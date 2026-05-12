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Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann vuelven a sacudir las redes: las películas que hicieron juntos y hoy desatan polémica

El nuevo proyecto cinematográfico de los actores mexicanos volvió a despertar la atención sobre una de las parejas más comentadas del espectáculo

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Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann pasan juntos la cuarentena por COVID-19
Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann anuncian su regreso como pareja protagonista en la película Hasta el Fin del Mundo, a estrenarse en 2026. - (IG: mauochmann)

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann sorprendieron a sus seguidores al anunciar que volverán a trabajar juntos en la película Hasta el Fin del Mundo, producción que llegará a los cines el próximo 23 de julio de 2026. El reencuentro ocurre varios años después de su divorcio, situación que volvió a colocar a ambos en tendencia en redes sociales.

La noticia llamó la atención no solo por el regreso de ambos a la pantalla, sino por el mensaje que compartió Aislinn al presentar el proyecto. “Hay historias que no caben en etiquetas tradicionales y evolucionan con el tiempo”, escribió la actriz, generando múltiples reacciones entre sus seguidores.

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El anuncio también despertó interés por recordar las ocasiones en las que ambos actores han compartido créditos en cine, proyectos que marcaron distintas etapas de su relación personal y profesional.

“A la mala”, la película donde comenzó todo

El reencuentro laboral de los actores tras su divorcio genera tendencia en redes sociales y reactiva la conversación sobre su relación. - (Foto: Instagram@aislinnderbez)
El reencuentro laboral de los actores tras su divorcio genera tendencia en redes sociales y reactiva la conversación sobre su relación. - (Foto: Instagram@aislinnderbez)

La primera colaboración entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann ocurrió en A la mala (2015), una comedia romántica que terminó convirtiéndose en un momento clave para ambos. Durante el rodaje inició la relación sentimental que más tarde los llevaría a formar una familia.

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En la cinta, Aislinn interpreta a María Laura “Mala” Medina, una actriz contratada para poner a prueba la fidelidad de distintos hombres. Mauricio da vida a Santiago, un empresario que termina cambiando por completo la perspectiva del personaje principal.

La química entre ambos se convirtió en uno de los elementos más comentados de la película y ayudó a consolidar el interés del público en la pareja, tanto dentro como fuera de la pantalla.

“Hazlo como hombre” y el regreso con “Hasta el Fin del Mundo”

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se reencuentran en la pantalla con la película ‘Hasta el Fin del Mundo’, anunciada oficialmente en redes sociales. - (Instagram)
Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se reencuentran en la pantalla con la película ‘Hasta el Fin del Mundo’, anunciada oficialmente en redes sociales. - (Instagram)

En 2017 volvieron a coincidir en Hazlo como hombre, una comedia en la que participaron junto a un elenco coral. Aunque no desarrollaban una historia romántica directa, su participación conjunta mantuvo la atención de los espectadores.

Años después, y tras anunciar su separación en 2020, los actores vuelven a reencontrarse en Hasta el Fin del Mundo. La película marca su regreso cinematográfico como compañeros de reparto y se ha convertido en uno de los estrenos más comentados entre sus seguidores.

Aislinn incluso dejó una frase que aumentó todavía más la conversación digital: “No es inteligencia artificial”. Con ese comentario, la actriz confirmó que el proyecto es real y que ambos comparten nuevamente pantalla.

Una historia profesional que sigue dando de qué hablar

La primera colaboración de la pareja en la película A la mala fue clave en el inicio de su relación sentimental y profesional. (Foto: Instagram@aislinnderbez)
La primera colaboración de la pareja en la película A la mala fue clave en el inicio de su relación sentimental y profesional. (Foto: Instagram@aislinnderbez)

El regreso de la ex pareja revive el interés por una dupla que durante años acaparó titulares dentro del entretenimiento mexicano. Cada una de sus colaboraciones quedó ligada a distintas etapas de su historia personal.

Aunque actualmente mantienen una relación cordial enfocada en la crianza compartida de su hija, el anuncio de una nueva película juntos generó sorpresa entre quienes pensaban que no volverían a coincidir en un proyecto cinematográfico.

Con tres películas compartidas y un nuevo estreno en camino, ambos actores demuestran que su conexión profesional continúa despertando expectativa entre el público y alimentando la conversación en redes sociales.

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