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Fernanda Arellano e Itzamary González se llevan la medalla de bronce en la Copa del Mundo de Natación Artística

La actividad en la alberca sigue trayendo alegrías para todos los mexicanos desde aquella participación histórica en los Juegos Olímpicos de París 2024

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La actividad en la alberca sigue trayendo alegrías para todos los mexicanos desde aquella participación histórica en los Juegos Olímpicos de París 2024. (REUTERS/Maye-E Wong)
La actividad en la alberca sigue trayendo alegrías para todos los mexicanos desde aquella participación histórica en los Juegos Olímpicos de París 2024. (REUTERS/Maye-E Wong)

El dueto mexicano integrado por Itzamary González y María Fernanda Arellano obtuvo la medalla de bronce dentro la cuarta etapa de la Copa del Mundo de Natación Artística, realizada en Pontevedra, España en la rutina libre al sumar un total de 276.0209 puntos.

Por su parte, las españolas establecieron su dominio histórico en la disciplina y de la mano de Lilou Lluis Valette e Iris Tio Casas obtuvieron la medalla de oro con un puntaje de 297.2209 unidades, mientras que la plata correspondió al equipo francés formado por Laelys Alavez y Romane Lunel, quienes terminaron con un puntaje de 276.1701.

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México suma dos medallas en la Copa del Mundo de Natación Artística en Pontevedra

(REUTERS/Maye-E Wong)
(REUTERS/Maye-E Wong)

La medalla obtenido por Itzamary González y María Fernanda Arellano representa la segunda presea para la delegación mexicana durante esta edición de la Copa del Mundo, ya que la primera presea llegó en la modalidad de equipos, quienes finalizaron en la segunda posición con una rutina técnica inspirada en el tema “Bollywood”.

Bajo la dirección de Adriana Loftus y Ofelia Pedrero, las nadadoras mexicanas lograron 277.6242 puntos, colocándose en la segunda posición, solo detrás del conjunto español que sumó 292.8417 unidades. El tercer lugar fue para Francia, con 267.6242 puntos.

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El equipo mexicano que conquistó la plata estuvo integrado por Joana Jiménez, Itzamary González, Fernanda Arellano, Glenda Inzunza, Miranda Barrera, Regina Alferez, Daniela Ávila y Camila Argumedo.

Siguientes compromisos

(REUTERS/Claudia Greco)
(REUTERS/Claudia Greco)

Con estos resultados, México se mantiene como uno de los países con mayor crecimiento en esta disciplina dentro de los últimos años, ya que hay que recordar que clasificó al equipo completo para los anteriores Juegos Olímpicos de París 2024 después de un largo periodo de ausencia.

Ahora, las sirenas mexicanas se preparan para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, los cuales están programados para disputarse del 24 de julio al 8 de agosto, con el objetivo de contribuir al medallero de la delegación nacional.

Este verano no solamente será especial por el Mundial de Futbol, sino que también habrá actividad en las distintas disciplinas que se disputarán en esta justa, donde se espera que México vuelva a terminar como líder del medallero.

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