México

Qué grupos criminales estarían detrás del asesinato de dos personas, entre ellas un niño, en la colonia Morelos

Reportes periodísticos señalan que el hombre asesinado es un presunto vendedor de drogas relacionado con la Anti Unión de Tepito

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Autoridades capitalinas realizan un operativo en la zona para dar con los responsables. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La colonia Morelos, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, fue escenario de un ataque armado la mañana de este 27 de marzo que dejó como saldo dos personas muertas: un hombre de 42 años y un niño de tres años.

El hecho, confirmado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), ha puesto el foco en la violencia derivada de la disputa entre grupos criminales que operan en la zona y que mantienen una confrontación por el control del narcomenudeo.

Según versiones extraoficiales difundidas por el periodista Carlos Jiménez, conocido como C4jiménez, el menor asesinado sería sobrino del hombre atacado, quien presuntamente es un traficante de drogas vinculado con la Unión de Tepito.

De acuerdo con estos reportes, el niño acompañaba a su tío al momento del ataque y ambos fueron alcanzados por los disparos realizados por los sicarios que viajaban en motocicleta. Además, en su cuenta de X, el periodista compartió una foto de la escena del crimen, la cual muestra a dos mujeres abrazando los cadáveres cubiertos, en calles de la colonia Morelos.

Ataque armado en la colonia Morelos: primeras líneas de investigación

El periodista Carlos Jiménez señaló que el hombre asesinado presuntamente sería un traficante de la Anti Unión de Tepito. Crédito: @c4jimenez
El periodista Carlos Jiménez señaló que el hombre asesinado presuntamente sería un traficante de la Anti Unión de Tepito. Crédito: @c4jimenez

El ataque ocurrió en la esquina de las calles Vidal Alcocer y José Joaquín Herrera. De acuerdo con la SSC, las víctimas circulaban en una motocicleta eléctrica cuando fueron interceptadas por dos sujetos en motocicleta, quienes dispararon de forma directa y huyeron. Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) confirmaron que ambas personas murieron por heridas de arma de fuego.

La SSC detalló que los agresores abandonaron la motocicleta utilizada en la huida sobre avenida Circunvalación, a la altura de la calle Misioneros, en la misma colonia. En redes sociales ha circulado una imagen de la presunta motocicleta abandonada, las cuales revelan que sería una Pulsar, modelo Dominar 400.

La SSC implementó un operativo, revisa videograbaciones y mantiene abierta la búsqueda de los responsables. El caso está bajo investigación del Ministerio Público, que ordenó peritajes y la integración de la carpeta correspondiente.

La pugna entre La Unión Tepito y La Anti Unión Tepito como posible móvil

De manera extraoficial, el periodista Carlos Jiménez reportó que el hombre asesinado fue identificado como Apolo Montero, presunto vendedor de drogas vinculado al grupo criminal La Anti Unión Tepito.

Según los reportes periodísticos, Montero traficaba para esta organización, que disputa el control de la zona contra la Unión de Tepito.

El ataque, según la información difundida, fue cometido por sicarios en moto.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de las víctimas ni la relación directa del caso con actividades de narcotráfico. La SSC solicitó la colaboración ciudadana para aportar información relevante que permita ubicar a los responsables.

Información en desarrollo...

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