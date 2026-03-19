México

PT ve “dos riesgos” en el Plan B de la reforma electoral: voto a favor aún no está firme

Las alianzas podrían romperse tras no llegar a acuerdos para respaldar la propuesta de Claudia Sheinbaum

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Reginaldo Sandoval afirma que hay dos puntos de desacuerdo en el Plan B, por parte del Partido del Trabajo. (Crédito: Cámara de Diputados)

La alianza a favor del Plan B de la reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, parece poner, una vez más, trabas para que se apruebe en el Congreso de la Unión. El Partido del Trabajo (PT) sigue condicionando su voto, mientras que el dictamen ya es analizado en comisiones del Senado de la República.

En conferencia de prensa, el coordinador de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval, destacó que su bacada aún no tiene un voto firme y acordado para la propuesta presidencial, ya que actualmente es analizada en la Cámara Alta:

“Se encargó al grupo de senadores que hicieran una reflexión, estudio a fondo y para que próximamente se determine qué se va a hacer ahí”.

Temas que le siguen haciendo “ruido” a la alianza

El Plan B, así como la primera propuesta de la mandataria, sigue haciendo “ruido” a los petistas, y aunque difieren de los señalamientos que ha hecho Acción Nacional o el PRI.

Entre los dos puntos destacados por el líder petista en San Lázaro, se encuentran:

  • La revocación de mandato, lo que califican como un riesgo en los términos estipulados: “Porque te lleva a que entonces puedas tener presidentes de la República tres años. El día que inicia su gobierno inicia la campaña para sacarlo en tres años. Ese es un riesgo de Estado, te genera inestabilidad desde el ángulo nuestro”.
  • La identificación del partido por parte del poder Ejecutivo Federal, también es un tema de debate al interior del PT.
El PT mantiene su rechazo
El PT mantiene su rechazo a la reforma electoral de Claudia Sheinbaum al no coincidir con el tema de revocación de mandato.

Reducción a congresos es un punto de acuerdo

Reginaldo Sandoval ve con buenos ojos meter en cintura los gastos en los congresos locales, debido a los excesos que se han dado a conocer desde Palacio Nacional;

“No es correcto que un diputado en Colima te cueste 5 millones al año y en Baja California 39. Como que no da. Tienen el mismo número, Colima tiene veinticinco y también Baja California”.

Aunque admitió que es indispensable hacer ajustes a este tipo de gastos, reconoció que la redacción en materia de regidores también se puede mejorar y explicó la propuesta de los petistas:

“La idea y la lógica nuestra había sido que topáramos en quince y ahí ya no arregla, lo arreglas, pero ahora como viene la iniciativa, topa mínimo siete y máximo quince. Entonces ya te, te pone en alguna dificultad para el tema de paridad, de inclusión y de proporcionalidad”.

Los puntos clave en disputa

La segunda propuesta de Sheinbaum fue enviada al Senado de la República, luego de que las reuniones con Gobernación, así como el cabildeo de Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados, fracasara y pusiera en pausa las ambiciones sobre cambios electorales de la presidenta de México.

Ahora, una reforma menos profunda también se tambalea debido a los planteamientos en el artículo 35 constitucional fracción IX:

  • Sin fecha precisa para la revocación de mandato: Se realizará mediante votación libre, directa y secreta de ciudadanos y ciudadanas inscritos en la lista nominal, el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de ejercicio.
  • Permite la promoción de quien encabece el Ejecutivo Federal: La persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor en los términos que establezca la ley de la materia.

En cuanto a regidurías, el texto enviado al Senado enmarca lo siguiente en el artículo 115:

  • Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente o Presidenta Municipal, una sindicatura y de siete hasta quince regidurías.

Cabe destacar, que en cuanto a la revocación de mandato, el PT se acerca a la misma perspectiva de Movimiento Ciudadano, quienes no acompañarán este punto de la propuesta, debido a que no están de acuerdo en proponer la revocación de mandato de la primera mujer presidenta de México.

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