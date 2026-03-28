Muere segundo mexicano bajo custodia de ICE en California en menos de un mes: SRE pide investigación

Agentes del ICE. REUTERS/Alyssa Pointer

La Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) informó por medio de un comunicado sobre el lamentable fallecimiento de una persona mexicana bajo custodia de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por su siglas en inglés) en California.

De acuerdo con información otorgada por el Consulado de México en San Bernardino, el cual fue notificado por elementos migratorios del centro de procesamiento de Adelanto, el incidente ocurrió durante la noche del pasado 25 de marzo.

Tras el hecho el connacional fue trasladado a un hospital en Victorville ubicado en la región, donde reportaron su defunción, hasta el momento no se ha determinado oficialmente la causa de muerte.

Autoridades mexicanas en EU activaron el protocolo consular designado, el cual establece primordialmente el contacto con la familia de la víctima con la finalidad de brindar la asistencia y acompañamiento consular correspondiente.

Estas acciones también incluyen el seguimiento del acontecimiento en conjunto con los funcionarios estadounidenses pertinentes para conocer el motivo del deceso, así como el expediente médico completo y las circunstancias previas con el objetivo de esclarecer el suceso.

Migrantes en EU

SRE pide a EU investigación tras la muerte de migrantes mexicanos

La SRE reiteró el llamado a las autoridades responsables para que estos casos no sigan ocurriendo. De la misma forma, demandó una revisión inmediata del centro de Adelanto en California, por las graves omisiones y evidentes deficiencias en la prestación de atención médica a las personas bajo su custodia.

El Gobierno de México aseguró que agotará todas sus instancias legales y diplomáticas para visibilizar la problemática presente y la atención de este hecho. Agregó que tiene el compromiso de velar la protección y la dignidad de las personas mexicanas en el exterior.

Personas mexicanas fallecidas bajo custodia del ICE

El pasado miércoles 25 de marzo, el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez dio a conocer el balance sobre las defunciones de migrantes mexicanos bajo custodia del ICE o durante operativos migratorios en el periodo de 2025-2026.

Los casos se concentraron principalmente en California, con un total de cinco registros, seguido de Georgia con tres y Arizona con dos. En menor medida, también se reportaron incidentes en Texas, Florida, Missouri e Illinois, con un caso en cada uno de estos estados.

Ante estos hechos el funcionario aseguró que ya se encuentran abiertas las investigaciones correspondientes, y agregó que “vamos a buscar que haya toda la justicia”.