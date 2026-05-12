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Jamiroquai en México 2026: sedes, preventa y todo lo que debes saber

La banda británica llega a nuestro país en medio del estreno de nueva música como parte de su gira mundial

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Jamiroquai
Los músicos regresan a nuestro país para poner a bailar a su público con el funk disco que los caracteriza. (PUBLICATIONxNOTxINxCHN CFP442562207)

Jamiroquai confirmó su regreso a México después de siete años, donde ofrecerá una serie de conciertos como parte de su gira latinoamericana. La agrupación encabezada por Jay Kay incluyó al país en su recorrido, desatando entusiasmo entre seguidores de distintas generaciones que esperaban una visita desde hace más de un lustro.

El regreso de la banda británica a los escenarios mexicanos responde a la solicitud de sus fans y a la importancia que tiene el país dentro de la industria de conciertos internacionales.

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Serán tres conciertos programados en las ciudades de Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, consolidando a México como una de las principales plazas de la gira.

La banda británica Jamiroquai marcó profundo impacto en la escena musical desde los años noventa, con su fusión de funk, acid jazz y música electrónica. Temas como “Virtual Insanity”, “Cosmic Girl”, “Little L”, “Canned Heat” y “Space Cowboy” aún son considerados clásicos internacionales y continúan siendo parte del repertorio esperado por los seguidores mexicanos.

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Jamiroquai
El cantante Jay Kay regresa a los escenarios mexicanos con nueva música.

Un esperado regreso

La última presentación de Jamiroquai en América Latina ocurrió hace siete años, por lo que el anuncio de su retorno provocó una ola de reacciones positivas en redes sociales. Entre los comentarios resaltan las expectativas de escuchar en vivo el repertorio clásico, así como la emoción que genera volver a ver el icónico estilo visual de Jay Kay. De acuerdo con el anuncio oficial de la banda, la gira incluye paradas en Chile, Argentina, Colombia y México.

La selección de México con tres fechas dentro de la gira subraya la conexión histórica entre la agrupación y el público nacional. Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara han ganado relevancia como destinos clave para artistas internacionales, lo que explica la magnitud del regreso de Jamiroquai.

La propuesta futurista de Jamiroquai y el carisma de Jay Kay los han convertido en referentes del funk moderno y fenómenos culturales para varias generaciones. Desde su debut en los años noventa, han mantenido una base sólida de seguidores en México.

Jamiroquai, con sombrero oscuro y ropa azul y negra, caminando en una habitación gris con paredes de concreto y sofás negros
Jamiroquai, con un gran gorro y ropa oscura, camina en una habitación con paredes de concreto y sofás negros, recreando la famosa escena de su video musical "Virtual Insanity".

Sedes, preventas y todo lo que necesitas saber

El hecho de que las tres fechas confirmadas se realicen en Ciudad de México (Arena Ciudad de México), Monterrey (Arena Monterrey) y Guadalajara (Arena Guadalajara) muestra el peso de estas urbes como centros de espectáculos en América Latina.

La fuerte demanda de boletos anticipa el éxito de la gira y refuerza el vínculo entre Jamiroquai y el público mexicano, con expectativas centradas en que la venta de entradas será ágil y probablemente limitada. Ante ello, la preventa se llevará a cabo el próximo miércoles 13 de mayo, mientras que la venta general estará disponible para el viernes 15 de mayo y podrás adquirir tus entradas a través de Banco Azteca.

Con este anuncio, Jamiroquai reafirma la importancia de México dentro de su historia reciente y promete conciertos que reunirán a fanáticos de distintos contextos y generaciones, manteniendo vigente el legado de la agrupación y su presencia innovadora en los escenarios.

Jamiroquai
Será por Banco Azteca que los mexicanos podrán acceder a la preventa de Jamiroquai

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