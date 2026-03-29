México

Aseguran más de 300 explosivos caseros en La Tuna, Badiraguato, sitio relacionado con la familia Guzmán

La comunidad está marcada por la presencia de la familia Guzmán y recientes hechos de violencia contra sus propiedades, atacadas desde drones

Guardar
Los explosivos se encontraban almacenados en cajas de plástico. Crédito: SSP Sinaloa
Los explosivos se encontraban almacenados en cajas de plástico. Crédito: SSP Sinaloa

En La Tuna, una comunidad serrana del municipio de Badiraguato en Sinaloa, personal del Ejército Mexicano aseguró más de 300 artefactos explosivos improvisados, ubicados en un campamento presuntamente utilizado por integrantes de la delincuencia organizada.

El operativo, reportado este 28 de marzo, se desarrolló en una zona históricamente asociada a la familia Guzmán Loera, donde en meses recientes se registraron ataques de narcodrones contra propiedades vinculadas a la familia de “El Chapo” Guzmán, incluido el rancho de su hermano Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”, y la casa de su madre, María Consuelo Loera.

Las autoridades no precisaron si los artefactos, similares a los utilizados por la delincuencia organizada para lanzar desde drones, estarían vinculados con algún cártel en específico. Tampoco se informó sobre personas detenidas tras el aseguramiento.

Comunicado de la SSP Sinaloa

EL aseguramiento fue realizado por elementos del Ejército Mexicano. Crédito: SSP Sinaloa
EL aseguramiento fue realizado por elementos del Ejército Mexicano. Crédito: SSP Sinaloa

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP Sinaloa) informó que elementos del Ejército Mexicano, pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), desarrollaron un operativo en una zona de difícil acceso del poblado La Tuna.

Durante los reconocimientos terrestres, los elementos detectaron un área empleada como campamento, donde localizaron 347 artefactos explosivos improvisados.

Según el comunicado de la dependencia, el material bélico fue destruido por una célula especializada del Ejército Mexicano, con el objetivo de eliminar riesgos para la población civil y para los propios agentes.

Además, la FGR quedó a cargo de las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades y determinar el origen de los explosivos.

Contexto: La Tuna y la familia Guzmán

La Tuna es reconocida por ser el lugar de nacimiento de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, quien durante décadas encabezó el Cártel de Sinaloa y actualmente se encuentra cumpliendo cadena perpetua en una cárcel estadounidense.

Además, presuntamente la familia Guzmán mantiene propiedades y presencia constante en la zona, lo que ha convertido a la comunidad en un punto de interés tanto para autoridades como para grupos rivales.

Los recientes episodios violentos, que incluyen ataques directos con drones y explosivos, han intensificado la presencia de fuerzas federales y estatales en la región.

Los ataques a los inmuebles vinculados a la familia Guzmán muestran la capacidad operativa de los grupos criminales y el uso de tecnología como táctica de agresión. El aseguramiento de explosivos refuerza la percepción de que la zona sigue siendo estratégica dentro del mapa delictivo del noroeste de México, y que la disputa por el control territorial continúa activa.

A inicios de febrero de este año, un rancho atribuido a Aureliano Guzmán Loera, conocido como El Guano y hermano de Joaquín Guzmán Loera, fue atacado con drones cargados con explosivos. Este incidente generó alarma por el uso de tecnología en agresiones vinculadas al crimen organizado y evidenció la disputa interna que persiste en la región. El hecho fue grabado por los atacantes y extraoficialmente se le atribuyó el atentado al Cártel de los Beltrán Leyva, organización comandada por Fausto Isidro Meza Flores, mejor conocido como “El Chapo Isidro”.

Ataque con drones a rancho "El Cielo", propiedad de El Guano, hermano de El Chapo, en La Tuna, Badiraguato. El ataque habría sido orquestado por la facción de el Chapo Isidro. (X/@Drone_Wars_)

Meses antes, en octubre de 2025, sujetos lanzaron explosivos desde un dron en la casa donde residía la madre de Joaquín Guzmán Loera, quien falleció en el año 2023.

