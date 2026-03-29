Aseguran más de 300 explosivos caseros en La Tuna, Badiraguato, sitio relacionado con la familia Guzmán

Los explosivos se encontraban almacenados en cajas de plástico. Crédito: SSP Sinaloa

En La Tuna, una comunidad serrana del municipio de Badiraguato en Sinaloa, personal del Ejército Mexicano aseguró más de 300 artefactos explosivos improvisados, ubicados en un campamento presuntamente utilizado por integrantes de la delincuencia organizada.

El operativo, reportado este 28 de marzo, se desarrolló en una zona históricamente asociada a la familia Guzmán Loera, donde en meses recientes se registraron ataques de narcodrones contra propiedades vinculadas a la familia de “El Chapo” Guzmán, incluido el rancho de su hermano Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”, y la casa de su madre, María Consuelo Loera.

Las autoridades no precisaron si los artefactos, similares a los utilizados por la delincuencia organizada para lanzar desde drones, estarían vinculados con algún cártel en específico. Tampoco se informó sobre personas detenidas tras el aseguramiento.

Comunicado de la SSP Sinaloa

EL aseguramiento fue realizado por elementos del Ejército Mexicano. Crédito: SSP Sinaloa

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP Sinaloa) informó que elementos del Ejército Mexicano, pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), desarrollaron un operativo en una zona de difícil acceso del poblado La Tuna.

Durante los reconocimientos terrestres, los elementos detectaron un área empleada como campamento, donde localizaron 347 artefactos explosivos improvisados.

Según el comunicado de la dependencia, el material bélico fue destruido por una célula especializada del Ejército Mexicano, con el objetivo de eliminar riesgos para la población civil y para los propios agentes.

Además, la FGR quedó a cargo de las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades y determinar el origen de los explosivos.

Contexto: La Tuna y la familia Guzmán

La Tuna es reconocida por ser el lugar de nacimiento de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, quien durante décadas encabezó el Cártel de Sinaloa y actualmente se encuentra cumpliendo cadena perpetua en una cárcel estadounidense.

Además, presuntamente la familia Guzmán mantiene propiedades y presencia constante en la zona, lo que ha convertido a la comunidad en un punto de interés tanto para autoridades como para grupos rivales.

Los recientes episodios violentos, que incluyen ataques directos con drones y explosivos, han intensificado la presencia de fuerzas federales y estatales en la región.

Los ataques a los inmuebles vinculados a la familia Guzmán muestran la capacidad operativa de los grupos criminales y el uso de tecnología como táctica de agresión. El aseguramiento de explosivos refuerza la percepción de que la zona sigue siendo estratégica dentro del mapa delictivo del noroeste de México, y que la disputa por el control territorial continúa activa.

A inicios de febrero de este año, un rancho atribuido a Aureliano Guzmán Loera, conocido como El Guano y hermano de Joaquín Guzmán Loera, fue atacado con drones cargados con explosivos. Este incidente generó alarma por el uso de tecnología en agresiones vinculadas al crimen organizado y evidenció la disputa interna que persiste en la región. El hecho fue grabado por los atacantes y extraoficialmente se le atribuyó el atentado al Cártel de los Beltrán Leyva, organización comandada por Fausto Isidro Meza Flores, mejor conocido como “El Chapo Isidro”.

Ataque con drones a rancho "El Cielo", propiedad de El Guano, hermano de El Chapo, en La Tuna, Badiraguato. El ataque habría sido orquestado por la facción de el Chapo Isidro. (X/@Drone_Wars_)

Meses antes, en octubre de 2025, sujetos lanzaron explosivos desde un dron en la casa donde residía la madre de Joaquín Guzmán Loera, quien falleció en el año 2023.

El ataque no dejó víctimas mortales, pero sí daños materiales y reforzó la percepción de inseguridad en una zona históricamente asociada a la familia del exlíder del Cártel de Sinaloa.

Reportes de medios locales señalaron en aquel entonces que los ataque en La Tuna provocaron un desplazamiento forzado de los habitantes por la creciente inseguridad.