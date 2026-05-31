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Clima en CDMX: ¿Lloverá este domingo 31 de mayo en la capital?

Las autoridades prevén un ambiente muy caluroso y cielo parcialmente nublado. Conoce qué zona de la ciudad tendría condiciones para lluvias ligeras

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Una mujer con paraguas bajo la lluvia, un sol brillante y un termómetro. Se ven El Ángel de la Independencia y el Palacio de Bellas Artes en Ciudad de México.
La Ciudad de México vivirá un domingo caluroso con cielo parcialmente nublado y posibilidad de lluvias ligeras aisladas, principalmente en algunas zonas de la capital (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ciudad de México tendrá un ambiente muy caluroso durante este domingo 31 de mayo, aunque no se descartan algunas lluvias ligeras en ciertas zonas de la capital, de acuerdo con el último boletín emitido por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

El reporte señala que el día estará marcado por cielo parcialmente nublado, temperaturas elevadas y condiciones limitadas para precipitaciones.

¿Lloverá este domingo en CDMX?

Sí, pero de manera muy aislada. La SGIRPC informó que existe posibilidad de lluvias ligeras, principalmente en el sur de la Ciudad de México.

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El acumulado estimado de precipitación será de menos de 5 milímetros, por lo que no se prevén lluvias generalizadas ni tormentas intensas en la capital.

A pesar de ello, las autoridades recomendaron mantenerse atentos a los avisos del Sistema de Alerta Temprana, ya que las condiciones meteorológicas pueden cambiar a lo largo del día.

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Temperaturas altas durante la tarde

El pronóstico indica que la temperatura máxima alcanzará los 29 grados Celsius, mientras que la mínima será de 15 grados Celsius durante la madrugada del lunes.

Las horas más calurosas se registrarán entre el mediodía y la tarde:

  • 09:00 horas: 19 °C
  • 12:00 horas: 24 °C
  • 15:00 horas: 29 °C
  • 18:00 horas: 26 °C
  • 21:00 horas: 21 °C
  • 00:00 horas: 19 °C
  • 03:00 horas: 16 °C
  • 06:00 horas: 15 °C
  • 09:00 horas del lunes: 19 °C

Alerta por temperaturas altas en CDMX

La SGIRPC advirtió sobre temperaturas altas en las regiones norte, centro y oriente de la ciudad, especialmente entre las 13:00 y las 18:00 horas.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan:

  • Mantenerse hidratado.
  • Evitar la exposición prolongada al sol.
  • Utilizar protector solar.
  • Vestir ropa ligera y de colores claros.
  • Prestar especial atención a niñas, niños y personas adultas mayores.

Vientos y calidad del aire

Durante este domingo se esperan vientos de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 45 km/h.

En cuanto a la calidad del aire, el reporte de las 06:00 horas indicó una condición aceptable para partículas PM2.5, lo que representa un menor riesgo para la población en comparación con días de contaminación elevada.

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En la Ciudad de México se ha registrado mala calidad del aire por lo altos índices de ozono en la atmósfera. (Jenifer Nava/Infobae)

Estado del volcán Popocatépetl

El boletín también informó que el volcán Popocatépetl permanece en Semáforo de Alerta Volcánica Amarillo Fase 2.

En caso de emisión de ceniza, la pluma se desplazaría hacia el suroeste, de acuerdo con la dirección prevista de los vientos.

Con temperaturas cercanas a los 30 grados Celsius y apenas una baja probabilidad de lluvias ligeras, el último domingo de mayo se perfila como una jornada predominantemente calurosa para los habitantes de la CDMX.

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