El ataque no dejó víctimas mortales, pero sí daños materiales y reforzó la percepción de inseguridad en una zona históricamente asociada a la familia del exlíder del Cártel de Sinaloa.

Reportes de medios locales señalaron en aquel entonces que los ataque en La Tuna provocaron un desplazamiento forzado de los habitantes por la creciente inseguridad.

Temas Relacionados

Cártel de SinaloaDronExplosivosJoaquín Guzmán LoeraEl ChapoEl GuanoConsuelo LoeraLa TunaBadiraguatoNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Obesidad infantil en México: gobierno impulsa medidas clave para frenar el problema

Niñas y niños con sobrepeso y obesidad enfrentan mayor riesgo de desarrollar enfermedades

Obesidad infantil en México: gobierno impulsa medidas clave para frenar el problema

José Ramón López Beltrán se lanza contra periodista que se burló de la Selección Mexicana con ideas de marketing para nuevas camisetas

El Hijo de AMLO respondió a las propuestas presentadas por el comunicador deportivo Flavio Azzaro

José Ramón López Beltrán se lanza contra periodista que se burló de la Selección Mexicana con ideas de marketing para nuevas camisetas

¿Se canceló tu viaje? Checa el estatus de las operaciones del AICM

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México da a conocer en tiempo real el estado de todos sus vuelos

¿Se canceló tu viaje? Checa el estatus de las operaciones del AICM

¿Indirecta a Giovani dos Santos? Belinda aparece luciendo una playera de la Selección Méxicana con el número 10

La estrella pop regresó fugazmente a la Ciudad de México para un proyecto musical que promete sonar fuerte en la próxima Copa del Mundo 2026

¿Indirecta a Giovani dos Santos? Belinda aparece luciendo una playera de la Selección Méxicana con el número 10

Procesan al conductor del tráiler que transportaba a 229 migrantes en Veracruz

Jesús “N” fue vinculado a proceso tras la detención en la carretera Veracruz-Xalapa

Procesan al conductor del tráiler que transportaba a 229 migrantes en Veracruz
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Michoacán apela la liberación de 11 policías de Ecuandureo presuntamente vinculados al CJNG

Fiscalía de Michoacán apela la liberación de 11 policías de Ecuandureo presuntamente vinculados al CJNG

Caen presuntos integrantes de “Los Faraones” ligados a La Unión Tepito en Edomex

Golpe a prófugos: detienen a tres en Mexicali, uno con orden en EU

Violencia sin freno: 43 buscadoras han sido asesinadas o desaparecidas en México desde 2010, según Artículo 19

Circulaban armados en Navolato y tras persecución les terminan incautando una ametralladora calibre .50

ENTRETENIMIENTO

¿Indirecta a Giovani dos Santos? Belinda aparece luciendo una playera de la Selección Méxicana con el número 10

¿Indirecta a Giovani dos Santos? Belinda aparece luciendo una playera de la Selección Méxicana con el número 10

Marlene Calderón busca que Gloria Trevi y su expareja Sergio Andrade se hagan responsables de sus actos tras reapertura del caso en Argentina: “Son muchas las pruebas”

Kanye West y Peso Pluma estrenan colaboración con homenajes al Chapulín Colorado y a la lucha libre mexicana

Chapultepec presentará la Pasión de Cristo de la Semana Santa 2026: fecha, horarios y todo lo que debes saber

Reabren la investigación contra la cantante Gloria Trevi y su expareja Sergio Andrade en Argentina

DEPORTES

México vs Portugal EN VIVO: ya se juega el partido en la reinauguración del Estadio Ciudad de México

México vs Portugal EN VIVO: ya se juega el partido en la reinauguración del Estadio Ciudad de México

Clara Brugada invita a ver el partido México vs Portugal en el Zócalo con pantallas gigantes

¿Exagerado o justo? Hormiga González se consagra como el jugador más caro en México

Cristiano Ronaldo desea “fuerza” a Portugal pese a ausentarse ante México

Esta es la peculiar predicción que hicieron Los Simpson sobre el México vs Portugal que ilusiona a los fans del Tri