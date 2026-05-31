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Toluca se une a Cruz Azul como los equipos de Concacaf clasificados al Mundial de Clubes 2029

El torneo de 2029 mantendrá la estructura de 32 equipos, distribuidos entre las distintas confederaciones

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Cruz Azul y Toluca también disputarán el Campeón de Campeones (REUTERS)
Cruz Azul y Toluca también disputarán el Campeón de Campeones (REUTERS)

El Deportivo Toluca logró su pase al próximo Mundial de Clubes 2029 tras una final dramática frente a Tigres en el estadio Nemesio Diez, sellando su clasificación mediante una definición por penales con resultado de 6 a 5.

El marcador en tiempo regular se mantuvo en blanco, mientras que en la prórroga ambos equipos marcaron un gol, forzando así la instancia decisiva desde los once metros.

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Soccer Football - CONCACAF Champions Cup - Final - Toluca v Tigres UANL - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - May 30, 2026 Toluca players celebrate with the trophy after winning the CONCACAF Champions Cup REUTERS/Raquel Cunha
Soccer Football - CONCACAF Champions Cup - Final - Toluca v Tigres UANL - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - May 30, 2026 Toluca players celebrate with the trophy after winning the CONCACAF Champions Cup REUTERS/Raquel Cunha

Toluca se une a Cruz Azul como los equipos de Concacaf clasificados al Mundial de Clubes 2029

Con este triunfo, Toluca se convirtió en el segundo equipo de la Concacaf que aseguró su presencia en la segunda edición del renovado torneo mundialista de clubes, que contará nuevamente con 32 participantes. El club mexicano acompañará a Cruz Azul, que obtuvo su boleto el año pasado tras vencer al Vancouver Whitecamps en la Final de la Concacaf. Los dos últimos representantes de la zona se conocerán en los siguientes dos años, cuando se definan a los campeones del mismo torneo regional.

El domingo pasado, Cruz Azul logró sumar su séptima Concacaf Champions Cup (X@CruzAzul)
El domingo pasado, Cruz Azul logró sumar su séptima Concacaf Champions Cup (X@CruzAzul)

Cabe recordar que la edición inaugural del nuevo formato del Mundial de Clubes se celebró en 2025 en Estados Unidos, donde Chelsea se consagró como campeón. El torneo de 2029 mantendrá la estructura de 32 equipos, distribuidos entre las distintas confederaciones, aunque aún está pendiente de definirse la sede del país anfitrión.

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En otro frente, el calendario de los equipos de la Liga MX ofrecerá un capítulo adicional: Toluca y Cruz Azul se enfrentarán el próximo 25 de julio en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, por el título de Campeón de Campeones.

¿Cómo es la clasificación al Mundial de Clubes?

La UEFA dispondrá de 12 boletos, la cifra más alta para una federación, y ya tiene a su primer representante confirmado: el Paris Saint-Germain aseguró su pase tras superar al Arsenal en la Final de la UEFA Champions League.

A nivel sudamericano, la Conmebol contará con seis lugares para la edición de 2029. El primer equipo en asegurar su presencia fue Flamengo, que se adjudicó la Copa Libertadores en la temporada 2025, garantizando así su participación en la máxima cita mundialista de clubes.

Primer plano del trofeo de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, plateado y dorado con un globo terráqueo en la parte superior, dentro de una vitrina de cristal
La FIFA aumenta más de USD 100 millones en fondos para las federaciones que participarán en el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México (Reuters)

La asignación de plazas continúa con la Concacaf, Asia y África, cada una con cuatro cupos disponibles para sus mejores equipos. En el caso de Oceanía, la confederación solo tendrá un boleto, el cual se otorgará al club mejor ubicado en el ranking de la OFC durante el periodo comprendido entre 2026 y 2028.

Además de estos cupos por confederación, el torneo otorgará una plaza adicional al país anfitrión, cuya sede todavía no ha sido anunciada oficialmente.

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