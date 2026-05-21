¿Qué es el Umpire Robot?, regla que implementará la Liga Mexicana de Beisbol

A poco más de un mes de haber puesto en marcha el Sistema de Retos ABS, la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) anunció la llegada del Umpire Robot, un sistema tecnológico que se encargará de marcar si cada lanzamiento cruza o no la zona de strike durante todo el juego.
De acuerdo al comunicado oficial de la liga, esta medida llega con el objetivo principal de darle una mayor justicia al juego y reducir la incertidumbre sobre las marcaciones, las cuales pasarán a ser determinadas por computadoras y radares.
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Cómo se utilizará el sistema del Umpire Robot
Este viernes 22 de mayo será la primera ocasión que se pruebe la regla, donde cada equipo disputará dos series, una como visitante y otra como local bajo este sistema.
A continuación, te presentamos cómo funcionará:
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- En los partidos donde se utilice el Umpire Robot, el cuerpo arbitral estará conformado por tres umpires en el campo: en home, primera y tercera base, mientras que un cuarto juez estará en el palco de operaciones de cada estadio, desde donde recibirá en tiempo real las decisiones de bolas y strikes mediante el sistema Trackman.
- El umpire instalado en el palco revisará la señal del radar y, a través de radiocomunicación, informará al umpire del plato sobre la resolución de cada lanzamiento. De esta manera, el umpire detrás del home actuará como portavoz de la determinación tecnológica en cada pitcheo.
- A pesar de este cambio, la función del juez en el plato sigue siendo relevante, ya que debe encargarse de otras situaciones propias del juego. Entre sus responsabilidades está revisar las papeletas de los equipos, vigilar que los lanzadores no incurran en balks y tomar decisiones en jugadas cerradas para determinar si una acción es out o safe.
Cabe mencionar que al revisarse todas las jugadas, se suspenderá el sistema de retos (ABS) durante los juegos en los que el Umpire Robot sea utilizado.
Juegos en los que se utilizará el Umpire Robot
La Liga Mexicana de Beisbol se convertirá en la primera competición de Latinoamérica que implementa dicho sistema, pues ya había sido utilizada previamente en la KBO de Corea y la Liga Atlántica de los Estados Unidos.
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Zona Sur
- Olmecas vs Leones | 22 al 24 de mayo
- Tigres vs Pericos | 22 al 24 de mayo
- Piratas vs Bravos | 22 al 24 de mayo
- Pericos vs Conspiradores | 26 al 28 de mayo
- Bravos vs Guerreros | 26 al 28 de mayo
- Conspiradores vs Diablos Rojos | 29 al 31 de mayo
- Leones vs El Águila | 29 al 31 de mayo
- Guerreros vs Olmecas | 29 al 31 de mayo
- Diablos Rojos vs Piratas | 23 al 25 de junio
- El Águila vs Tigres | 30 de junio al 2 de julio
Zona Norte
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- Acereros vs Dorados | 22 al 24 de mayo
- Caliente vs Sultanes | 22 al 24 de mayo
- Tecos vs Charros | 22 al 24 de mayo
- Saraperos vs Caliente | 26 al 28 de mayo
- Sultanes vs Toros | 29 al 31 de mayo
- Dorados vs Saraperos | 5 al 7 de junio
- Charros vs Rieleros | 5 al 7 de junio
- Algodoneros vs Tecos | 23 al 25 de junio
- Toros vs Acereros | 29 de junio al 1 de julio
- Rieleros vs Algodoneros | 30 de junio al 2 de julio
Este avance no solo busca mayor justicia en el terreno de juego, sino que también posiciona a la LMB como referente regional en la modernización del beisbol profesional.
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