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“Sin debate, no se puede corregir”: Rubén Moreira asegura que Plan B de la reforma electoral tiene errores hasta de ortografía

La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum será discutido en el Senado de la República tras la aprobación en Comisiones

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Rubén Moreira califica de innecesario el Plan B de la Reforma Electoral.
Rubén Moreira califica de innecesario el Plan B de la Reforma Electoral.

El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira Valdez, arremetió en contra del Plan B de la reforma electoral propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum en el Senado de la República, el cual podría ser votado este miércoles 25 de marzo:

“Nosotros dijimos desde un principio que la mejor reforma electoral en este momento y en este contexto es que no haya reforma electoral y que era un error”.

Revocación de mandato no es del agrado de la oposición

El priista comentó que desde el inicio, el líder de su partido, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió sobre la posible promoción de quien encabeza el Ejecutivo Federal o Local, por lo estipulado en el apartado de la revocación de mandato.

Esta herramienta que también ha sido criticada por partidos de alianza como el PT, fue implementada durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que a decir del partido tricolor, ha servido al oficialismo para promocionarse a mitad del mandato presidencial, lo que genera “estructura política”.

Colosio Riojas ha cuestionado el ‘Plan B’ al advertir riesgos de uso político en la revocación de mandato.

También agregó que este mecanismo es inservible, debido a que a mitad del periodo presidencial se realizan votaciones para elegir a través del voto popular a diputados y a través de esto “el Ejecutivo no cuente con el apoyo del Congreso y ahí se mida su trabajo”.

En una posición similar a Movimiento Ciudadano (MC) en cuanto al proceso de revocación al que se podría someter a la presidenta Claudia Sheinbaum en 2027 o 2028, el PRI reprueba esta propuesta “porque lo que vimos con López Obrador es una revocación inventada”, además, el tema abona a una “distorsión de la democracia”.

Acusan a Morena de no permitir el debate

Al respecto de una posible aprobación del Plan B sin incluir el tema de la revocación de mandato, sin embargo, aseguró que Morena no permite el debate, “no se discute, porque no podemos plantear nada al respecto... Nada más si nos dieron chance le decimos dónde están las faltas de ortografía”.

El número de regidurías es otro de los puntos que ha generado inconformidades entre los partidos políticos, porque aún con la modificación en comisiones el cual estipuló que cada municipio tendría una sindicatura y un número de regidurías que iría de siete a quince, sigue siendo un exceso si el objetivo es la austeridad:

“Porque tenemos muchas entidades federativas que tienen menos. Y entonces, ahora todo el mundo amparado en la Constitución puede llegar hasta quince. Van a decir: ‘Bueno, pues si ahí dice’. Y además hay estados donde hay gradualidad”.

La aprobación en comisiones marca un paso clave en el proceso legislativo del ‘Plan B’.

Con un posicionamiento similar al que han mostrado desde el sexenio pasado, Rubén Moreira aseguró que en México “estamos rumbo a una dictadura. Pero no hay que confundir el pasado con el presente, ni justificar el presente con el pasado”.

PRI en el Senado cierran filas para votar en contra del Plan B

El también senador, Alejandro Moreno, dio a conocer que su bancada firmó un acuerdo para ir en contra del Plan B, ya que desde su posicionamiento la reforma: “Cambia las reglas de la democracia para acomodarlas al poder. Reduce garantías, mueve piezas clave y pone en riesgo la certeza que necesitan millones de mexicanos para confiar en su voto”.

Con el mismo lema del lanzamiento de trabajos rumbo al 2027, el dirigente escribió en su cuenta de X:

“Las y los priistas somos los defensores de México. Vamos a defender cada voto y cada libertad con todo. Que lo escuchen fuerte. México tiene quien lo defienda y vamos a estar a la altura de su historia”.

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