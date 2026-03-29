Continúa búsqueda de mineros atrapados en El Rosario, Sinaloa, con la presencia del gobernador

Las tareas fueron confirmadas por el gobernador de la entidad. Crédito: @rochamoya_

La búsqueda de los cuatro mineros atrapados en una mina ubicada en El Rosario, Sinaloa, continúa bajo la atención de autoridades estatales y equipos de rescate especializados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) mediante el Plan DN-III-E. Al sitio se trasladó el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien acompaña a las familias y supervisa el desarrollo de las acciones.

Mediante su cuenta de X, el mandatario aseguró que las tareas de rescate no cesarán hasta lograr que todos los mineros sean puestos a salvo. Además, compartió actualizaciones a los medios de comunicación presentes en el sitio.

Siete mineros lograron ser rescatados poco después del derrumbe, ocurrido el pasado 25 de marzo, pero cuatro más siguen bajo tierra. La esperanza continúa debido a que se ha reportado que en la zona los equipos especializados han detectado ruidos.

Estrategia y avances en el operativo de rescate

Así luce el terreno de la mina de El Rosario, Sinaloa. Crédito: @rochamoya_

De acuerdo con declaraciones de Rubén Rocha Moya, los equipos de rescate ingresan de forma continua a los puntos de la mina donde, según información de los propios mineros, podría haber personas atrapadas.

El plan contempla relevos regulares: “Existe una estrategia que establece turnos de cuatro a cinco horas en el interior, para luego salir y dar paso a nuevos grupos”, explicó el gobernador.

El avance de los trabajos depende de las condiciones internas de la mina, pues el material conocido como “jal” -una piedra volcánica- obstaculiza el acceso en ciertas áreas.

La exploración minuciosa busca identificar todos los posibles caminos hacia los trabajadores, con el objetivo de acelerar el rescate y buscar nuevas vías de rescate.

Apoyo institucional y acompañamiento a las familias

El gobernador compartió en sus redes imágenes sobre las autoridades ene la zona. Crédito: @rochamoya_

Durante la jornada, autoridades estatales reiteraron su compromiso con las familias de los mineros afectados.

Rubén Rocha Moya utilizó su cuenta de X para expresar solidaridad y subrayar que los equipos “mantienen las maniobras con responsabilidad y coordinación” y que “no se detendrán hasta rescatarlos”.

El operativo se desarrolla bajo la supervisión de personal especializado y con la colaboración de diversas dependencias.

Según las autoridades, la proximidad de las con los familiares de los cuatro mineros atrapados ha sido constante, en un ambiente marcado por la incertidumbre y la espera de noticias favorables.

El derrumbe de la mina en El Rosario, Sinaloa

Entrada de la mina. (X @MLopezSanMartin)

Cuatro trabajadores permanecen atrapados en la mina de El Rosario desde el miércoles 25 de marzo, después de un derrumbe provocado por la ruptura de una presa de jales, un depósito de residuos mineros compuesto por agua y sedimentos.

Según reportes previos de este medio, el material descendió por la rampa principal, bloqueando las salidas y dificultando las labores de rescate.

Las estimaciones señalan que uno de los trabajadores podría estar en el área del comedor, mientras que los otros tres estarían en una zona más profunda.

La empresa minera informó que los conductos de aire no habrían sido completamente bloqueados, lo que mantiene la esperanza de encontrarlos con vida.