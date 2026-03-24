Cuántas tazas de café al día pueden ayudar a prevenir el cáncer de boca, garganta y sistema digestivo (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

El consumo regular de café ha sido objeto de numerosos estudios en el ámbito de la salud pública.

Las investigaciones señalan que beber café con cafeína puede estar relacionado con una reducción en el riesgo de ciertos tipos de cáncer, específicamente de boca, garganta y sistema digestivo, según información del portal de la Mayo Clinic.

Aunque la evidencia no es concluyente, los hallazgos sugieren que la bebida popular podría desempeñar un papel en la prevención de enfermedades graves y en la mejora del bienestar general.

La cantidad recomendada y su impacto en la salud

De acuerdo conel sitio médico, varios estudios han identificado que el consumo de entre 3 y 4 tazas de café al día podría estar vinculado a una menor incidencia de cáncer en la cavidad bucal, la faringe y el tracto digestivo.

Esta cantidad también se asocia con beneficios adicionales, como una reducción en los casos de accidente cerebrovascular y un mejor estado de ánimo en ciertos grupos. El análisis de la Mayo Clinic destaca que estos efectos positivos varían en función de la edad, el sexo biológico, la genética y los medicamentos que tome cada persona.

El café contiene múltiples compuestos bioactivos, como antioxidantes y polifenoles, que podrían ayudar a proteger las células del daño. El efecto protector se atribuye en parte a la cafeína, pero también a otros componentes presentes en la bebida.

La cantidad recomendada y su impacto en la salud Foto: (iStock)

Riesgos asociados al consumo de café

A pesar de sus posibles beneficios, el café no está exento de riesgos, especialmente cuando se consume en exceso. Los principales problemas se relacionan con la cantidad de cafeína ingerida, que puede causar ansiedad, dolores de cabeza o aceleración del ritmo cardíaco. Además, el café con cafeína puede agravar los síntomas de acidez estomacal o reflujo y aumentar la frecuencia urinaria.

En el caso del café preparado sin filtro, como el de prensa francesa, los especialistas advierten sobre un pequeño aumento de los niveles de colesterol. Por otra parte, consumir cinco o más tazas al día puede asociarse con una menor densidad ósea en algunos grupos de mujeres, aunque este efecto puede mitigarse con una ingesta adecuada de calcio y vitamina D.

Otros beneficios del café para la salud

La Mayo Clinic indica que beber café regularmente puede estar relacionado con una disminución en el riesgo de padecer enfermedades como Parkinson, diabetes tipo 2, Alzheimer y enfermedad hepática, incluida la cirrosis. También se ha reportado una menor incidencia de cálculos biliares y renales en personas que incluyen café en su dieta diaria.

El análisis del portal médico resalta que quienes consumen café presentan una menor mortalidad por todas las causas en comparación con quienes no lo hacen. Los beneficios podrían estar asociados tanto a la cafeína como a otras sustancias presentes en la bebida.

Precauciones especiales y recomendaciones

La Mayo Clinic recomienda que algunas personas limiten la cantidad de café que consumen. Esto aplica especialmente a quienes están embarazadas, buscan concebir o se encuentran en periodo de lactancia, para quienes se sugiere un límite de 200 miligramos de cafeína por día, equivalente a aproximadamente 360 mililitros (12 onzas líquidas) de café.

Otros beneficios del café para la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el resto de la población, tomar café diariamente puede ser seguro y beneficioso, siempre que no se observen efectos secundarios adversos. En caso de experimentar molestias, los especialistas aconsejan reducir la cantidad de manera gradual para evitar síntomas de abstinencia.

El café y la prevención del cáncer

Si bien los datos sobre el papel del café en la prevención del cáncer de boca, garganta y sistema digestivo resultan alentadores, la Mayo Clinic enfatiza que la evidencia no es definitiva. Los beneficios potenciales dependen de la cantidad consumida, el tipo de preparación y las características individuales de cada persona.

El café, consumido con moderación y en el contexto de una dieta equilibrada, puede integrarse como parte de un estilo de vida saludable. La consulta médica personalizada sigue siendo fundamental para quienes presentan factores de riesgo o condiciones específicas de salud.