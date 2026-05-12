¿Qué hacer si tu cuenta de WhatsApp fue vulnerada? Estas son las recomendaciones de la Guardia Nacional

La Guardia Nacional presenta una guía oficial para quienes han sido víctimas del robo de tu Whats App

¿Tu cuenta de WhatsApp fue vulnerada? La Guardia Nacional ha puesto a disposición de la ciudadanía una guía detallada para recuperar el acceso y proteger tus datos personales. Esta guía es parte de la estrategia Internet Seguro para Todas y Todos, impulsada por la Dirección General Científica, con el objetivo de combatir los delitos cibernéticos que ponen en riesgo a millones de usuarios en México.

Si fuiste víctima de este delito, existen pasos concretos y efectivos para que puedas actuar de inmediato y minimizar los daños. A continuación, te compartimos qué debes hacer y cómo puedes asegurar tu cuenta para evitar futuras vulneraciones.

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Reporta de inmediato

El primer paso consiste en marcar al 088, el número de atención ciudadana de la Guardia Nacional, disponible en todo el territorio nacional. Al comunicarte, el personal especializado del Área de Atención Ciudadana te brindará asesoría gratuita y te asignará un folio de seguimiento personalizado, lo que permite que tu caso sea atendido de manera formal y puedas recibir apoyo durante todo el proceso.

Asimismo, notifica a tu lista de contactos sobre la situación de tu cuenta. Esto evita que caigan en engaños, fraudes u otras situaciones delictivas cometidas en tu nombre.

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Tu cuenta puede ser usada para actividades ilícitas que afecten el patrimonio de tus contactos y tu reputación. Por eso, no abandones la cuenta ni cambies o canceles tu línea telefónica.

En México, 17% de los usuarios de WhatsApp usan la aplicación más de 6 horas al día (Foto: Wiki Commons)

Reporta el robo directamente a WhatsApp

Envía un correo a support@whatsapp.com y marca copia a 088.dgint@gn.gob.mx y delitocibernetico_gn@gn.gob.mx. Esto permite que la Guardia Nacional dé seguimiento al caso con el folio ya generado.

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El mensaje debe incluir el nombre completo del titular de la línea y el número telefónico vinculado a la cuenta. También debe contener una descripción de los hechos —cuándo y cómo ocurrieron—, capturas de pantalla como prueba y la solicitud expresa de aseguramiento y recuperación del servicio.

Monitorea la respuesta de WhatsApp

Revisa tu correo con regularidad para detectar la respuesta de WhatsApp. Si la empresa respondió, identifica el número de folio (#Request) de tu reporte.

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Comparte ese folio a las mismas direcciones de la Guardia Nacional para actualizar el seguimiento y solicitar el apoyo de Meta. El tiempo de recuperación de la cuenta puede variar, y WhatsApp podría pedirte información adicional para validar tu identidad.

Protege la cuenta una vez recuperada

Al recuperar el acceso, activa la verificación en dos pasos desde Ajustes (Android) o Configuración (iOS), luego ve a Cuentas y selecciona “Verificación en dos pasos”. Crea un PIN, confírmalo y agrega un correo electrónico como respaldo de recuperación.

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Foto: Infobae

No abras correos ni enlaces para restablecer contraseñas que no solicitaste. Tampoco compartas códigos de acceso que lleguen a tu dispositivo, y controla quién tiene acceso físico a tu teléfono.

El buzón de voz, una puerta de entrada para los ciberdelincuentes

El buzón de voz es el servicio que recibe mensajes cuando no contestas una llamada. Los ciberdelincuentes lo explotan al solicitar que los códigos de seguridad de WhatsApp se envíen a ese buzón.

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Al conocer la contraseña predeterminada del buzón, los delincuentes obtienen esos códigos e instalan la aplicación en otro dispositivo. Por eso, la Guardia Nacional recomienda suspender o cancelar el buzón de voz, o cambiar su contraseña predeterminada directamente con tu operadora de telefonía, ya sea por teléfono o en su sitio web.

Si prefieres no llamar al 088, puedes escribir a 088.dgint@gn.gob.mx o a delitocibernetico_gn@gn.gob.mx. También puedes contactar a la institución a través de su cuenta oficial en X: @088_gn.

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Todos los reportes son confidenciales. La Guardia Nacional, a través de su Dirección General Científica, coordina esta orientación como parte de la Campaña Nacional de Ciberseguridad “Internet Seguro para Todas y Todos”.