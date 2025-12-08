México

Detienen al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por lavado de dinero

La FGR confirmó el arresto del exfuncionario

César Duarte fue detenido en Chihuahua (Cuartoscuro)

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó el arresto del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por su presunta relación con actividades de lavado de dinero.

“Fue detenido en Chihuahua César “N”, por su probable responsabilidad en el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en cumplimiento a la orden de aprehensión emitida el 16 de mayo de 2024“, es parte de lo compartido Dépor la institución encabezada por Ernestina Godoy.

El informe de la institución detalla que el hombre mencionado ya había sido detenido en julio de 2020, en Miami, Florida, (Estados Unidos) y posteriormente fue entregado en extradición a México en junio de 2022, acusado de asociación delictuosa y peculado.

Conceden procesarlo por un delito diferente

Mientras que, el 4 de octubre de 2024 fue tramitada la autorización para poder procesar al exgobernador por una delito diferente a los mencionados. La autorización fue concedida el 4 de diciembre pasado.

Las averiguaciones de la FGR establecen que César “N” habría usado su papel como funcionario para presuntamente intervenir en un esquema de lavado de dinero, en el cual intentó esconder recursos de procedencia ilícita que fueron desviados de los fondos públicos, lo anterior a través del uso del Sistema Financiero Mexicano.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

