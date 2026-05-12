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Rayadas vs América: cuando, a qué hora y dónde ver EN VIVO la Final de Ida del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

Las Águilas y Monterrey disputarán el primer capítulo de la serie por el campeonato en el Estadio BBVA

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Después de igualar en fase regular, ambos equipos prometen una serie llena de intensidad y goles. (Ilustración: Jesús Aviles)
Después de igualar en fase regular, ambos equipos prometen una serie llena de intensidad y goles. (Ilustración: Jesús Aviles)

La Gran Final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil ya tiene listas a sus protagonistas. América y CF Monterrey Femenil disputarán la serie por el campeonato después de superar eliminatorias intensas durante la Liguilla.

El conjunto azulcrema logró instalarse nuevamente en una final tras eliminar primero a Juárez en los Cuartos de Final y posteriormente dejar fuera a Toluca en semifinales. El camino del América tuvo resultados inesperados, ya que muchos aficionados pensaban que la serie más sencilla sería frente a Juárez y que la más complicada sería contra Toluca; sin embargo, el desarrollo de ambas eliminatorias terminó siendo completamente distinto a lo que se esperaba antes de iniciar.

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El duelo definitivo en Ciudad de los Deportes tendrá precios especiales para que la afición azulcrema llene el estadio.
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Por su parte, Rayadas también llegó con autoridad a la disputa del título. El cuadro regiomontano superó a Cruz Azul con marcador global de 5-1 en la ronda de Cuartos de Final. Más adelante, Monterrey consiguió eliminar a Pachuca tras una cerrada serie que concluyó 4-3 en el acumulado. En ambas fases, las regiomontanas aprovecharon su fortaleza jugando en casa para asegurar su boleto a la siguiente ronda.

Monterrey intentará alcanzar un nuevo campeonato frente al club más dominante del torneo regular.
Monterrey intentará alcanzar un nuevo campeonato frente al club más dominante del torneo regular.

Ahora, ambos equipos se preparan para una nueva batalla por el campeonato del futbol mexicano femenil, en una serie que promete emociones desde el primer minuto.

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El partido de ida se jugará este jueves 14 de mayo en el Estadio BBVA. El silbatazo inicial está programado para las 21:10 horas, tiempo del centro de México.

El duelo más esperado del futbol mexicano femenil ya tiene fecha y transmisión oficial.
El duelo más esperado del futbol mexicano femenil ya tiene fecha y transmisión oficial.

Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de Canal 9 en televisión abierta. Además, la transmisión también estará disponible mediante las plataformas digitales ViX y Layvtime, por lo que los seguidores tendrán distintas opciones para no perderse el arranque de la final.

(X/ @AmericaFemenil)
(X/ @AmericaFemenil)

Durante la fase regular del Clausura 2026, América y Rayadas empataron 1-1 en la cancha de las azulcremas, resultado que dejó claro el equilibrio entre ambas plantillas. Ahora, en la serie definitiva, el América intentará aprovechar que cerrará la eliminatoria en casa, mientras Monterrey buscará sacar ventaja desde el primer encuentro en Nuevo León.

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