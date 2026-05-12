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Andrea Legarreta habla sobre el porqué su hija dejará México para irse a Londres

La conductora habló sobre el nuevo paso profesional de Nina Rubín y confesó que la emoción en casa se mezcla con miedo, orgullo y nostalgia

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Andrea Legarreta junto a sus hijas Nina y Mía.
Andrea Legarreta anuncia que su hija Nina Rubín fue aceptada en una destacada escuela de arte en Londres, marcando el inicio de una nueva etapa familiar. - Crédito: @andrealegarreta

Andrea Legarreta compartió uno de los momentos más emotivos para su familia al revelar que su hija, Nina Rubín, fue aceptada en una reconocida escuela de arte en Londres. La noticia marca el inicio de una nueva etapa para la joven, quien próximamente dejará México para continuar su formación profesional.

Durante un encuentro con medios de comunicación, la conductora confesó que la noticia provocó lágrimas y sentimientos encontrados dentro de su familia. Aunque aseguró sentirse profundamente orgullosa, también reconoció que no es sencillo pensar en la distancia y en la partida de su hija menor.

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El anuncio generó conversación entre seguidores de la presentadora, especialmente por la forma en que defendió el talento y esfuerzo de Nina frente a las críticas que suelen recibir los hijos de celebridades.

Andrea Legarreta defiende el talento de su hija

Erik Rubín en primer plano, sonriendo con gafas de sol, junto a Andrea Legarreta y sus dos hijas, en un selfie con el Castillo de Cenicienta al fondo
La noticia de la admisión de Nina Rubín en una prestigiosa institución artística británica provocó emociones y lágrimas en la familia Legarreta. - (Erik Rubín: Instagram)

Andrea explicó que Nina buscó algunas de las mejores escuelas de arte del mundo hasta encontrar una opción en Londres enfocada en actuación y distintas disciplinas artísticas. Según relató, el proceso de admisión fue largo y altamente competitivo.

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“Hay cosas que no te ganas por ser hijo de alguien famoso”, expresó la conductora al recordar las pruebas que tuvo que superar su hija para ser aceptada. También destacó que Nina presentó monólogos en inglés y atravesó varios filtros antes de recibir la confirmación final.

La presentadora insistió en que el logro fue resultado de la preparación, disciplina y valentía de la joven. “Eso se lo ganó ella con su preparación, con su valentía y con su talento”, afirmó emocionada.

El duro proceso para entrar a la escuela de Londres

Andrea Legarreta destacó el talento y disciplina de Nina ante las críticas que suelen recibir los hijos de famosos por sus logros. - (IG)
Andrea Legarreta destacó el talento y disciplina de Nina ante las críticas que suelen recibir los hijos de famosos por sus logros. - (IG)

De acuerdo con Andrea Legarreta, la institución recibe miles de solicitudes de distintas partes del mundo y realiza varias etapas de selección antes de elegir a los estudiantes definitivos. Nina logró avanzar hasta el último corte tras participar en evaluaciones presenciales durante un viaje familiar a Londres.

La conductora relató que en una de las fases finales únicamente quedaban treinta aspirantes. Días después, la familia recibió la noticia de que Nina había sido aceptada, momento que desató lágrimas y emoción en casa.

“Estamos muy orgullosos de ella”, comentó Andrea, quien aseguró que tanto ella como su familia viven esta etapa “un día a la vez”, intentando equilibrar la felicidad por el logro con el temor natural de verla partir.

Una nueva etapa lejos de México

El éxito académico de Nina Rubín impulsa la conversación sobre el esfuerzo y la meritocracia en los hijos de celebridades mexicanas. - (@andrealegarreta)
El éxito académico de Nina Rubín impulsa la conversación sobre el esfuerzo y la meritocracia en los hijos de celebridades mexicanas. - (@andrealegarreta)

La próxima mudanza de Nina Rubín representa un cambio importante para la familia.

Andrea Legarreta reconoció que dejar ir a su hija no será fácil.

Pese a la nostalgia, la conductora dejó claro que ve esta oportunidad como el inicio de un futuro prometedor para la joven actriz, quien ahora comenzará una nueva vida enfocada en su preparación artística fuera del país.

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