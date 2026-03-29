Procesan al conductor del tráiler que transportaba a 229 migrantes en Veracruz

Jesús "N" permanecerá en prisión preventiva durante las investigaciones. Crédito: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo la vinculación a proceso contra un hombre identificado como Jesús “N”, quien fue detenido el pasado 23 de marzo en el estado de Veracruz después de que las autoridades localizaran a 229 migrantes en el interior de la caja de un tráiler que él conducía.

El caso involucra delitos relacionados con el transporte de migrantes y la posesión de un vehículo con reporte de robo, hechos que activaron una respuesta interinstitucional para la investigación penal y la atención inmediata de las víctimas.

Así fue la detención de Jesús “N”

La FGR detalló que la detención de Jesús “N” ocurrió en el kilómetro 32 de la carretera Veracruz-Xalapa, en la localidad de Palo Gacho, municipio de Emiliano Zapata.

Elementos de la Policía Estatal, en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, detectaron el tractocamión con placas del servicio público federal y reporte de robo.

Durante la inspección, las autoridades encontraron a 229 personas extranjeras, sin que se precisaran sus nacionalidades ni situación migratoria en el comunicado oficial.

Jesús “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Veracruz.

Medidas cautelares del caso

Según el reporte de la FGR, el Ministerio Público Federal presentó pruebas ante el juez, quien determinó la vinculación a proceso del imputado y ordenó la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Además, se fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

El imputado fue ingresado al Centro de Reinserción de Pacho Viejo, Zona 1 Xalapa, en el municipio de Coatepec.

El proceso penal sigue en curso y se enmarca en las acciones institucionales para combatir el tráfico de migrantes en la región.

Reportes estatales sobre el caso

Los migrantes recibieron atención tras su localización. Crédito: SSP Veracruz

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz informó que el rescate de las 229 personas extranjeras se realizó el 23 de marzo de 2026 en el municipio de Puente Nacional.

En el comunicado oficial, la dependencia estatal señaló que, tras la detención del tractocamión con reporte de robo, agentes estatales inspeccionaron el interior y localizaron a las personas migrantes, entre las que había menores de edad.

De inmediato, se activaron los protocolos de atención y resguardo. Paramédicos de la Policía Estatal brindaron atención médica a los migrantes y evaluaron su estado de salud.

Posteriormente, se notificó al Instituto Nacional de Migración (INM) y a la FGR, responsables de los procedimientos legales y administrativos conforme a la normativa vigente.

La SSP subrayó que la prioridad fue garantizar la integridad y los derechos humanos de las personas rescatadas, además, reiteró su compromiso de trabajar coordinadamente con instancias federales para asegurar la protección de quienes se encuentran en situación vulnerable en el estado de Veracruz.