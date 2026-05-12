Por qué Sheinbaum no ha desplegado un operativo con Fuerzas Armadas para controlar los ataques de Los Ardillos en Guerrero

Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez / Captura de pantalla

Luego de que madres y pobladores de comunidades indígenas de Chilapa, Guerrero, denunciaron que fueron desplazadas por los ataques armados cometidos por el grupo criminal de Los Ardillos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo brindó detalles acerca de las acciones que realizan para atender a la población.

Durante la conferencia de prensa matutina de este martes 12 de mayo, la mandataria informó que las situación de riesgo se concentra en tres poblados que presentan tres bloqueos.

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Aunque dijo que la situación ya es atendida por las autoridades, actualmente se han enfocado en permitir la salida de personas heridas y el retiro de los bloqueos mediante el dialogo para evitar nuevos enfrentamientos.

“Hay personas armadas que están ahí, lo que no queremos es que haya un nuevo enfrentamiento que vaya afectar a la población civil. Primero que nada hay que preservar la vida de las personas”, afirmó.

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El Consejo Nacional Indígena informó que van más de 800 familias desplazadas a causa de la violencia. Foto: Especial

De acuerdo con Sheinbaum, no se ha llevado a cabo un despliegue de Fuerzas Armadas en la región de la Montaña Baja de Guerrero debido a que se encuentran muchas personas civiles alrededor de las zonas en las que están los delincuentes, por lo que no han actuado de esa manera para evitar que sean víctimas del fuego cruzado.

“Estamos promoviendo que puedan salir las personas heridas y mediante el diálogo, permitir que esto ocurra (…) Por eso, más allá de que haya grupos delictivos ahí (…) hay muchas personas alrededor, entonces no se puede actual exclusivamente con el Ejército o con la Guardia Nacional, entonces por eso le pedí a la Secretaría de Gobernación que atendiera de manera personal, también está atendiendo el Gobierno del Estado, para permitir que salgan las personas heridas, atender a las personas desplazadas y después ya vemos mediante el diálogo cómo pueden regresar estas personas", explicó.

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Los Ardillos y Los Tlacos son los responsables de los ataques armados

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, durante 'La Mañanera' de este martes. (Crédito: Gobierno de México)

Omar García Hafuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que tienen conocimiento de 96 personas desplazadas a causa de la violencia en Guerrero, esto a pesar de que el Congreso Nacional Indígena (CNI) denunció que se trata de más de 800 familias.

Respecto a los despliegues operativos, el funcionario detalló que se trata de una situación delicada debido a que hay sujetos que “están provocando” al decir que en caso de detectar el ingreso de autoridades federales se pondría en riesgo la vida de civiles.

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“Sí hay presencia de Guardia Nacional, del Ejército, de autoridades estatales, y ahorita se está dando prioridad al diálogo para establecer una base de operaciones dentro", afirmó.

Harfuch también explicó que los ataques armados se debe a una disputa que mantienen los grupos criminales de Los Ardillos y Los Tlacos en la región, quienes están afectando a pobladores.

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Gobierno de Guerrero informó que ya se permitió el acceso a Chilapa

En el video se escuchan las constantes detonaciones de arma de fuego registradas por los pobladores de la región de la Montaña Baja de Guerrero. Video: Congreso Nacional Indígena (CNI)

Luego de lo informado por Sheinbaum y Harfuch, el Gobierno de Guerrero detalló que ya permitieron el ingreso de personal de seguridad y atención médica a la zona de Chilapa para atender a los heridos.

Al sitio se desplazó el secretario de Seguridad Pública estatal, Daniel Ledesma y el secretario General de Gobierno, Francisco Rodríguez, quienes son acompañados de elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal y ambulancias.

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