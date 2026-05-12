Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann vuelven a sacudir las redes: las películas que hicieron juntos y hoy desatan polémica

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann anuncian su regreso como pareja protagonista en la película Hasta el Fin del Mundo, a estrenarse en 2026. - (IG: mauochmann)

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann sorprendieron a sus seguidores al anunciar que volverán a trabajar juntos en la película Hasta el Fin del Mundo, producción que llegará a los cines el próximo 23 de julio de 2026. El reencuentro ocurre varios años después de su divorcio, situación que volvió a colocar a ambos en tendencia en redes sociales.

La noticia llamó la atención no solo por el regreso de ambos a la pantalla, sino por el mensaje que compartió Aislinn al presentar el proyecto. “Hay historias que no caben en etiquetas tradicionales y evolucionan con el tiempo”, escribió la actriz, generando múltiples reacciones entre sus seguidores.

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El anuncio también despertó interés por recordar las ocasiones en las que ambos actores han compartido créditos en cine, proyectos que marcaron distintas etapas de su relación personal y profesional.

“A la mala”, la película donde comenzó todo

El reencuentro laboral de los actores tras su divorcio genera tendencia en redes sociales y reactiva la conversación sobre su relación. - (Foto: Instagram@aislinnderbez)

La primera colaboración entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann ocurrió en A la mala (2015), una comedia romántica que terminó convirtiéndose en un momento clave para ambos. Durante el rodaje inició la relación sentimental que más tarde los llevaría a formar una familia.

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En la cinta, Aislinn interpreta a María Laura “Mala” Medina, una actriz contratada para poner a prueba la fidelidad de distintos hombres. Mauricio da vida a Santiago, un empresario que termina cambiando por completo la perspectiva del personaje principal.

La química entre ambos se convirtió en uno de los elementos más comentados de la película y ayudó a consolidar el interés del público en la pareja, tanto dentro como fuera de la pantalla.

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“Hazlo como hombre” y el regreso con “Hasta el Fin del Mundo”

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se reencuentran en la pantalla con la película ‘Hasta el Fin del Mundo’, anunciada oficialmente en redes sociales. - (Instagram)

En 2017 volvieron a coincidir en Hazlo como hombre, una comedia en la que participaron junto a un elenco coral. Aunque no desarrollaban una historia romántica directa, su participación conjunta mantuvo la atención de los espectadores.

Años después, y tras anunciar su separación en 2020, los actores vuelven a reencontrarse en Hasta el Fin del Mundo. La película marca su regreso cinematográfico como compañeros de reparto y se ha convertido en uno de los estrenos más comentados entre sus seguidores.

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Aislinn incluso dejó una frase que aumentó todavía más la conversación digital: “No es inteligencia artificial”. Con ese comentario, la actriz confirmó que el proyecto es real y que ambos comparten nuevamente pantalla.

Una historia profesional que sigue dando de qué hablar

La primera colaboración de la pareja en la película A la mala fue clave en el inicio de su relación sentimental y profesional. (Foto: Instagram@aislinnderbez)

El regreso de la ex pareja revive el interés por una dupla que durante años acaparó titulares dentro del entretenimiento mexicano. Cada una de sus colaboraciones quedó ligada a distintas etapas de su historia personal.

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Aunque actualmente mantienen una relación cordial enfocada en la crianza compartida de su hija, el anuncio de una nueva película juntos generó sorpresa entre quienes pensaban que no volverían a coincidir en un proyecto cinematográfico.

Con tres películas compartidas y un nuevo estreno en camino, ambos actores demuestran que su conexión profesional continúa despertando expectativa entre el público y alimentando la conversación en redes sociales.

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