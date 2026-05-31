México

Panteón Rococó reúne a más de 120 mil personas en Nezahualcóyotl durante festejo por sus 30 años

La emblemática banda de ska mexicano celebró su trayectoria con un concierto multitudinario en el Deportivo Ciudad Jardín

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Panteón Rococó Nezahualcóyotl Edomex
Panteón Rococó dio concierto en el municipio de Nezahualcóyotl, Edomex (Adolfo Cerqueda Rebollo﻿/FB)

El grupo mexicano Panteón Rococó celebró su 30 aniversario con un concierto histórico en el Deportivo Ciudad Jardín, ubicado en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, donde logró reunir a más de 120 mil asistentes provenientes de distintas regiones del país.

La presentación formó parte del Circuito Nacional de los Festivales por la Paz, impulsado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, y se integró a la gira conmemorativa “XXX Aniversario Generación 95”, con la que la agrupación recorre diversos escenarios para festejar tres décadas de trayectoria musical.

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Desde tempranas horas, miles de fanáticos comenzaron a arribar al recinto provenientes de la Ciudad de México y municipios vecinos como Texcoco, Chimalhuacán, Chicoloapan e Ixtapaluca, además de visitantes de otras entidades del país que no quisieron perderse el festejo de una de las bandas más representativas del ska nacional.

Los grandes éxitos hicieron vibrar a los asistentes

Panteón Rococó Nezahualcóyotl Edomex
“Dr. Shenka” durante el concierto en eñ municipio de Nezahualcóyotl, Edomex (Adolfo Cerqueda Rebollo﻿/FB)

Durante una hora y media, la agrupación encabezada por Luis Román Ibarra, mejor conocido como “Dr. Shenka”, ofreció un recorrido por algunos de los temas más emblemáticos de su carrera, generando una conexión especial con el público que coreó cada canción.

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Entre los éxitos que resonaron en el Deportivo Ciudad Jardín destacaron “Toloache pa’ mi negra”, “Vendedora de caricias”, “La carencia” y “Arréglame el alma”, piezas que se han convertido en himnos para varias generaciones de seguidores del ska y el rock mexicano.

La energía del espectáculo se mantuvo en todo momento gracias a la participación entusiasta de los asistentes, quienes respondieron con cánticos, aplausos y ovaciones a cada interpretación de la banda.

Dr. Shenka reflexiona sobre la historia del grupo y la realidad social

Panteón Rococó Nezahualcóyotl Edomex
Panteón Rococó Nezahualcóyotl Edomex (Adolfo Cerqueda Rebollo﻿/FB)

Uno de los momentos más emotivos de la noche ocurrió cuando Dr. Shenka compartió con el público algunas reflexiones sobre los inicios de Panteón Rococó y el crecimiento que ha experimentado la agrupación desde su formación en 1995.

“Hay que hacerla de pedo por todo lo que no nos gusta”, expresó el vocalista ante una multitud que respondió con una fuerte ovación. Su mensaje fue recibido como una invitación a la participación social y a la reflexión crítica sobre los desafíos que enfrenta la sociedad mexicana.

Asimismo, recordó las dificultades que enfrentaron durante sus primeros años, el desarrollo del movimiento ska en México y la manera en que la banda fue consolidándose hasta convertirse en uno de los referentes más importantes del rock nacional.

“Todos somos hijos de la crisis”, afirmó Shenka, aludiendo a las circunstancias sociales y económicas que marcaron a toda una generación y que han influido en la identidad musical y discursiva de Panteón Rococó.

Con este multitudinario concierto en Nezahualcóyotl, la agrupación reafirmó su vigencia y el fuerte vínculo que mantiene con su público, demostrando que, después de 30 años de carrera, continúa siendo una de las bandas más influyentes y queridas de la escena musical mexicana.

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