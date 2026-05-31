Key lime pie fácil: receta cremosa y refrescante para preparar en casa

El key lime pie sobresale como uno de los postres más reconocidos por su sabor vibrante y su textura cremosa única. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El key lime pie es uno de los postres más reconocidos por su sabor vibrante y su consistencia cremosa. Su combinación de limón, leche condensada y una base crujiente ha conquistado a quienes buscan un final ligero para una comida o una alternativa diferente para compartir.

La popularidad de esta preparación radica en la armonía de sus ingredientes. Cada elemento aporta una característica distinta que se integra para crear un contraste agradable entre frescura y suavidad.

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Además de su atractivo sabor, esta receta destaca por ser relativamente sencilla de elaborar. Con pocos pasos es posible obtener un resultado elegante que luce perfecto tanto en reuniones familiares como en celebraciones especiales.

Un clásico que destaca por su equilibrio

La combinación de jugo de limón, leche condensada y base crujiente da al key lime pie su perfil refrescante y equilibrado. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que hace especial a este postre es la intensidad de los cítricos, capaz de aportar frescura sin resultar excesiva. Esa característica permite que cada porción mantenga un perfil ligero y agradable.

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La textura también juega un papel importante. El relleno cremoso contrasta con la firmeza de la base, creando una experiencia que combina distintos matices en cada bocado.

Gracias a esta combinación de elementos, el key lime pie se ha convertido en una de las opciones favoritas para quienes disfrutan los postres con sabores frescos y equilibrados.

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Ingredientes y preparación

La receta de key lime pie destaca por su sencillez en la preparación y resultados elegantes ideales para cualquier celebración. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

200 g de galletas tipo María trituradas

100 g de mantequilla derretida

1 lata de leche condensada

4 yemas de huevo

120 ml de jugo de limón

Ralladura de 2 limones

200 ml de crema para batir

Preparación

Mezcla las galletas trituradas con la mantequilla y cubre la base de un molde para pay.

Hornea a 180 °C durante 10 minutos y deja enfriar.

Bate las yemas con la leche condensada.

Agrega el jugo y la ralladura de limón, mezclando hasta integrar.

Vierte la mezcla sobre la base.

Hornea durante 15 minutos y deja enfriar.

Refrigera por al menos 2 horas.

Decora con crema batida antes de servir.

Un postre ideal para compartir

El contraste visual entre la crema batida y los tonos cítricos del key lime pie ofrece una presentación atractiva y sofisticada. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las mayores virtudes de esta receta es su versatilidad. Puede servirse como cierre de una comida especial o como protagonista de una reunión informal gracias a su sabor refrescante.

Su presentación también resulta atractiva. El contraste entre la crema batida y los tonos cítricos del relleno aporta una apariencia elegante sin necesidad de decoraciones complejas.

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Con una preparación sencilla y una combinación de sabores que nunca pasa de moda, el key lime pie continúa siendo una excelente alternativa para quienes buscan un postre cremoso, fresco y perfecto para cualquier temporada.