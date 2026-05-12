México

Edén Muñoz abre segunda fecha en la Plaza de Toros “La México” tras arrasar boletos

El cantante de regional mexicano sorprendió a sus seguidores luego de agotar entradas y anunciar un nuevo concierto en la capital

Guardar
Google icon
Edén Muñoz suma una segunda fecha en la Plaza de Toros México tras agotar boletos de su primer concierto. - (Instagram/ @edenmunoz)
Edén Muñoz suma una segunda fecha en la Plaza de Toros México tras agotar boletos de su primer concierto. - (Instagram/ @edenmunoz)

Edén Muñoz volvió a sacudir a sus seguidores en la Ciudad de México tras anunciar una segunda presentación en la Monumental Plaza de Toros México. El intérprete logró agotar rápidamente los boletos para su primera fecha y confirmó un nuevo concierto programado para el 16 de octubre de 2026.

El anuncio llegó a través de redes sociales, donde el cantante compartió un mensaje celebrando la respuesta del público capitalino. “Gracias a su increíble respuesta tenemos segunda fecha”, escribió el exlíder de Calibre 50 junto a la confirmación oficial del nuevo show.

PUBLICIDAD

La noticia desató una ola de reacciones entre sus fanáticos, quienes destacaron el crecimiento que ha tenido el cantante dentro del regional mexicano y la expectativa que genera su espectáculo en formato 360 grados.

El show 360° que convirtió a Edén Muñoz en tendencia

Eden Muñoz pospone gira en Estados Unidos
El cantante regional mexicano celebró la respuesta de sus seguidores en CDMX, anunciando un nuevo show para el 16 de octubre de 2026. - Crédito: IG, Eden Muñoz

El concierto de Edén Muñoz en la Plaza de Toros México fue diseñado con un escenario colocado al centro del ruedo, permitiendo que el público disfrute la presentación desde cualquier ángulo del recinto.

PUBLICIDAD

Esta dinámica ha sido uno de los principales atractivos del evento y parte del motivo por el que la primera fecha alcanzó el sold out.

“En la Plaza de Toros en CDMX este 16 de octubre con su show 360″ publicó el cantante en sus plataformas digitales, mensaje que rápidamente acumuló comentarios y reacciones de sus seguidores.

Preventa, boletos y la expectativa por el concierto

La modalidad de concierto 360 grados promete una experiencia inmersiva para los asistentes a la Plaza de Toros México. - (Instagram)
La modalidad de concierto 360 grados promete una experiencia inmersiva para los asistentes a la Plaza de Toros México. - (Instagram)

La preventa para la nueva fecha se realizará el 15 de mayo a partir de las 11:00 horas, mientras que la venta general comenzará el 16 de mayo a través de Ticketmaster. Los precios de los boletos varían dependiendo de la zona seleccionada dentro del recinto.

Los organizadores informaron que las entradas tienen costos que van desde 806 hasta 4 mil 278 pesos mexicanos.

Debido a la demanda registrada en la primera fecha, recomendaron adquirir los accesos con anticipación.

El regreso de Edén Muñoz a la CDMX desata furor

FOTO: Twitter/@calibre50eden
El éxito de ventas y la apertura de una nueva fecha consolidan a Edén Muñoz como una de las figuras más relevantes del regional mexicano actual. - FOTO: Twitter/@calibre50eden

La apertura de una segunda fecha confirma el momento de popularidad que atraviesa Edén Muñoz dentro del regional mexicano. El cantante se ha consolidado como uno de los nombres más fuertes del género tras su etapa en Calibre 50.

El impacto de la venta de boletos y la rapidez con la que se agotó la primera presentación convirtieron el anuncio en uno de los temas más comentados entre sus seguidores en redes sociales.

Con dos conciertos programados en uno de los recintos más emblemáticos del país, Edén Muñoz prepara uno de los eventos más esperados del año para el público de la Ciudad de México.

Temas Relacionados

Edén MuñozConciertoCDMXPlaza de torosmexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué hacer si tu cuenta de WhatsApp fue vulnerada? Estas son las recomendaciones de la Guardia Nacional

La institución de seguridad presentó una guía oficial para quienes han sido víctimas del robo de su perfil

¿Qué hacer si tu cuenta de WhatsApp fue vulnerada? Estas son las recomendaciones de la Guardia Nacional

Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 12 de mayo: colapsada la L3 del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 12 de mayo: colapsada la L3 del STC

Refresquera anuncia acuerdo para limpiar plásticos que contaminan playas en México

La empresa es señalada por organizaciones ambientales como una de las más contaminantes del mundo

Refresquera anuncia acuerdo para limpiar plásticos que contaminan playas en México

Terapia de conversión disfrazada de ‘Patrulla Espiritual”: indigna en Tijuana presunta violencia contra mujer trans

En los videos se observa cómo integrantes, encabezados por Jesús Ignacio Osuna, localizan a la mujer en situación de calle y, después, la rapan para obligarla posteriormente a vestirse de varón

Terapia de conversión disfrazada de ‘Patrulla Espiritual”: indigna en Tijuana presunta violencia contra mujer trans

Jaime Munguía revela si existe una posibilidad de hacer revancha contra Saúl “Canelo” Álvarez

El boxeador de Tijuana y el originario de Guadalajara se midieron en 2024 en Las Vegas, Nevada

Jaime Munguía revela si existe una posibilidad de hacer revancha contra Saúl “Canelo” Álvarez
MÁS NOTICIAS

NARCO

Secretario de Guerra de EEUU exige a México hacer más contra las drogas “para que nosotros no tengamos que hacerlo”

Secretario de Guerra de EEUU exige a México hacer más contra las drogas “para que nosotros no tengamos que hacerlo”

Por qué Sheinbaum no ha desplegado un operativo con Fuerzas Armadas para controlar los ataques de Los Ardillos en Guerrero

Guerra entre “Los Tlacos” y “Los Ardillos” en sierra de Guerrero desata violencia contra civiles y deja 96 desplazados

De promesa del futbol y fisicoculturista a presunto líder narco: la historia de ‘El Titán’ detenido en Nuevo León

Guerrero vive jornada violenta en medio de ataques de Los Ardillos: reportan hallazgo de 10 cuerpos en Chilapa y Olinalá

ENTRETENIMIENTO

Andrea Legarreta habla sobre el porqué su hija dejará México para irse a Londres

Andrea Legarreta habla sobre el porqué su hija dejará México para irse a Londres

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann vuelven a sacudir las redes: las películas que hicieron juntos y hoy desatan polémica

Jamiroquai en México 2026: sedes, preventa y todo lo que debes saber

Don Francisco regresa a la televisión junto a “Apostarías por Mí 2” y “¿Quién es la Máscara?” y más

Por qué coronaron a Cazzu previo a su llegada a México: tres claves de lo que podría venir para ella en el país

DEPORTES

Rayadas vs América: cuando, a qué hora y dónde ver EN VIVO la Final de Ida del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

Rayadas vs América: cuando, a qué hora y dónde ver EN VIVO la Final de Ida del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

Jaime Munguía revela si existe una posibilidad de hacer revancha contra Saúl “Canelo” Álvarez

Dominik Mysterio hace historia: WWE presenta por primera vez el Megacampeonato de AAA en Raw

“Yo creo vamos a tener un ídolo en México”, Chicharito habla sobre la Hormiga González

Condenan a más de 12 años al luchador Cuatrero por intento de feminicidio contra Stephanie Vaquer