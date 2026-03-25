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Del Cártel de Sinaloa hasta líderes extranjeros: por qué la CDMX es el escondite preferido para los criminales

En entrevista con Infobae México, Víctor Manuel Sánchez Valdés, especialista en seguridad pública, explicó las razones por las que la capital se convierte en una zona amurallada para los delincuentes

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Tanto cárteles como células criminales
Tanto cárteles como células criminales locales tienen presencia en la Ciudad de México. (Foto: Infobae México)

La Ciudad de México se ha convertido en el sitio predilecto para que los criminales logren pasar desapercibidos y puedan manejar sus actividades delictivas, ya que su contexto permite que sea un escondite.

En la capital se ha detectado presencia tanto de organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y hasta organizaciones extranjeras. Diversos ataques y asesinatos de líderes también han mostrado su preferencia por mantener un bajo perfil en sus calles, a pesar de la presencia de cámaras de videovigilancia y policías.

Víctor Sánchez Valdés, especialista en seguridad pública e investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), explicó en entrevista con Infobae México las razones por las que los criminales optan por trasladarse a la CDMX para esconderse.

“Muchos criminales ocupan la Ciudad de México como especie de refugio. Cuando quieren tener una especie de vida normal, van a la Ciudad de México”, comentó.

El especialista señaló que una de las principales razones se debe a que la capital es una zona de alta densidad poblacional y con presencia de visitantes extranjeros, lo que les permite pasar desapercibidos.

Desde su conexión con otras entidades hasta el favorecimiento en el lavado de dinero

En diciembre de 2025 fue
En diciembre de 2025 fue asesinado en un restaurante de Zona Rosa, en Ciudad de México, Óscar Noé Medina González, alias "El Panu", exjefe de escoltas de Los Chapitos. (FOTO: DEA).

De acuerdo con una reciente investigación realizada por Sánchez Valdés -y publicada en Nexos- en el país se ha detectado la presencia de 11 organizaciones o criminales extranjeros, de los cuales la Ciudad de México concentra el mayor número, pues se identificaron operaciones de 10 de ellas.

Los grupos o criminales extranjeros identificados provienen de Rumania, Venezuela, El Salvador, Colombia, Italia, China, Israel, Rusia, Estados Unidos y Canadá.

Esto ha provocado que los criminales extranjeros tampoco sean identificados fácilmente debido a la alta población flotante que se concentra en las calles de la capital.

Sánchez Valdés detalló que otra de las razones por las que los criminales deciden trasladarse a la Ciudad de México se debe a su conectividad con otras entidades y a nivel internacional.

“Se trata de la ciudad mejor conectada de México a nivel internacional, tiene conexiones con muchas ciudades de todo el mundo”, comentó.

Ryan Wedding, un exatleta olímpico
Ryan Wedding, un exatleta olímpico canadiense, fue detenido en la Ciudad de México luego de ser buscado por EEUU al estar involucrado en una red de tráfico de drogas internacional y contar con protección del Cártel de Sinaloa. FBI/Handout via REUTERS

Pese a la alta presencia de cámaras de vigilancia y de policías, el experto señaló que los criminales pueden gozar de una cortina de humo que les hace pasar desapercibidos.

“Pueden pasar desapercibidos, (porque) al ser un criminal que viene del extranjero, lo capta una cámara o lo ve un policía, es difícil que lo identifiquen salvo que tenga un reporte de Interpol o que tengan sus datos biométricos. Va a ser imposible”, comentó.

Respecto a los criminales nacionales, el experto señaló que el efecto se replica debido a que algunos de ellos pueden confundirse como empresarios, sobre todo para aquellos que no son identificados como líderes criminales

Esto podría explicar la razón por la que personajes como Óscar Noé Medina González, alias “El Panu”, exjefe de seguridad de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, podía encontrarse en la Ciudad de México cenando en un restaurante de Zona Rosa cuando fue asesinado en diciembre de 2025.

“Su cara era conocida en Sinaloa, pero no necesariamente en Ciudad de México, entonces es muy difícil que un policía, a pesar de que lo vea, lo reconozca, pues puede pasar por un empresario en sitios donde hay mucho dinero”, señaló.

Ovidio Guzmán López, hijo de
Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, vivió un atentado en CDMX cuando acudió a Parque Delta. (CEPROPIE vía AP Archivo)

De acuerdo con Sánchez Valdés, la presencia de organizaciones criminales tanto extranjeras como nacionales en la Ciudad de México se debe, sobre todo, a sus actividades de lavado de dinero debido a que es la sede financiera del país, donde también tienen acceso a muchas instituciones bancarias.

“Para las organizaciones extranjeras es mucho más sencillo llegar a la Ciudad de México y perderse en la capital que en otras zonas. Estas organizaciones llegan a tejer alianzas con las organizaciones (mexicanas)”, explicó el experto.

Cabe señalar que otro de los hechos destacados en Ciudad de México, relacionado con la presencia de criminales, fue el atentado en contra de Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, hijo de “El Chapo” Guzmán.

En octubre de 2021, el hijo del exlíder del Cártel de Sinaloa se trasladó a la capital para resguardarse tras el Culiacanazo de 2019, teniendo como zonas de movilidad las colonias Roma, Condesa, Nápoles y Santa Fe.

Cuando se encontraba en Parque Delta, el 28 de octubre, un grupo de sicarios intentó asesinarlo, pero la orden les fue negada por la posible muerte de terceros en el sitio.

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