Key lime pie fácil: receta cremosa y refrescante para preparar en casa

El key lime pie es uno de los postres más reconocidos por su sabor vibrante y su consistencia cremosa. Su combinación de limón, leche condensada y una base crujiente ha conquistado a quienes buscan un final ligero para una comida o una alternativa diferente para compartir.
La popularidad de esta preparación radica en la armonía de sus ingredientes. Cada elemento aporta una característica distinta que se integra para crear un contraste agradable entre frescura y suavidad.
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Además de su atractivo sabor, esta receta destaca por ser relativamente sencilla de elaborar. Con pocos pasos es posible obtener un resultado elegante que luce perfecto tanto en reuniones familiares como en celebraciones especiales.
Un clásico que destaca por su equilibrio
Lo que hace especial a este postre es la intensidad de los cítricos, capaz de aportar frescura sin resultar excesiva. Esa característica permite que cada porción mantenga un perfil ligero y agradable.
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La textura también juega un papel importante. El relleno cremoso contrasta con la firmeza de la base, creando una experiencia que combina distintos matices en cada bocado.
Gracias a esta combinación de elementos, el key lime pie se ha convertido en una de las opciones favoritas para quienes disfrutan los postres con sabores frescos y equilibrados.
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Ingredientes y preparación
Ingredientes
- 200 g de galletas tipo María trituradas
- 100 g de mantequilla derretida
- 1 lata de leche condensada
- 4 yemas de huevo
- 120 ml de jugo de limón
- Ralladura de 2 limones
- 200 ml de crema para batir
Preparación
- Mezcla las galletas trituradas con la mantequilla y cubre la base de un molde para pay.
- Hornea a 180 °C durante 10 minutos y deja enfriar.
- Bate las yemas con la leche condensada.
- Agrega el jugo y la ralladura de limón, mezclando hasta integrar.
- Vierte la mezcla sobre la base.
- Hornea durante 15 minutos y deja enfriar.
- Refrigera por al menos 2 horas.
- Decora con crema batida antes de servir.
Un postre ideal para compartir
Una de las mayores virtudes de esta receta es su versatilidad. Puede servirse como cierre de una comida especial o como protagonista de una reunión informal gracias a su sabor refrescante.
Su presentación también resulta atractiva. El contraste entre la crema batida y los tonos cítricos del relleno aporta una apariencia elegante sin necesidad de decoraciones complejas.
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Con una preparación sencilla y una combinación de sabores que nunca pasa de moda, el key lime pie continúa siendo una excelente alternativa para quienes buscan un postre cremoso, fresco y perfecto para cualquier temporada.
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