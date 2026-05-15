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En VIVO: La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy viernes 15 de mayo

La presidenta informará sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

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La presidenta Claudia Sheinbaum preside la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, en el Salón de Tesorería, en Palacio Nacional.

Se prevé que la mandataria informe sobre la salida de Víctor Rodríguez como director general de Pemex y los avances en la atención a la jornada de violencia en Chilapa, Guerrero.

También sobre la situación de la relación del gobierno federal con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en el marco del Día del Maestro, su reunión con la banda musical U2, así como la protesta en la UNAM de colectivos a favor de la reducción de la jornada laboral, en la cual participó Marath Bolaños, secretario de Trabajo.

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