FGR solicita a EEUU deportación a México de Bertha Gómez Fong, esposa de César Duarte

Bertha Olga Gómez Fong y César Duarte. (Foto: Twitter@AhoraNoticiasC)

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a autoridades estadounidenses la deportación controlada de Bertha Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, quien fue detenida el pasado 25 de marzo en Estados Unidos por asuntos migratorios.

Según informó la FGR, la detención de Gómez Fong no derivó de un pedido de la fiscalía federal mexicana, sino de acciones propias del gobierno estadounidense.

De acuerdo con la información difundida, tras el aseguramiento de Bertha Gómez Fong en territorio estadounidense, la fiscalía estatal de Chihuahua notificó a través de la Oficina de Interpol México la existencia de investigaciones abiertas contra la esposa del exmandatario.

Fuentes consultadas por Infobae México revelaron que Bertha Olga Gómez Fong es investigada en Chihuahua por posibles desvíos de recursos públicos cometidos durante la administración de César Duarte Jáquez, quien gobernó la entidad entre 2010 y 2016.

La dependencia federal indicó que mantiene comunicación permanente con EEUU para gestionar el retorno controlado de la detenida.

FGR busca deportación

Según los reportes oficiales, emitidos este 26 de marzo, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) envió una solicitud formal a la FGR mediante la Oficina de Interpol México, para colaborar en el proceso. Según estos datos, en aquel estado se cuenta con carpetas de investigación vigentes en contra de Gómez Fong, relacionadas con hechos presuntamente ilícitos durante el gobierno de su cónyuge.

La intervención de la Interpol México, adscrita a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), respondería a la coordinación interinstitucional.

Bertha no cuenta con ficha activa de la Organización International de Policía Criminal (INTERPOL por sus siglas en inglés), según constató Infobae México tras una consulta en el sitio web de la agencia internacional.

La información oficial remarcó que la FGR mantiene abiertas las vías de comunicación con autoridades estadounidenses para dar trámite a las gestiones correspondientes y llevar a cabo una deportación controlada, las cuales suelen efectuarse en los cruces fronterizos.

La presunta relación de Bertha Gómez y la red de desvíos de César Duarte

Gómez Fong encabezó el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Chihuahua, del 2010 al 2016, desde donde coordinó programas sociales y actividades de asistencia dirigidas a sectores vulnera.

Antes de su detención, su cobró relevancia en diciembre de 2025, tras una acusación adicional presentada por la FGR contra César Duarte, quien permanece recluido en el Penal del Altiplano.

César Duarte fue gobernador de Chihuahua del 2010 al 2016. (Cuartoscuro)

Según reportes de medios nacionales, la nueva imputación señala un esquema de desvío de recursos a través de empresas, mediante el cual Duarte habría intentado ocultar el origen de más de 76 millones de pesos, de un total de 96 millones presuntamente sustraídos durante su gestión en Chihuahua.

Para ello, las autoridades identificaron el uso de sociedades mercantiles que favorecieron la triangulación de fondos públicos. Las investigaciones alcanzaron a personas del entorno cercano del exgobernador, incluida su esposa, por supuestas operaciones irregulares de recursos mediante compañías como Pavimentos y Servicios El Parral e Hidroponia El Parral, donde Gómez Fong habría figurado como socia y representante legal.

Además, los reportes del caso indican que, durante la imputación presentada por la FGR el 9 de diciembre de 2025 contra Duarte, se expuso que parte de los recursos desviados habría sido utilizados para liquidar la deuda de una tarjeta de crédito American Express vinculada a Bertha Olga Gómez.