Esta es la lista completa de los “defensores de México” presentados por el PRI

El PRI Nacional dio a conocer los 50 nombres que estarán trabajando en territorio a partir de este marzo rumbo a las elecciones de 2027. (Foto: X/@alitomorenoc)

Al igual que lo hizo Morena el pasado 7 de marzo, el PRI ya adelantó su organización rumbo a las elecciones de 2027 con el objetivo de tener mayor presencia en el país. El partido prevé trabajos en territorio con al menos cuatro sectores:

Liderazgos locales

Comités directivos estatales del PRI

Organizaciones

Sociedad civil

El anuncio dado por el líder del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, corresponde a una estrategia política que a su dicho, busca adelantarse al partido oficialista, nombrando a “defensores de México”, quienes comenzarán actividades a partir de marzo. Cabe destacar que la noticia fue dada conocer junto a perfiles como Rosario Robles, Adrián de la Garza, Manuel Añorve, quienes tendrán un papel estratégico.

Estos son los 50 “defensores de México”

Lo planteado por el dirigente del PRI nombra a 50 personas como “defensores de México”, quienes recorrerán 17 estados, además, aclaró que la propuesta está integrada por un total de "6,432 defensores en 1,802 alcaldías y 1,547 en 300 distritos".

A continuación te compartimos cada uno de los nombres y los estados en los que trabajarán:

Aguascalientes

Leticia Olivares Jiménez, Presidenta municipal de Tepezalá

Kendor Gregorio Macías Martínez, Presidente del PRI en Aguascalientes

Humberto Ambriz Delgadillo, Diputado federal.

Baja California

Ana Daniela García Salgado, Regidora del Ayuntamiento de Ensenada

Adrián H. Valle Ballesteros, Diputado local

Víctor Manuel A. Galicia Ávila

Baja California Sur

Roxana Jazmín Higuera Espinoza, Presidenta del PRI en Baja California Sur

Christian F. Del Castillo Miranda, Diputado local

Antonio B. Manríquez Guluarte

Juan Alberto F. Valdivia Alvarado

El PRI aseguró que comenzará a recorrer territorio a partir de marzo. (Crédito: X/@alitomorenoc)

Campeche

Christian Castro Bello, Diputado federal

Karla Toledo Zamora, Senadora de la República

Pablo Angulo Briceño, Senador de la República

Ariana del Rocío Rejón Lara, diputada federal

Emilio Lara Calderón, Diputado federal

Colima

Mely Romero Celis, Senadora de la República

Enrique Rojas Orozco, Presidente del PRI en Colima

Esther Gutiérrez Andrade, Presidenta municipal de Villa de Álvarez

Chihuahua

Cesar Alejandro Domínguez Domínguez, Diputado federal

Juan Antonio Meléndez Ortega, Diputado federal

Guerrero

Manuel Añorve Baños, Senador y Coordinador de los senadores del PRI

María del Pilar Vadillo Ruiz, Secretaria General del PRI en Guerrero

Alejandro Bravo Abarca, Presidente del PRI en Guerrero y diputado local

Michoacán

Adriana Hernández Íñiguez, Diputada local

Guillermo Valencia Reyes, Presidente del PRI en Michoacán

Edna Martínez Nambo, Regidora del Ayuntamiento de Morelia

Nayarit

Paola Vargas Arciniega, Diputada local

Manuel Humberto Cota Jiménez

Enrique Díaz López, Presidente del PRI en Nayarit

(Foto: X/@alitomorenoc)

Nuevo León

Adrián de la Garza Santos, Presidente municipal de Monterrey

Querétaro

Adriana Elisa Meza Argaluza, Diputada local

Manuel Montes Hernández

Abigail Arredondo Ramos, Diputada y Presidenta del PRI en Querétaro

Mario Calzada Mercado, Diputado federal

René Mejía Montoya

Quintana Roo

Cora Amalia Castilla Madrid, Presidenta del PRI en Quintana Roo

Filiberto Martínez Méndez, Diputado local

Leslie Hendricks Rubio

San Luis Potosí

Ma. Sara Rocha Medina, Presidenta del PRI en San Luis Potosí

Enrique Francisco Galindo Ceballos, Presidente municipal de San Luis Potosí

Frinné Azuara Yarzábal, Diputada local

Sinaloa

Paloma Sánchez Ramos, Senadora de la República

Mario Zamora Gastelum, Diputado federal

Sonora

Guadalupe María Soto Holguín, Presidenta del PRI en Sonora

Víctor Hugo Celaya Celaya

Tlaxcala

Anabel Ávalos Zempoalteca, Senadora de la República

Enrique Padilla Sánchez, Presidente del PRI en Tlaxcala

Zacatecas

Carlos Peña Badillo, Diputado local y Presidente del PRI en Zacatecas

Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, Diputada federal

Arturo Nahle García, exmagistrado del Poder Judicial de Zacatecas

Cabe destacar que el PRI se subirá a la tendencia de otros partidos, como MC o el PAN, donde abrirá las candidaturas a la ciudadanía “cuando su prestigio y fama pública señalen que se encuentran en el nivel de reconocimiento y aceptación en condiciones de competitividad para ganar”.

¿Qué papel tendrá Rosario Robles en el PRI?

La campaña implementada por Alejandro Moreno llamada “Somos los Defensores de México”, será encabezada por Rosario Robles Berlanga, quien en redes sociales agradeció el cargo a través de sus redes sociales:

“Agradezco al PRI Nacional y a su presidente Alejandro Moreno por la apertura para apoyar la creación de una red ciudadana de defensa del voto. No se necesita militar en ningún partido para defender a México. Es momento de unidad de todas y todos los que amamos a nuestro país”.

Rosario Robles formará parte de la campaña “Somos los Defensores de México”. (X/@alitomorenoc)

Por su parte, el dirigente reconoció a la exsecretaria de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto:

“Es muy valioso que te sumes a este gran esfuerzo para construir una red nacional de defensa ciudadana. Hoy se necesitan mujeres y hombres con carácter, con experiencia y con la determinación de poner a México por encima de cualquier interés personal”.