México

Terapia de conversión disfrazada de ‘Patrulla Espiritual”: indigna en Tijuana presunta violencia contra mujer trans

En los videos se observa cómo integrantes, encabezados por Jesús Ignacio Osuna, localizan a la mujer en situación de calle y, después, la rapan para obligarla posteriormente a vestirse de varón

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Una mujer trans identificada como Karime Emmanuel fue interceptada, subida a la fuerza a una camioneta y sometida a actos degradantes en un centro de adicciones de Tijuana, donde miembros de la Patrulla Espiritual la obligaron a “ser hombre”. Crédito: RS/ Patrulla Espiritual

Una mujer trans, de nombre aún no identificado, fue interceptada, subida a la fuerza a una camioneta y sometida a actos degradantes en un centro de adicciones de Tijuana, donde miembros de la Patrulla Espiritual la obligaron a reconocerse como hombre, cortaron su cabello y la vistieron con ropa masculina.

El caso, documentado en video y difundido por el comité Orgullo Mexicali, desató denuncias por privación de la libertad, tortura y aplicación de terapias de conversión, prácticas prohibidas por el código penal de Baja California.

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La privación de la libertad de mujer trans y su humillación pública quedan registradas en video

En los videos, se observa cómo integrantes de la Patrulla Espiritual, encabezados por Jesús Ignacio Osuna, localizan a la mujer en situación de calle.

Con la ayuda de empleados de una gasera, la persiguen y la obligan a subir a una camioneta. Durante el trayecto, Karime pide: “Déjenme ir, por favor”. Los agresores la critican por su forma de vestir.

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Ya en el centro Jireh, le cortan el cabello y la visten “de hombre”. La víctima aparece desorientada y suplicando que la dejen ir. Las imágenes muestran cómo los responsables graban y difunden los hechos en redes sociales.

Terapia de conversión disfrazada de ‘Patrulla Espiritual”: indigna en Tijuana presunta violencia contra mujer trans (RS)
Terapia de conversión disfrazada de ‘Patrulla Espiritual”: indigna en Tijuana presunta violencia contra mujer trans (RS)

Denuncian tentativa de conversión y acoso sexual simbólico

El comité Orgullo Mexicali denunció que la llamada “labor social” de la Patrulla Espiritual constituye una tentativa sistemática de conversión.

Señalaron: “La imposición de la vestimenta masculina y el discurso de corrección contra su identidad sexual son una falta contra la dignidad humana, de acuerdo al código penal de Baja California”.

Los activistas acusaron insultos sexuales continuos y burlas que, dijeron, fomentan la violencia psicológica. “La Patrulla Espiritual opera sin regulación, realiza levantamientos de personas vulnerables y promueve la violencia digital al exhibir a la persona solo por entretenimiento”, sostuvieron.

El colectivo exigió que la Comisión Estatal de Derechos Humanos inicie una investigación por tortura y delitos de odio, y que la Fiscalía sancione a los responsables y clausure el centro de rehabilitación Jireh. También pidieron que bajen los videos de redes sociales por “vulnerar los derechos de la víctima”.

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Autoridades confirman que la Patrulla Espiritual no tiene permisos

La alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante Martínez, dijo en entrevista con Canal 66 El Canal de las Noticias: “La patrulla espiritual no cuenta con permisos municipales para operar. El día de mañana habrá una reunión con diversas instancias para determinar si pueden o no estar funcionando en la ciudad”.

Agregó: “Desde el punto de vista técnico, que reúne lo que tiene que reunir, la parte de los derechos humanos... porque las personas que van a esos centros tienen que ser con plena voluntad. Y estamos en pleno estudio el centro Adelante Patrulla Espiritual y tanto la Dirección de Administración Urbana que está viendo la parte técnica, derechos humanos”.

Además, comentó:

Vamos a tener una junta en estos días con Derechos Humanos del Estado para que todo camine bien. Tenemos un problema de drogas en general y sí lo tenemos. Pues todas las personas que quieran unirse a eso, pues bienvenidas. Compañero, por eso mi reunión es con Derechos Humanos del Estado, para que sean ellos, también con la nuestra, para que sean ellos los que emitan sus recomendaciones. Incluso también vamos a incluir en esa reunión a COFEPRIS, que tiene que ver con sistemas de salud”.

Reclaman trato digno y diálogo ante prácticas prohibidas

La directora de la Casita Unión Trans, Susana Barrales, pidió establecer diálogo con la Patrulla Espiritual para lograr un trato digno a las personas trans: “Aunque no compartan afinidad con la comunidad LGBT, la intervención hacia ella no debió violar sus derechos de identidad de género”.

Barrales subrayó que “la terapia de conversión es tortura y violencia conforme al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos” y difundió su número telefónico, 664 859 4534, para facilitar la comunicación con la Patrulla Espiritual y evitar la discriminación por diversidad sexual.

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Diputados y comunidad LGBTIQ+ condenan la violencia

El diputado Jaime Cantón y representantes de la comunidad LGBTIQ+ condenaron ante Canal 66 El Canal de las Noticias: “Todo lo que está mal con ese video se trata de que mucho se ha luchado para que las personas que se identifican como mujer puedan ser reconocidas como mujer ante la ley. Por eso creemos que la patrulla espiritual debe respetar la diversidad de las personas y no debe meter para nada el tema ideológico en el tema de la rehabilitación”.

Así mismo, el defensor de la comunidad LGBT junto al Comité del Orgullo LGBT+ agregó:

“Si quieren rehabilitar a personas de la comunidad de la diversidad, tienen que respetar los derechos de las personas de la diversidad. De rehabilitar una persona. No estamos en contra de eso. Estamos en la forma denigrante. Recalcar que las mujeres trans son mujeres y las identidades de las personas se deben de respetar y vamos a seguir trabajando en este tema en conjunto”.

Qué es la Patrulla Espiritual de Tijuana, el grupo religioso denunciado por retener y agredir a una mujer trans

La Patrulla Espiritual de Tijuana es un grupo de corte religioso y centro de rehabilitación cristiano, asociado a la clínica “Jireh”, que se ha vuelto viral en redes sociales (TikTok, Facebook) por su particular método de “rescatar” a personas en situación de calle y con adicciones, llamándolos cariñosamente “tazos dorados”.

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