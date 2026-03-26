Tacos de camarones asados: preparación sencilla para la Cuaresma

El aroma a brasas y mariscos marca el inicio de la Cuaresma en muchas regiones costeras de México. Los tacos de camarón asados despiertan recuerdos de ferias populares, playas y almuerzos compartidos en familia, donde el sabor ahumado y el toque picante son protagonistas.
Durante la Cuaresma, se convierten en una opción muy buscada, ya que, al no llevar carne roja, respetan la tradición religiosa y ofrecen una alternativa sabrosa, ligera y colorida para disfrutar en cualquier reunión o como plato principal.
Receta de tacos de camarón asados para Cuaresma
Los tacos de camarón asados consisten en camarones marinados y cocidos a la parrilla o plancha, servidos dentro de tortillas de maíz calientes y acompañados con vegetales frescos y una salsa cremosa o picante, según el gusto.
Tiempo de preparación
Total: 35 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 500 gr de camarones frescos, pelados y desvenados
- 2 limas o limones (jugo)
- 2 dientes de ajo picados
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 1 cucharadita de comino molido
- 1 cucharada de aceite de oliva
- Sal y pimienta a gusto
- 8 tortillas de maíz
- 1 aguacate
- 1 tomate
- ½ cebolla morada
- 1 atado de cilantro fresco
- 1 chile jalapeño o serrano (opcional)
- 1 yogur natural o crema ácida (opcional, para la salsa)
- Gotas de salsa picante (opcional)
Cómo hacer tacos de camarón asados para Cuaresma, paso a paso
- Mezclar los camarones con jugo de lima, ajo, pimentón, comino, sal, pimienta y aceite de oliva. Dejar marinar en heladera por 10 minutos.
- Precalentar la parrilla, sartén grill o plancha a fuego fuerte. Debe estar bien caliente antes de colocar los camarones.
- Asar los camarones durante 2 a 3 minutos por lado, hasta que estén rosados y bien cocidos. No sobrecocinar; el camarón se endurece si queda demasiado tiempo.
- Calentar las tortillas de maíz en la misma plancha o sartén, apenas 30 segundos por lado, para que estén flexibles y calientes.
- Cortar el aguacate, el tomate y la cebolla morada en cubos pequeños. Picar el cilantro y, si se quiere picante, el chile.
- Armar los tacos colocando una base de vegetales frescos sobre cada tortilla, sumar los camarones asados y terminar con cilantro picado. Se puede sumar una cucharada de yogur natural o crema ácida para suavizar el picante.
- Servir inmediatamente con unas gotas de salsa picante y rodajas de lima al costado.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 4 porciones (2 tacos por persona).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 210 kcal
- Grasas: 6 gr
- Carbohidratos: 21 gr
- Proteínas: 18 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Los camarones asados pueden conservarse en heladera hasta 1 día en recipiente cerrado. Las tortillas y vegetales se deben armar al momento de servir. No se recomienda congelar.