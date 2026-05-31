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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 31 de mayo

Sigue en Infobae México las noticias más importantes sobre los hechos violentos en el país de este domingo

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La jornada comienza luego de que este sábado se registraron dos hechos destacados:

-Marco Antonio Almanza, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, desmintió su supuesta entrega a las autoridades de Estados Unidos tras reportes periodísticos que así lo afirmaron. El exfuncionario fue acusado ese país junto a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia, de presuntamente proteger a la facción de Los Chapitos.

-Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla en Morelos, fue detenido en Acapulco luego de permanecer prófugo. Las autoridades lo investigan por presuntos vínculos con el crimen organizado, luego de que se difundió un video donde lo captaron junto a otros funcionarios del estado y Júpiter Arauja Bernard, alias “El Barbas”, jefe regional del Cártel de Sinaloa.

12:45 hsHoy

Detienen a “El Navarro”, presunto distribuidor de drogas para “Los Cuijes” en Puebla

Agentes investigadores, con apoyo del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, ejecutaron una orden de cateo en un fraccionamiento de Juan C. Bonilla

El Navarro fue detenido en el municipio de Juan C. Bonilla. Crédito: FGE Puebla
El Navarro fue detenido en el municipio de Juan C. Bonilla. Crédito: FGE Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla detuvo a Miguel Ángel “N”, alias “El Navarro”, identificado como uno de los principales distribuidores de droga en la región norponiente de la zona metropolitana y presunto proveedor de estupefacientes para la organización delictiva “Los Cuijes”.

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