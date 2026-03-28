México

Sin contacto, pero con esperanza: detectan ruidos en mina donde hay 4 trabajadores atrapados, en Sinaloa

Autoridades no han logrado establecer comunicación, pero reportan sonidos dentro de la mina

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Familiares esperan noticias mientras continúan las labores en la mina colapsada. (X @MLopezSanMartin)
Familiares esperan noticias mientras continúan las labores en la mina colapsada. (X @MLopezSanMartin)

La incertidumbre persiste en el municipio de Rosario, Sinaloa, donde cuatro trabajadores permanecen atrapados al interior de una mina tras un derrumbe registrado esta semana. Aunque hasta el momento no se ha logrado establecer contacto directo con ellos, la detección de ruidos dentro del yacimiento ha generado esperanza entre rescatistas y familiares.

De acuerdo con información proporcionada por directivos de la empresa minera, no existe comunicación con los trabajadores, pero durante las primeras horas posteriores al accidente se percibieron sonidos provenientes del interior, lo que hace suponer que podrían estar con vida.

Un derrumbe provocado por lodo y residuos mineros

El accidente ocurrió luego de la ruptura de una presa de jales, un depósito de residuos mineros compuesto por agua y sedimentos, que generó una especie de avalancha de lodo dentro de la mina.

Según explicaron responsables de la empresa, este material descendió como un río por la rampa principal —el acceso habitual de los trabajadores—, bloqueando las salidas y dificultando las labores de rescate.

El flujo de jal provocó acumulaciones de entre medio metro y metro y medio en distintas zonas, e incluso formaciones más densas que impiden el paso del personal de auxilio.

Equipos de rescate trabajan para liberar a mineros atrapados en Rosario, Sinaloa. (X @CNPC_MX)
Equipos de rescate trabajan para liberar a mineros atrapados en Rosario, Sinaloa. (X @CNPC_MX)

Atrapados en distintas zonas de la mina

Las estimaciones indican que uno de los mineros podría encontrarse en el área del comedor, mientras que los otros tres estarían en una zona más profunda del yacimiento.

De acuerdo con la empresa, existe la posibilidad de que las áreas donde se encuentran no presenten problemas graves de ventilación, ya que los conductos de aire no habrían sido completamente bloqueados por el lodo.

Esto ha sido clave para mantener la esperanza de encontrarlos con vida, pese a las horas transcurridas desde el derrumbe.

Rescate contrarreloj en condiciones complejas

Las labores de rescate se han intensificado con la participación de autoridades y equipos especializados, quienes trabajan para remover el material y abrir paso hacia las zonas donde se presume están los trabajadores.

El incidente ocurrió el miércoles 25 de marzo, y aunque en un inicio se reportó que más mineros habían quedado atrapados, siete lograron ser rescatados con vida en las primeras horas, lo que confirmó la magnitud del accidente.

Las autoridades buscan abrir paso entre el lodo para alcanzar a los trabajadores. (Cortesía)
Las autoridades buscan abrir paso entre el lodo para alcanzar a los trabajadores. (Cortesía)

Sin embargo, los cuatro restantes continúan bajo tierra, mientras las condiciones del terreno —inestable y saturado de residuos— representan un riesgo constante para los rescatistas.

La espera de las familias y la esperanza en los sonidos

En el lugar, familiares de los trabajadores permanecen a la espera de noticias, en medio de la angustia y la incertidumbre.

Los ruidos detectados dentro de la mina se han convertido en el principal indicio de vida, en un contexto donde cada hora es crucial.

Mientras tanto, las autoridades continúan trabajando para establecer contacto y lograr el rescate, en un operativo que mantiene en vilo a toda la comunidad.

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