Asesinan a hombre de 42 años y un menor en calles de la colonia Morelos en la CDMX

Elementos de seguridad ya reforzaron la zona del siniestro. (Foto: SSC)

La tarde de este viernes, la zona comercial de la colonia Centro se convirtió nuevamente en el escenario de un episodio de violencia armada que cobró la vida de dos personas, entre ellas un menor de edad.

Los hechos ocurrieron en la intersección de las calles Vidal Alcocer y José Joaquín Herrera, en el perímetro de la alcaldía Cuauhtémoc, provocando una intensa movilización de los servicios de emergencia y cuerpos de seguridad.

De acuerdo con los primeros informes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), las víctimas se desplazaban por la zona a bordo de una motocicleta eléctrica de baja cilindrada. Según testigos oculares, el tránsito cotidiano de la zona se vio interrumpido cuando dos individuos armados, quienes también viajaban en una motocicleta, se emparejaron con las víctimas.

Sin mediar palabra, los agresores abrieron fuego de manera directa contra el adulto y el menor. Tras las detonaciones, los atacantes emprendieron la huida entre los puestos semifijos y el flujo vehicular, dejando a ambos ocupantes de la unidad eléctrica tendidos sobre el asfalto.

Oficiales de seguridad llegaron a la zona del ataque para cuidar los cuerpos. (especial)

El ataque fue fulminante

Comerciantes y transeúntes que presenciaron el ataque solicitaron de inmediato el apoyo de las autoridades. Minutos después, arribaron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM). Pese a la pronta intervención de los servicios prehospitalarios, el personal médico solo pudo confirmar el deceso de ambos.

El diagnóstico clínico indicó que las víctimas fallecieron de forma instantánea debido a múltiples heridas provocadas por proyectil de arma de fuego en zonas vitales.

Ante la confirmación de las defunciones, elementos de la SSC procedieron a acordonar el área con cinta amarilla para preservar la escena del crimen y evitar la alteración de los indicios balísticos.

Paramédicos del ERUM confirmaron el deceso de las víctimas. (Foto: Cuartoscuro)

SSC encuentra vehículo vinculado a los agresores

La policía capitalina activó de inmediato un protocolo de búsqueda mediante un “cerco virtual”. Gracias al análisis en tiempo real de las cámaras de videovigilancia del C-2 y C-5, los monitoristas lograron rastrear la ruta de escape de los probables responsables.

Como resultado de este despliegue, los uniformados localizaron la motocicleta utilizada en el crimen, la cual fue abandonada por los agresores sobre la Avenida Circunvalación, a la altura de la calle Misioneros, a pocas cuadras del lugar del ataque. La unidad fue asegurada y trasladada bajo cadena de custodia para ser sometida a peritajes dactiloscópicos que permitan identificar a los perpetradores.

El agente del Ministerio Público fue notificado de los hechos y ordenó la intervención de los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México. Los peritos trabajaron en la recolección de pruebas en el sitio del ataque antes de proceder al levantamiento de los cuerpos, los cuales fueron trasladados al anfiteatro correspondiente para las necropsias de ley.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas ni el posible móvil de la agresión, aunque la mecánica de los hechos apunta a un ataque directo. La fiscalía capitalina ya ha iniciado la carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso por arma de fuego.

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