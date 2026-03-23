México

Oculta en aceite de coco: así fue enviada, desde México, media tonelada de cocaína a España

Como resultado fueron detenidas cinco personas, entre ellas un mexicano

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(Ministerio de Hacienda España)
(Ministerio de Hacienda España)

Un cargamento de aceite de coco proveniente de México fue incautado en Madrid, España, al descubrir que se trataba de unc argamento con 625 kilogramos de metanfetamina. Como resultado, fueron detenidas cinco personas, entre ellas un hombre de origen mexicano.

Si bien los hechos fueron informados el 23 de marzo, fue el 19 de febrero que fue detectado un envío “sospechoso” proveniente de México. En dicha ocasión el cargamento fue declarado como 36 botes de aceite de coco, el cual fue analizado y dio resultado positivo a estupefacientes, por lo que fue llevada a un trastero en la localidad de Arganda del Rey.

Almacenamiento y vigilancia: así fueron descubiertos

Fue a partir del 24 de febrero pasado que elementos de Vigilancia Aduanera y de la Guardia Civil implementaron dispositivos de vigilancia en la zona donde estaba el cargamento, así como en el domicilio del destinatario y en el domicilio de la persona responsable de la logística.

Lo hallado por las autoridades
Lo hallado por las autoridades (X/@guardiacivil)

Con lo anterior, los agentes se dieron cuenta que una de las personas investigadas acudió hasta el sitio donde estaba la mercancía en por lo menos tres ocasiones para revisar el estado del cargamento.

“Se consiguió establecer la relación entre dos investigados, al ser presenciado un encuentro de dos horas entre ambos en un bar. Se confirmó la existencia del vínculo entre estas dos personas, que ya figuraban denunciados como presuntos autores de delitos de estafa en el año 2015″.

Para el 1 de marzo fue identificado un hombre de origen español y otro mexicano, este último con una posición de jerarquía respecto al español. Las investigaciones continuaron hasta que el 5 de marzo fue realizado un operativo que duró 48 horas y derivó en el arresto de cinco personas y de los cuales cuatro fueron ingresadas a prisión preventiva.

Detenido “El Notario” tras llegar de un vuelo proveniente de México

Uno de los sujetos capturados es un individuo identificado como “El Notario”, quien era el responsable de corroborar que el trasiego de la droga había sido realizado conforme al acuerdo; fue capturado tras llegar de un vuelo proveniente de México.

(X/ @guardiacivil)
(X/ @guardiacivil)

Un video compartido por las autoridades españolas muestra parte de la sustancia asegurada en diversos contenedores. El aseguramiento es descrito como la desarticulación de una red de tráfico de drogas.

Cabe recordar que en enero pasado fue informado el aseguramiento de 40 kilos de metanfetamina y la desarticulación de una estructura criminal ligada al Cártel de Sinaloa.

En dicha ocasión la droga fue hallada en una estatua de más de metro y medio de altura y que tenía como destino Tenerife. También fueron detenidas nueve personas, entre ellas un integrante del Cártel de Sinaloa y un empresario dedicado al mármol.

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