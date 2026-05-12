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Mundial 2026 en Monterrey: planean desfile con 3 mil aficionados suecos

El Comité Organizador en Monterrey mantiene contacto con federaciones para estimar la llegada de aficionados y definir actividades durante la Copa del Mundo 2026

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Una multitud de personas, muchas con camisetas amarillas y azules, ondea banderas suecas en un desfile callejero con pancartas del Mundial 2026 en Monterrey.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Monterrey continúa afinando detalles rumbo al Mundial 2026 y ya prepara distintas actividades para recibir a aficionados internacionales durante la Copa del Mundo.

Entre los planes contemplados destaca un desfile con miles de seguidores de Suecia y recorridos turísticos con aficionados de Países Bajos.

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Integrantes del Comité Organizador local adelantaron parte de las dinámicas que se trabajan para acompañar la experiencia de los visitantes que llegarán a la capital regiomontana durante el torneo.

Monterrey alista desfile con aficionados

(REUTERS/Daniel Becerril)
(REUTERS/Daniel Becerril)

Julio Valdés, representante de Relaciones Institucionales y Gubernamentales del Comité Organizador, explicó que mantienen comunicación constante con las federaciones que jugarán partidos en Monterrey.

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“En parte de las actividades que tenemos, estamos en contacto con las delegaciones de los equipos que van a jugar aquí. Suecia, por ejemplo, estamos organizando un desfile de 3 mil suecos por ciertas zonas de la ciudad”, señaló.

El directivo también reveló que ya se han realizado acercamientos con aficionados neerlandeses para planear recorridos en la ciudad.

“Nuestros amigos holandeses ya sienten que están el día 29 jugando al pasar como primeros de grupo, hemos hecho recorridos con ellos, con el famoso autobús naranja, para hacer recorrido por la ciudad”, comentó.

Suecia disputará en Monterrey su primer partido del Mundial el próximo 14 de junio ante Túnez. En tanto, Países Bajos podría jugar en la ciudad el 29 de junio en la ronda de dieciseisavos de final si logra avanzar como líder de grupo.

Comité Organizador mantiene contacto con las federaciones

(REUTERS/Daniel Becerril)
(REUTERS/Daniel Becerril)

Por su parte, Alejandro Hütt, Host City Manager de Monterrey, explicó que las federaciones nacionales ya trabajan junto a la sede regiomontana para calcular la cantidad de aficionados que podrían viajar durante el torneo.

“Hemos estado en contacto con las federaciones de futbol, ellas nos están diciendo cuántos aficionados de su país están considerando que puedan venir a la ciudad”, indicó.

Además, adelantó que próximamente se darán a conocer más detalles sobre las actividades preparadas para los visitantes.

“Creo que en unas tres semanas vamos a anunciar cómo van a ser las experiencias que les vamos a ofrecer”, agregó.

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