Qué alimentos no deberías guardar en papel aluminio para evitar que sus partículas alteren su sabor y la salud (Pexels)

El uso de papel aluminio se ha convertido en una práctica habitual en la conservación y preparación de alimentos.

Sin embargo, algunos productos pueden absorber partículas de aluminio cuando se almacenan o cocinan con este material, lo que puede influir tanto en su sabor como en la salud.

Especialistas en seguridad alimentaria advierten sobre las consecuencias de este contacto, en particular con ciertos tipos de alimentos.

¿Por qué algunos alimentos no deben envolverse en papel aluminio?

El aluminio es uno de los metales más comunes en la industria alimentaria, pero investigaciones recientes han demostrado que su contacto con ciertos ingredientes puede provocar la migración de partículas hacia la comida.

Estudios de la Universidad de Ciencias y Farmacia de Brno han identificado que la transferencia de aluminio es más alta cuando los alimentos se almacenan largos periodos, se exponen a altas temperaturas o contienen componentes ácidos o salados.

¿Por qué algunos alimentos no deben envolverse en papel aluminio? (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expertos han relacionado la exposición crónica a este metal con alteraciones en la absorción de minerales esenciales, como el calcio y el hierro, y han señalado una posible vinculación con enfermedades neurodegenerativas, entre ellas el Alzheimer y el Parkinson.

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha advertido que, aunque el riesgo para la población general es bajo, una exposición continuada podría tener implicaciones sanitarias.

Lista de alimentos que pueden verse afectados

Según especialistas, ciertos grupos de alimentos presentan mayor riesgo de absorber partículas de aluminio al ser almacenados o cocinados en papel aluminio. Entre los más sensibles figuran:

Alimentos ácidos : Productos como tomates, cítricos y preparaciones con vinagre favorecen una reacción química que puede liberar partículas metálicas en la comida.

Quesos derretidos : El alto contenido de sal actúa como catalizador para la migración del metal, lo que puede modificar tanto el sabor como la calidad del alimento.

Carnes saladas : Embutidos y productos curados, como el jamón, muestran una mayor tendencia a absorber aluminio por su contenido de sal.

Platos de cocción prolongada: Las recetas que requieren exposición al calor por largos periodos facilitan el desprendimiento de partículas del papel hacia los ingredientes.

Algunos expertos añaden que la reacción entre el aluminio y los alimentos puede acelerarse cuando se combinan factores como acidez y temperatura, aumentando la concentración de este metal en la comida.

Especialistas en seguridad alimentaria advierten sobre las consecuencias de este contacto (Freepik)

Impacto en la salud y el sabor

Almacenar o cocinar alimentos en papel aluminio puede provocar cambios en el sabor, especialmente en productos ácidos o salados. El contacto prolongado incrementa la probabilidad de que el metal se transfiera, lo que afecta no solo la percepción sensorial del plato sino también su inocuidad.

La EFSA ha señalado que el consumo elevado de aluminio a través de los alimentos puede interferir en la absorción de nutrientes clave. Además, aunque la mayoría de las personas elimina el aluminio mediante procesos fisiológicos normales, una acumulación elevada a largo plazo podría asociarse con enfermedades del sistema nervioso.

Alternativas seguras para conservar alimentos

Frente a estos riesgos, diversas opciones resultan más recomendables para el almacenamiento y conservación de alimentos:

Recipientes de vidrio : No reaccionan con los alimentos, conservan mejor el sabor y son reutilizables.

Envases de silicona reutilizables : Resistentes al calor y libres de compuestos tóxicos, representan una alternativa práctica y segura.

Papel encerado o envolturas ecológicas: Ideales para conservar productos frescos sin riesgo de reacción química.

Estas alternativas contribuyen a mantener la calidad de los alimentos y a reducir la exposición a compuestos potencialmente dañinos.

El uso de papel aluminio sigue siendo válido en la cocina cuando se emplea con moderación y de forma consciente. Expertos aconsejan evitar envolver o cocinar productos ácidos, salados o sometidos a altas temperaturas en este material. Para el resto de los alimentos, es preferible optar por recipientes de vidrio, silicona o papel encerado, que no comprometen la seguridad alimentaria ni alteran el sabor de los platillos.