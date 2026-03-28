Los mejores ejercicios que puedes hacer desde casa para aumentar el volumen de tus hombros

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La búsqueda de hombros más desarrollados y fuertes suele estar asociada a gimnasios y pesas profesionales, pero existen alternativas accesibles para quienes prefieren entrenar en el hogar. El trabajo muscular enfocado en esta zona puede realizarse con el propio peso corporal o con objetos comunes, lo que permite mantener la constancia sin depender de equipamiento avanzado. La clave reside en seleccionar rutinas que involucren todos los músculos del deltoides y que puedan progresar en intensidad.

La falta de acceso a máquinas o mancuernas no limita el crecimiento muscular si se aplican ejercicios adecuados y una técnica correcta. Personas de distintos niveles pueden beneficiarse de rutinas que priorizan la activación completa de los hombros, incrementando la dificultad de forma gradual. La combinación de repeticiones, control del movimiento y variaciones en la carga contribuye al aumento de volumen sin salir de casa.

Flexiones pike y sus variantes

(captura de pantalla)

Una de las opciones más recomendadas es la flexión pike, que consiste en adoptar una posición similar a una “V” invertida y descender la cabeza hacia el suelo controlando el movimiento. Este ejercicio involucra principalmente el deltoides anterior y medial, aportando un estímulo intenso comparable al de un press de hombros tradicional. Para quienes buscan mayor desafío, la variante con los pies elevados sobre una silla o escalón incrementa la dificultad y el trabajo en los músculos superiores. Realizar varias series con repeticiones elevadas favorece el desarrollo del volumen.

Elevaciones laterales con objetos caseros

(captura de pantalla)

El aislamiento del deltoides lateral puede lograrse usando botellas de agua, mochilas con peso o cualquier objeto que permita ser manipulado con seguridad. Las elevaciones laterales fortalecen y ensanchan la parte media del hombro, generando el aspecto redondeado característico. Al elevar los brazos hasta la altura del hombro y descender lentamente, se produce una tensión constante que estimula la hipertrofia. Aumentar progresivamente el peso o el número de repeticiones mantiene el avance en el tiempo.

Fondos de tríceps con énfasis en hombro

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque tradicionalmente asociados al trabajo de tríceps, los fondos con apoyo en una silla o banco también ejercitan de manera significativa la parte anterior del hombro. Modificar la inclinación del tronco y la apertura de las manos permite focalizar el esfuerzo en el deltoides, aportando variedad y nuevos estímulos. Este ejercicio admite variaciones que adaptan la intensidad según la experiencia de cada persona, lo que lo convierte en una herramienta versátil para el crecimiento muscular.