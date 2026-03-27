México

Derrumbe en mina de Sinaloa deja cuatro trabajadores atrapados: Ejército y CNPC intensifican rescate

Autoridades federales desplegaron personal especializado y equipo de rescate tras el colapso en una mina en El Rosario

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Elementos del Ejército y rescatistas trabajan en la mina colapsada en El Rosario, Sinaloa. (Cortesía)
Elementos del Ejército y rescatistas trabajan en la mina colapsada en El Rosario, Sinaloa. (Cortesía)

Un amplio operativo interinstitucional se mantiene en el municipio de El Rosario, Sinaloa, para rescatar a cuatro mineros que permanecen atrapados tras el colapso de una presa de jales en la mina “Minerales de Sinaloa”, ocurrido el pasado 25 de marzo.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que se incorporó a las labores mediante una Misión ECO, con la finalidad de coordinar acciones en el puesto de mando, además de brindar acompañamiento a los familiares de los trabajadores afectados.

Despliegue de fuerzas federales y especialistas

Como parte del reforzamiento de las labores, la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó a 38 elementos del Batallón de Atención a Emergencias, especializados en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas.

El personal fue trasladado a bordo de una aeronave C-27J Spartan de la Fuerza Aérea Mexicana hacia el Aeropuerto Internacional de Mazatlán, desde donde se movilizaron a la zona del siniestro.

Estos elementos se suman a más de 60 efectivos militares que ya brindaban seguridad periférica, alcanzando un total de 98 elementos desplegados, quienes trabajan en coordinación con autoridades estatales, municipales, Protección Civil, la Fiscalía estatal y corporaciones de seguridad.

El operativo incluye binomios caninos y equipo especializado en estructuras colapsadas. (Cortesía)
El operativo incluye binomios caninos y equipo especializado en estructuras colapsadas. (Cortesía)

Rescate ininterrumpido en “zona cero”

De acuerdo con autoridades, en la zona cero continúan de manera ininterrumpida las labores de rescate, iniciadas por la propia empresa minera y reforzadas posteriormente por instancias gubernamentales.

En estas acciones participan elementos del Ejército Mexicano, así como personal de distintas dependencias que implementan estrategias conjuntas de extracción y localización.

Además, se prevé la incorporación de elementos especializados de la Secretaría de Marina (Semar) para fortalecer las operaciones.

Equipo especializado y binomios caninos

El personal del Batallón de Atención a Emergencias cuenta con equipo especializado para enfrentar este tipo de contingencias, entre ellos:

  • Cuatro binomios canófilos para búsqueda de personas
  • Equipos de respiración autónoma
  • Herramientas para corte de estructuras colapsadas
  • Generadores de energía
  • Botiquines de primeros auxilios y sistemas de radiocomunicación

Estas herramientas son clave para avanzar en las labores en condiciones complejas y de alto riesgo dentro de la mina colapsada.

Cuatro mineros permanecen atrapados desde el derrumbe registrado el 25 de marzo. (Cortesía)
Cuatro mineros permanecen atrapados desde el derrumbe registrado el 25 de marzo. (Cortesía)

Llamado a la población y coordinación institucional

Las autoridades exhortaron a la población a evitar transitar por caminos cercanos a la zona del siniestro, particularmente hacia la sindicatura de Cacalotán, con el objetivo de facilitar el paso de maquinaria pesada y vehículos de emergencia.

El operativo forma parte de una respuesta coordinada entre los tres órdenes de gobierno, que busca maximizar las posibilidades de localizar con vida a los mineros atrapados.

Compromiso ante emergencias

Finalmente, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional reiteraron su compromiso de participar en labores de auxilio a la población en casos de desastres naturales o provocados, como parte de su misión permanente.

Las labores de rescate continúan bajo condiciones complejas, mientras familiares y autoridades mantienen la esperanza de un desenlace favorable.

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