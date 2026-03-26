México

Tacos de camarones asados: preparación sencilla para la Cuaresma

Los ingredientes frescos, las brasas encendidas y una buena salsa hacen del plato una alternativa sabrosa

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El aroma de los tacos de camarón asados identifica la gastronomía costera mexicana durante la Cuaresma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aroma a brasas y mariscos marca el inicio de la Cuaresma en muchas regiones costeras de México. Los tacos de camarón asados despiertan recuerdos de ferias populares, playas y almuerzos compartidos en familia, donde el sabor ahumado y el toque picante son protagonistas.

Durante la Cuaresma, se convierten en una opción muy buscada, ya que, al no llevar carne roja, respetan la tradición religiosa y ofrecen una alternativa sabrosa, ligera y colorida para disfrutar en cualquier reunión o como plato principal.

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Los tacos de camarón asados son una opción sin carne roja, ideal para respetar las tradiciones de Cuaresma en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de tacos de camarón asados para Cuaresma

Los tacos de camarón asados consisten en camarones marinados y cocidos a la parrilla o plancha, servidos dentro de tortillas de maíz calientes y acompañados con vegetales frescos y una salsa cremosa o picante, según el gusto.

Tiempo de preparación

Total: 35 minutos

  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  1. 500 gr de camarones frescos, pelados y desvenados
  2. 2 limas o limones (jugo)
  3. 2 dientes de ajo picados
  4. 1 cucharadita de pimentón dulce
  5. 1 cucharadita de comino molido
  6. 1 cucharada de aceite de oliva
  7. Sal y pimienta a gusto
  8. 8 tortillas de maíz
  9. 1 aguacate
  10. 1 tomate
  11. ½ cebolla morada
  12. 1 atado de cilantro fresco
  13. 1 chile jalapeño o serrano (opcional)
  14. 1 yogur natural o crema ácida (opcional, para la salsa)
  15. Gotas de salsa picante (opcional)

Cómo hacer tacos de camarón asados para Cuaresma, paso a paso

  1. Mezclar los camarones con jugo de lima, ajo, pimentón, comino, sal, pimienta y aceite de oliva. Dejar marinar en heladera por 10 minutos.
  2. Precalentar la parrilla, sartén grill o plancha a fuego fuerte. Debe estar bien caliente antes de colocar los camarones.
  3. Asar los camarones durante 2 a 3 minutos por lado, hasta que estén rosados y bien cocidos. No sobrecocinar; el camarón se endurece si queda demasiado tiempo.
  4. Calentar las tortillas de maíz en la misma plancha o sartén, apenas 30 segundos por lado, para que estén flexibles y calientes.
  5. Cortar el aguacate, el tomate y la cebolla morada en cubos pequeños. Picar el cilantro y, si se quiere picante, el chile.
  6. Armar los tacos colocando una base de vegetales frescos sobre cada tortilla, sumar los camarones asados y terminar con cilantro picado. Se puede sumar una cucharada de yogur natural o crema ácida para suavizar el picante.
  7. Servir inmediatamente con unas gotas de salsa picante y rodajas de lima al costado.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
La receta de tacos de camarón asados para Cuaresma destaca camarones marinados, vegetales frescos y salsa al gusto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones (2 tacos por persona).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 210 kcal
  • Grasas: 6 gr
  • Carbohidratos: 21 gr
  • Proteínas: 18 gr 

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los camarones asados pueden conservarse en heladera hasta 1 día en recipiente cerrado. Las tortillas y vegetales se deben armar al momento de servir. No se recomienda congelar.

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