mayo

Sultanes vs Toros | 29 al 31 de mayo

Dorados vs Saraperos | 5 al 7 de junio

Charros vs Rieleros | 5 al 7 de junio

Algodoneros vs Tecos | 23 al 25 de junio

Toros vs Acereros | 29 de junio al 1 de julio

Rieleros vs Algodoneros | 30 de junio al 2 de julio

Este avance no solo busca mayor justicia en el terreno de juego, sino que también posiciona a la LMB como referente regional en la modernización del beisbol profesional.