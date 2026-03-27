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El mejor desayuno para iniciar el día con energía y combatir la fatiga y el sedentarismo

Incluir alimentos variados y naturales es pieza clave en la mejora de la calidad de vida de las personas

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Una persona desayuna yogur o kéfir con granola, arándanos y frambuesas. En la mesa hay un vaso de zumo de naranja y rebanadas de pan.
El desayuno es considerado una de las comidas más importantes del día porque ayuda a recargar energía tras el ayuno nocturno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desayuno es considerado como la comida más importante del día, y no es casualidad. Después de varias horas de ayuno durante la noche, el cuerpo necesita recargar energía para activar el metabolismo, mejorar la concentración y afrontar las actividades diarias. Elegir un desayuno equilibrado no solo ayuda a iniciar el día con vitalidad, sino que también es clave para combatir la fatiga y prevenir el sedentarismo.

Un desayuno ideal debe ser completo y balanceado, incluyendo tres grupos principales de nutrientes: carbohidratos, proteínas y grasas saludables. Los carbohidratos complejos, como la avena, el pan integral o los cereales sin azúcar, proporcionan energía sostenida, evitando picos y caídas bruscas de glucosa en la sangre. Esto se traduce en mayor estabilidad energética durante la mañana y menor sensación de cansancio.

Incluir alimentos saludables y variados en la primer comida del día es clave para aumentar el rendimiento físico. Foto: (iStock)
Incluir alimentos saludables y variados en la primer comida del día es clave para aumentar el rendimiento físico. Foto: (iStock)

Las proteínas, por su parte, cumplen una función esencial en la reparación y mantenimiento de los tejidos, además de generar una mayor sensación de saciedad. Incluir alimentos como huevos, yogur natural, leche, queso fresco o incluso opciones vegetales como frutos secos o semillas puede marcar una gran diferencia en el rendimiento físico y mental. Un desayuno rico en proteínas ayuda a reducir la necesidad de consumir alimentos poco saludables entre comidas.

Las grasas saludables también juegan un papel importante. Ingredientes como el aguacate, las nueces, las almendras o el aceite de oliva aportan ácidos grasos esenciales que benefician al cerebro y al sistema cardiovascular. Además, contribuyen a mantener la saciedad por más tiempo, lo que ayuda a evitar el consumo excesivo de calorías a lo largo del día.

Otro elemento fundamental es la inclusión de frutas y verduras. Estas aportan vitaminas, minerales y antioxidantes que fortalecen el sistema inmunológico y ayudan a reducir la fatiga. Por ejemplo, frutas como el plátano, la manzana o los frutos rojos son excelentes opciones para complementar el desayuno, ya que además de ser prácticas, brindan energía natural y fibra.

Primer plano de una persona realizando un estiramiento de rotación del antebrazo con la mano izquierda apoyando el derecho, en un gimnasio con ventanas.
Comer sanamente es fundamental para poder mantenerse activo durante el día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hidratación también es clave. Muchas veces, la sensación de cansancio se debe a una leve deshidratación. Acompañar el desayuno con agua, infusiones o jugos naturales sin azúcar añadida ayuda a mantener el cuerpo en óptimas condiciones desde temprano.

Adoptar el hábito de un desayuno saludable también tiene un impacto positivo en la prevención del sedentarismo. Cuando el cuerpo recibe los nutrientes adecuados desde el inicio del día, es más probable que la persona se sienta con energía para moverse, realizar actividad física y mantenerse activa. Por el contrario, saltarse el desayuno o consumir alimentos ultraprocesados puede provocar letargo, falta de motivación y bajo rendimiento.

Un desayuno equilibrado no solo mejora el rendimiento físico y mental, sino que también es una herramienta poderosa para combatir la fatiga y fomentar un estilo de vida activo. Invertir unos minutos cada mañana en preparar una comida nutritiva puede marcar la diferencia en la calidad de vida a largo plazo.

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