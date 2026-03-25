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¿No quieren quedar mal con Sheinbaum? Yeidckol Polevnsky y Miguel Ángel Yunes reciben licencia en medio de la discusión del Plan B

La petición oficial presentada ante la presidencia del Senado establece que los legisladores cesarán provisionalmente sus actividades

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La ausencia temporal de Yeidckol Polevnsky se da cuando se está debatiendo el Plan B en el Senado. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM
La ausencia temporal de Yeidckol Polevnsky se da cuando se está debatiendo el Plan B en el Senado. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

Yeidckol Polevnsky solicitó este 25 de marzo de 2026 licencia para ausentarse de su cargo como senadora en el Senado de la República a partir de la fecha, con reincorporación programada para el viernes 27 de marzo de 2026.

La petición de Yeidckol Polevnsky, dirigida a la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, se fundamenta en la reglamentación del Senado y ya ha sido aprobada.

Polevnsky también pidió que se considere la incorporación de Dennise Ortiz Pérez, a partir de la licencia concedida por la asamblea, según consta en el oficio publicado en la Gaceta Legislativa del Senado.

Por su parte, Miguel Ángel Yunes Márquez, senador de Morena, también solicitó licencia de su puesto del 25 de marzo al 15 de abril. La solicitud ya fue aprobada, entrará como su reemplazo el padre del legislador: Miguel Ángel Yunes Linares.

Ausencia de Yeidckol Polevnsky se da en medio de la discusión al Plan B de Claudia Sheinbaum

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Yeidckol Polevnsky ha criticado la reforma electoral original presentada por Claudia Sheinbaum. (X/@yedckol)

La licencia de Yeidckol Polevnsky ha generado dudas, pues su ausencia se da mientras se debate el “Plan B” presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum. La senadora ha mostrado críticas contra el proyecto original presentado en febrero, afirmando que:

“Lo que, por ejemplo, se pretende que los pluris, acá en la Cámara de Diputados, hicieran campaña en toda la circunscripción... imagínense, un diputado de mayoría va a hacer campaña en un distrito electoral y un pluri en cinco estados, en cuarenta distritos, la verdad, y sin recursos, porque él no va a tener recursos. Creo que está fuera de toda realidad.

Avanza el Plan B en el senado, pasa las Comisiones

El Senado de México aprueba en comisiones el “Plan B” de la reforma electoral impulsado por Claudia Sheinbaum. (Archivo Infobae)
El Senado de México aprueba en comisiones el “Plan B” de la reforma electoral impulsado por Claudia Sheinbaum. (Archivo Infobae)

El avance del denominado “Plan B” de la reforma electoral, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, superó su primera prueba en el Senado de México. Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos aprobaron el dictamen con una votación dividida el pasado 24 de marzo: 24 votos a favor y 11 en contra.

La propuesta establece, entre otros puntos, la posibilidad de que la consulta de revocación de mandato federal se celebre en la misma fecha que las elecciones intermedias de 2027 o 2028, lo que busca modificar el calendario electoral y reducir costos operativos en futuros procesos.

Uno de los datos más destacados que acompañan este avance es la magnitud electoral prevista para 2027. Ese año coincidiría la consulta de revocación de mandato con la elección de 17 gubernaturas, la renovación de los 500 diputados federales, así como la elección de integrantes de congresos estatales y la mayoría de los ayuntamientos del país.

El dictamen propone modificar el artículo 35 constitucional para permitir que la revocación pueda celebrarse el primer domingo de junio del tercer o cuarto año del periodo presidencial. Esta coincidencia pretende evitar una sobrecarga de movilización ciudadana y ajustar los recursos requeridos durante el año electoral.

La votación refleja tensiones dentro del Senado: la bancada del Partido del Trabajo no estuvo presente en la sesión de comisiones, resintiéndose en la suma final de apoyos, mientras que Morena y el Partido Verde Ecologista de México respaldaron el dictamen, y los partidos PAN, PRI y Movimiento Ciudadano manifestaron su rechazo.

En la Comisión de Puntos Constitucionales se aprobaron 11 votos a favor y 5 en contra; en la de Estudios Legislativos, 13 a favor y 6 en contra.

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