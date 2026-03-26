Quién es y por qué detuvieron en Texas a Bertha Gómez Fong, esposa de César Duarte

fotografía de Bertha Olga Gómez Fong y César Duarte durante un evento público. (Foto: Twitter@RicardoAlemanMx)

La presunta detención de Bertha Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Texas, puso nuevamente en el centro de la atención pública a una de las figuras más cercanas al exmandatario acusado de desvío de recursos.

Según reportes de medios nacionales, Gómez Fong fue localizada y puesta bajo custodia en el Centro de Procesamiento de El Paso por un tema relacionado con su estatus migratorio en Estados Unidos. Presuntamente el problema que derivó en su detención fue que no contaba con sus documentos para acreditar su legal estadía en EEUU.

Hasta el momento las autoridades no han confirmado la detención de Fong, quien cuenta con una orden de aprehensión emitida en 2020 por la justicia mexicana, que la señala como presunta participante en un esquema de desvío de recursos públicos y lavado de dinero durante la administración de Duarte.

Los orígenes y el perfil público de Bertha Gómez Fong

Según reportes periodísticos, Bertha Gómez Fong nació en Chihuahua y se formó en el ámbito local antes de adquirir notoriedad como esposa de César Duarte, quien gobernó el estado entre 2010 y 2016.

Durante este periodo, Gómez Fong encabezó el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Estatal, desde donde coordinó programas sociales y actividades de asistencia dirigidas a sectores vulnerables.

Reportes previos de este medio señalaron que su gestión al frente del DIF de Chihuahua incluyó la promoción de campañas de salud y apoyo alimentario, lo que le permitió afianzar una presencia constante en actos público.

Bertha Olga Gómez Fong (Foto: Twitter@AhoraNoticiasC)

La esposa del exgobernador consolidó una imagen de trabajo social, aunque su papel institucional la colocó bajo la lupa de las autoridades tras el inicio de las investigaciones contra Duarte.

Reportes de medios nacionales han documentado cómo la familia Duarte Gómez consolidó una estructura de poder relevante en la administración estatal, lo que derivó en indagatorias sobre el manejo de fondos públicos y la posible utilización de instituciones oficiales para fines personales.

Acusaciones y procesos judiciales en su contra

El caso judicial contra Gómez Fong se formalizó cuando la Fiscalía General del Estado de Chihuahua obtuvo una orden de captura en su contra en 2020.

Según información publicada por Infobae México, la exfuncionaria está acusada de participar en operaciones de triangulación y lavado de dinero, así como en el desvío de fondos públicos a través de empresas y cuentas asociadas a su entorno familiar y político.

Gómez Fong intentó obtener un amparo para evitar la detención y la extradición, pero la justicia federal negó la protección.

Tras el término de la administración de su esposo, Bertha habría salido de México para alojarse en Estados Unidos. En el 2020 fue detenido César Duarte por autoridades estadounidenses, sin embargo, su caso fue desestimado por falta de pruebas y se realizó su extradición a México en el 2022.

Ya en México, en 2024 César duarte fue liberado con medidas cautelares y recapturado el pasado 8 de diciembre de 2025 por la Fiscalía General de la República (FGR) quien cumplimentó una orden de aprensión en su contra.

Bertha Gómez Fong y la tarjeta American Express

César Duarte se encuentra preso en el penal del Altiplano. (Cuartoscuro)

Uno de los momentos recientes en que el nombre de Bertha Gómez Fong volvió a figurar públicamente se dio en diciembre de 2025, cuando la FGR presentó una nueva acusación contra César Duarte, quien se encuentra preso en el Penal del Altiplano, por presunto desvío de recursos a través de empresas ganaderas.

Supuestamente el ex gobernador intentó ocultar el origen de más 76 millones de pesos, de los 96 millones que presuntamente desvió cuando fue gobernador de Chihuahua.

Las investigaciones incluyeron a personas cercanas al exgobernador, entre ellas su esposa, por la presunta triangulación de recursos públicos mediante sociedades mercantiles y transferencias irregulares.

Entre las empresas vinculadas se encuentran Pavimentos y Servicios El Parral e Hidroponia El Parral, de la cuales Bertha Olga Gómez Fong fue representante legal y socia.

La investigación sostiene que los recursos originalmente asignados para la adquisición de ganado y equipamiento en el sector ganadero de Chihuahua fueron canalizados hacia empresas vinculadas a la familia Duarte a través de subsidios y convenios oficiales. Las autoridades presumen que una parte de esos fondos terminó en cuentas controladas por César Duarte, su esposa y sus hijos.

Documentos del caso señalan que parte del dinero desviado presuntamente fue utilizado para saldar la deuda de una tarjeta de crédito American Express registrada a nombre de Bertha Olga Gómez Fong.