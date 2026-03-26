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La detección de un solo paquete en México llevó al decomiso de más de 22 mil dosis de metanfetamina en España

Como resultado del operativo fue detenido un hombre de origen colombiano

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La detección de un solo paquete en México llevó al decomiso de más de miles de dosis de metanfetamina en España
El hombre capturado (Guardia Civil España)

Agentes de seguridad incautaron en España realizaron el aseguramiento de más de cinco kilogramos y medio de metanfetamina luego de que efectivos estadounidenses detectaron un paquete sospechoso en la Ciudad de México.

El 25 de marzo la Guardia Civil española informó sobre el aseguramiento de 5, 590 kilogramos de metanfetamina y el arresto de un hombre de origen colombiano, este último al parecer relacionado con una red internacional dedicada al tráfico de drogas.

Dicho sujeto, un hombre de 43 años, contaba con una base operativa en Logroño (ciudad ubicada al norte de España y capital de la comunidad autónoma de La Rioja), lugar desde el cual recibía paquetes desde la capital de México y desde Estados Unidos.

La operación “Vindemia”

Fue a finales de octubre pasado cuando elementos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de EEUU alertaron sobre la identificación de un paquete sospechoso que salió de CDMX y que pretendía llegar a Logroño.

Como resultado de la operación fue detenido un hombre de origen colombiano (Guardia Civil España)

El paquete fue analizado con lo que fue confirmado que llevaba algún estupefaciente. Ante esta situación un juzgado en Madrid pidió permiso para rastrear el paquete y darle seguimiento a la entrega.

Dicho cargamento fue vigilado bajo protocolos del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil. El paquete llegó y fue vigilado por más de 72 horas hasta que el destinatario firmó la entrega.

Tras el aseguramiento del hombre, tanto la persona como el cargamento fueron presentados ante las autoridades judiciales de Logroño, lo que derivó en la incautación de paquetes con metanfetamina que dieron un peso total de 5, 590 kilogramos.

Las estimaciones indican que el cargamento que fue asegurado podría haber generado unas 22 mil dosis de la droga.

Más de media tonelada de droga escondida en aceite de coco

Cabe recordar que apenas el pasado 23 de marzo las autoridades españolas informaron sobre la incautación de un cargamento de aceite de coco proveniente de México y que fue asegurado en Madrid.

España asegura más de media tonelada de metanfetamina oculta en aceite de coco y enviada desde México
(Ministerio de Hacienda España)

Los agentes descubrieron que dicho paquete tenía 625 kilogramos de metanfetamina. Además, fueron detenidas cinco personas, entre ellas un hombre de origen mexicano.

El 19 de febrero fue detectado un envío “sospechoso” proveniente de México. Se trataba de un envío de 36 botes de aceite de coco que llegó a la localidad de Arganda del Rey.

Lo anterior generó actividades de vigilancia por parte de personal aduanero y de la Guardia Civil. el 1 de marzo fue identificado un hombre de origen español y otro mexicano, este último con una posición de jerarquía respecto al español. Las investigaciones continuaron hasta que el 5 de marzo fue realizado un operativo que duró 48 horas y derivó en el arresto de cinco personas y de los cuales cuatro fueron ingresadas a prisión preventiva.

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