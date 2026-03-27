México

Asesinan a hombre de 42 años y un menor en calles de la colonia Morelos en la CDMX

Autoridades de la capital mexicana iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con los responsables del delito

Guardar
Reforzamiento de seguridad en alcaldía Venustiano Carranza CDMX - Seguridad
Elementos de seguridad ya reforzaron la zona del siniestro. (Foto: SSC)

La tarde de este viernes, la zona comercial de la colonia Centro se convirtió nuevamente en el escenario de un episodio de violencia armada que cobró la vida de dos personas, entre ellas un menor de edad.

Los hechos ocurrieron en la intersección de las calles Vidal Alcocer y José Joaquín Herrera, en el perímetro de la alcaldía Cuauhtémoc, provocando una intensa movilización de los servicios de emergencia y cuerpos de seguridad.

De acuerdo con los primeros informes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), las víctimas se desplazaban por la zona a bordo de una motocicleta eléctrica de baja cilindrada. Según testigos oculares, el tránsito cotidiano de la zona se vio interrumpido cuando dos individuos armados, quienes también viajaban en una motocicleta, se emparejaron con las víctimas.

Sin mediar palabra, los agresores abrieron fuego de manera directa contra el adulto y el menor. Tras las detonaciones, los atacantes emprendieron la huida entre los puestos semifijos y el flujo vehicular, dejando a ambos ocupantes de la unidad eléctrica tendidos sobre el asfalto.

Intoxicados fallecidos alcaldía Iztapalapa CDMX FGJEM 2
Oficiales de seguridad llegaron a la zona del ataque para cuidar los cuerpos. (especial)

El ataque fue fulminante

Comerciantes y transeúntes que presenciaron el ataque solicitaron de inmediato el apoyo de las autoridades. Minutos después, arribaron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM). Pese a la pronta intervención de los servicios prehospitalarios, el personal médico solo pudo confirmar el deceso de ambos.

El diagnóstico clínico indicó que las víctimas fallecieron de forma instantánea debido a múltiples heridas provocadas por proyectil de arma de fuego en zonas vitales.

Ante la confirmación de las defunciones, elementos de la SSC procedieron a acordonar el área con cinta amarilla para preservar la escena del crimen y evitar la alteración de los indicios balísticos.

ambulancia del ERUM. (Foto: Cuartoscuro)
Paramédicos del ERUM confirmaron el deceso de las víctimas. (Foto: Cuartoscuro)

SSC encuentra vehículo vinculado a los agresores

La policía capitalina activó de inmediato un protocolo de búsqueda mediante un “cerco virtual”. Gracias al análisis en tiempo real de las cámaras de videovigilancia del C-2 y C-5, los monitoristas lograron rastrear la ruta de escape de los probables responsables.

Como resultado de este despliegue, los uniformados localizaron la motocicleta utilizada en el crimen, la cual fue abandonada por los agresores sobre la Avenida Circunvalación, a la altura de la calle Misioneros, a pocas cuadras del lugar del ataque. La unidad fue asegurada y trasladada bajo cadena de custodia para ser sometida a peritajes dactiloscópicos que permitan identificar a los perpetradores.

El agente del Ministerio Público fue notificado de los hechos y ordenó la intervención de los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México. Los peritos trabajaron en la recolección de pruebas en el sitio del ataque antes de proceder al levantamiento de los cuerpos, los cuales fueron trasladados al anfiteatro correspondiente para las necropsias de ley.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas ni el posible móvil de la agresión, aunque la mecánica de los hechos apunta a un ataque directo. La fiscalía capitalina ya ha iniciado la carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso por arma de fuego.

<br>

Temas Relacionados

Ciudad de MéxicoViolencia UrbanaInvestigación CriminalColonia MorelosSSCPolicíamexico-noticias

Más Noticias

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 27 de marzo: cierre vial en Eje Central Lázaro Cárdenas

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 27 de marzo: cierre vial en Eje Central Lázaro Cárdenas

México va contra ‘huachicol’: anuncian nuevo comprobante fiscal para gasolineras, en esta fecha debe tramitarse

Se trata de una nueva medida impulsada por el gobierno de México en la que gasolineras deben contar con un nuevo permiso para la distribución de este líquido con el fin de evitar el robo o contrabando

México va contra ‘huachicol’: anuncian nuevo comprobante fiscal para gasolineras, en esta fecha debe tramitarse

Pago Doble de Becas Benito Juárez: ¿Qué pasa si mi tarjeta del Bienestar está vencida o la perdí?

Checa los pasos que debes de seguir y poder acceder al recurso económico del programa

Pago Doble de Becas Benito Juárez: ¿Qué pasa si mi tarjeta del Bienestar está vencida o la perdí?

Grupo armado asesina a guía turístico en Catemaco, hay un agresor abatido

La víctima fue atacada por sujetos armados en una avenida de Catemaco; un agresor murió y otro fue detenido tras un enfrentamiento

Grupo armado asesina a guía turístico en Catemaco, hay un agresor abatido

Informe de desapariciones en México omite responsabilidad del Estado, afirman organizaciones

El informe presentado por la presidenta desdibuja la responsabilidad del Estado en los casos de desaparición forzada, además, considera como “obligación” algo que ya existe en la ley, denunció la organización

Informe de desapariciones en México omite responsabilidad del Estado, afirman organizaciones
MÁS NOTICIAS

NARCO

Grupo armado asesina a guía turístico en Catemaco, hay un agresor abatido

Grupo armado asesina a guía turístico en Catemaco, hay un agresor abatido

Seis estados de México son tan inseguros como Rusia, Irán y Somalia: EEUU emite alerta de riesgo en mapa interactivo

Detienen a “El Comandante Galindo”, líder de una célula del CJNG ligada al secuestro y extorsión al oriente del Edomex

“Sanos y salvos”: EEUU asegura que veleros mexicanos reportados como desaparecidos llegaron a Cuba

“Se pasaron unos metros”: Sheinbaum confirma que militares de EEUU ingresaron a México en frontera con Nogales

ENTRETENIMIENTO

Isa Castro rompe en llanto al recordar su relación con Rey Grupero: “Me tocó su peor versión”

Isa Castro rompe en llanto al recordar su relación con Rey Grupero: “Me tocó su peor versión”

Tunden a Mariana Ochoa por atravesarse mientras empleada trapeaba en evento de mujeres líderes: “Qué irónico”

Ginny Hoffman señala a Héctor Parra como responsable de la ruptura entre Alexa y Daniela Parra: “Este señor”

¿Emiliano Aguilar a LCDLF México? Productora del reality de Televisa responde algo que nadie veía venir

Chiquis dice que le dolió lo que Lupillo Rivera reveló en su libro y él le contesta: “Hay paracetamol”

DEPORTES

Marcelo Flores explica por qué eligió a Canadá sobre México: “No encaja conmigo ni con mi estilo”

Marcelo Flores explica por qué eligió a Canadá sobre México: “No encaja conmigo ni con mi estilo”

Rui Patrício describe a Raúl Jiménez como un ejemplo en el futbol: “Es un referente mundial como delantero”

Isaac del Toro es segundo del ranking mundial de ciclismo tras ganar la Tirreno-Adriático 2026

Estelar de locura: jóvenes estrellas chocan en el Viernes Espectacular de la Arena México

Ni la FIFA lo frenó: grito homofóbico retumba ante Infantino en el Estadio de Guadalajara