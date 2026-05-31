EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 31 de mayo

La jornada comienza luego de que este sábado se registraron dos hechos destacados:

-Marco Antonio Almanza, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, desmintió su supuesta entrega a las autoridades de Estados Unidos tras reportes periodísticos que así lo afirmaron. El exfuncionario fue acusado ese país junto a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia, de presuntamente proteger a la facción de Los Chapitos.

-Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla en Morelos, fue detenido en Acapulco luego de permanecer prófugo. Las autoridades lo investigan por presuntos vínculos con el crimen organizado, luego de que se difundió un video donde lo captaron junto a otros funcionarios del estado y Júpiter Arauja Bernard, alias “El Barbas”, jefe regional del Cártel de Sinaloa.