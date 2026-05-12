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Jaime Munguía revela si existe una posibilidad de hacer revancha contra Saúl “Canelo” Álvarez

El boxeador de Tijuana y el originario de Guadalajara se midieron en 2024 en Las Vegas, Nevada

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Jaime Munguía podría pelear por un campeonato mundial en las 168 libras (AP)
Jaime Munguía podría pelear por un campeonato mundial en las 168 libras (AP)

Jaime Munguía abordó la posibilidad de una revancha contra su compañero de equipo, Saúl “Canelo” Álvarez. El boxeador de Tijuana y el originario de Guadalajara se midieron en 2024 en Las Vegas, Nevada, donde el segundo se impuso de forma clara.

La pelea tuvo lugar en la T-Mobile Arena, escenario en el que Álvarez puso en juego sus cuatro títulos de las 168 libras (CMB, AMB, OMB y FIB). Aunque Munguía inició con fuerza y se adjudicó los primeros asaltos, en el cuarto round cayó tras un potente uppercut de Saúl.

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Finalmente, el boxeador jalisciense retuvo sus campeonatos luego de que los jueces le otorgaron la victoria unánime con tarjetas de 117-110, 116-111 y 115-112.

Jaime Munguia lands a left to Canelo Alvarez in a super middleweight title fight Saturday, May 4, 2024, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)
Jaime Munguía habló por primera vez después de haber perdido contra Canelo Álvarez (AP Photo/John Locher)

¿Puede haber una revancha entre Munguía y Canelo?

En entrevista con The Ring, Jaime Munguía descartó por completo una pelea contra Canelo Álvarez, y aseguró que por el momento están trabajando muy bien en equipo.

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“La verdad no creo que se dé una pelea con Canelo. Ahorita estamos trabajando muy bien en equipo y estamos muy bien así“, comentó Munguía.

Durante la misma charla, el de Tijuana señaló que su equipo analiza la posibilidad de participar en una cartelera programada para septiembre. Jaime señaló que están preparados para pelear ese mes y no descarta la opción de enfrentar a Hamzah Sheeraz, aunque aclaró que aún esperan definiciones sobre los rivales disponibles. Finalmente, el pugilista sostuvo que está listo para cualquier oponente, a la espera de lo que decidan los organizadores.

“Estamos viendo las posibilidades de estar en esa cartelera de septiembre, pero vamos a ver qué viene y qué nos dicen. Nosotros estamos listos para septiembre. Si se da la oportunidad y Sheeraz es una opción, claro que sí. Vamos a ver cuáles son las opciones, pero estamos listos para quien sea”.

Boxing - Jaime Munguia vs Bruno Surace - Undisputed Super Middleweight Championship - ANB Arena, Riyadh, Saudi Arabia - May 3, 2025 Jaime Munguia celebrates after winning his super middleweight fight against Bruno Surace REUTERS/Hamad I Mohammed
Cuál es la sustancia a la que Jaime Munguía dio positivo en prueba de doping (REUTERS/Hamad I Mohammed)

¿Cuál es el futuro de Jaime y Saúl?

El siguiente combate de Saúl Álvarez ya tendría fecha y sede: el propio boxeador anunció que su regreso al ring será el 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita, con un título mundial de los supermedianos en juego.

Aunque aún no se ha confirmado oficialmente el nombre de su rival, todo indica que el elegido será Christian Mbilli. El púgil de origen francés fue proclamado campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) hace unas semanas y el organismo lo designó para defender su cinturón en septiembre de 2026, coincidiendo con el retorno del mexicano.

Por su parte, Jaime Munguía todavía no tiene un rival definido, pero se acaba de convertir en campeón mundial por segunda vez en su historia. El oriundo de Tijuana venció el pasado 2 de mayo a Armando Reséndiz y consiguió el campeonato mundial de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) de las 168 libras.

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