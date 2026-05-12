Edén Muñoz abre segunda fecha en la Plaza de Toros “La México” tras arrasar boletos

Edén Muñoz suma una segunda fecha en la Plaza de Toros México tras agotar boletos de su primer concierto. - (Instagram/ @edenmunoz)

Edén Muñoz volvió a sacudir a sus seguidores en la Ciudad de México tras anunciar una segunda presentación en la Monumental Plaza de Toros México. El intérprete logró agotar rápidamente los boletos para su primera fecha y confirmó un nuevo concierto programado para el 16 de octubre de 2026.

El anuncio llegó a través de redes sociales, donde el cantante compartió un mensaje celebrando la respuesta del público capitalino. “Gracias a su increíble respuesta tenemos segunda fecha”, escribió el exlíder de Calibre 50 junto a la confirmación oficial del nuevo show.

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La noticia desató una ola de reacciones entre sus fanáticos, quienes destacaron el crecimiento que ha tenido el cantante dentro del regional mexicano y la expectativa que genera su espectáculo en formato 360 grados.

El show 360° que convirtió a Edén Muñoz en tendencia

El cantante regional mexicano celebró la respuesta de sus seguidores en CDMX, anunciando un nuevo show para el 16 de octubre de 2026. - Crédito: IG, Eden Muñoz

El concierto de Edén Muñoz en la Plaza de Toros México fue diseñado con un escenario colocado al centro del ruedo, permitiendo que el público disfrute la presentación desde cualquier ángulo del recinto.

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Esta dinámica ha sido uno de los principales atractivos del evento y parte del motivo por el que la primera fecha alcanzó el sold out.

“En la Plaza de Toros en CDMX este 16 de octubre con su show 360″ publicó el cantante en sus plataformas digitales, mensaje que rápidamente acumuló comentarios y reacciones de sus seguidores.

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Preventa, boletos y la expectativa por el concierto

La modalidad de concierto 360 grados promete una experiencia inmersiva para los asistentes a la Plaza de Toros México. - (Instagram)

La preventa para la nueva fecha se realizará el 15 de mayo a partir de las 11:00 horas, mientras que la venta general comenzará el 16 de mayo a través de Ticketmaster. Los precios de los boletos varían dependiendo de la zona seleccionada dentro del recinto.

Los organizadores informaron que las entradas tienen costos que van desde 806 hasta 4 mil 278 pesos mexicanos.

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Debido a la demanda registrada en la primera fecha, recomendaron adquirir los accesos con anticipación.

El regreso de Edén Muñoz a la CDMX desata furor

El éxito de ventas y la apertura de una nueva fecha consolidan a Edén Muñoz como una de las figuras más relevantes del regional mexicano actual. - FOTO: Twitter/@calibre50eden

La apertura de una segunda fecha confirma el momento de popularidad que atraviesa Edén Muñoz dentro del regional mexicano. El cantante se ha consolidado como uno de los nombres más fuertes del género tras su etapa en Calibre 50.

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El impacto de la venta de boletos y la rapidez con la que se agotó la primera presentación convirtieron el anuncio en uno de los temas más comentados entre sus seguidores en redes sociales.

Con dos conciertos programados en uno de los recintos más emblemáticos del país, Edén Muñoz prepara uno de los eventos más esperados del año para el público de la Ciudad de México.

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