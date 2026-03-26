Reportan detención en EEUU de Bertha Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte

Bertha Olga Gómez Fong (Foto: Twitter@LupitaJuarezH)

Durante el 25 de marzo fue reportada la detención en territorio estadounidense de Bertha Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte.

Información preliminar indica que el aseguramiento de la mujer estuvo a cargo de elementos del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

El portal El Heraldo de Chihuahua, destacó que familiares y personas cercanas a la mujer señalaron que Bertha Olga Gómez habría sido capturada por un tema migratorio.

Según la fuente consultada por el medio citado, al momento de ser abordada por los agentes, la mujer no llevaba sus papeles, sin embargo, un abogado ya estaría apoyando a Gómez Fong en el proceso de aclarar su situación.

Negocios en Miami y un amparo contra su detención: los antecedentes de Bertha Olga Gómez

Fue en octubre de 2020 que fue reportado que la mujer abrió negocios en Miami, Florida, los cuales estaban dedicados al reclutamiento de personal de limpieza, así como a la compra-venta de autos de uso.

Bertha Olga Gómez Fong (Foto: Twitter@RicardoAlemanMx)

También en julio de 2020, la esposa del ex gobernador de Chihuahua, promovió un amparo para que sea suspendida cualquier orden de aprehensión o detención provisional en su contra.

En dicha ocasión, el Consejo de la Judicatura Federal, aceptó la demanda de amparo para conocer si existe alguna orden de aprehensión o extradición contra la mujer. Sin embargo, negó la suspensión de estas en caso de existir.

Según el Acuerdo del Juzgado Sexto de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, la admisión de la demanda supone que se analizará si existe algún motivo “manifiesto e indudable de improcedencia”. Es por ello que la demanda fue rechazada parcialmente.

El caso de César Duarte

Por su parte, el exgobernador César Duarte fue detenido el 8 de diciembre de 2025. La Fiscalía General de la República (FGR) destacó que la captura del hombre fue realizado por su presunta participación en actividades de lavado de dinero.

César Duarte fue detenido en diciembre de 2025 (Cuartoscuro)

Investigaciones de la institución encabezada por Ernestina Godoy apuntan a que Duarte habría intervenido en un esquema de lavado de activos con el que intentó esconder recursos de procedencia ilícita, lo anterior aprovechando su cargo.

Mientras que el pasado 3 de febrero un juez determinó una suspensión definitiva para el exgobernador de Chihuahua, para frenar su vinculación a proceso en el caso del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Previamente, el 23 de diciembre de 2025, el juez Alejandro Latorre Lozano, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, determinó desechar el amparo promovido por el exgobernador de Chihuahua reclamaba acciones de privación ilegal de la libertad en su contra.