EEUU elimina sanciones contra César Gastelum, “La Señora”, presunto operador del Mayo Zambada

César Gastelum, operador del Cártel de Sinaloa. Crédito: PGR

El gobierno de Estados Unidos eliminó de la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) a César Gastelum Serrano, conocido como “La Señora” o “El Marisquero”, exmiembro de alto nivel del Cártel de Sinaloa, vinculado directamente con Ismael “El Mayo” Zambada.

La medida también alcanza a sus hermanos Alfredo Gastelum Serrano y Guadalupe Candelario Gastelum Serrano, quienes junto con él figuraban en las listas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos desde hace más de 10 años.

La decisión ocurre en el marco de una revisión de designaciones relacionadas con el narcotráfico y ajustes, la cual fue publicada por la OFAC desde el pasado 20 de marzo en un informe titulado: Designaciones antiterroristas; eliminación de designaciones relacionadas con el narcotráfico y Rusia.

Según reportes previos de Infobae México basados en declaraciones oficiales, “La Señora” es señalado de traficar cocaína en gran escala a través de la ruta Colombia-Honduras-Guatemala hacia México, con destino final en Estados Unidos.

Durante años, figuró como uno de los operadores clave del Cártel de Sinaloa en Centroamérica y específicamente en Honduras, donde fue relacionado con diversos políticos de alto nivel, como Juan Orlando Hernández, expresidente condenado a 45 años de cárcel por narcotráfico en EEUU y posteriormente indultado de todos los cargos por Donald Trump.

Detención y antecedentes en México

La detención de César Gastelum se realizó el 11 abril de 2015 en la ciudad de Cancún, durante un operativo coordinado por fuerzas federales mexicanas

En ese momento, el gobierno estadounidense lo señalaba como uno de los narcotraficantes más buscados, destacando su rol en la expansión del Cártel de Sinaloa hacia Centroamérica. Este arresto fue considerado un golpe contra la estructura logística del cártel y su red de distribución de cocaína.

César Gastelum era vinculado con la facción que dirigía El Mayo Zambada. (Credit Image: � Department of State/Tv Azteca/La Nacion via ZUMA Press)

Según reportes del centro de investigación Insight Crime, la captura de “El Marisquero” fue el resultado de una serie de golpes contra el Cártel de Sinaloa, los cuales debilitaron la estructura del hombre que fue considerado como el presunto mayor narcotraficante de Centroamérica en sus tiempos de control.

De acuerdo con reportes previos de este medio, en las actividades criminales de “La Señora” destacaba su capacidad para coordinar grandes cargamentos de droga desde Sudamérica hasta México y, posteriormente, hacia territorio estadounidense.

Reportes de este medio también vinculan a “La Señora” con Dámaso López Núñez, alias “El Licenciado” y con Joaquín ”El Chapo Guzmán”.

Las autoridades de ambos países identificaron sus nexos con operadores de alto nivel y su experiencia en la creación de rutas marítimas para el tráfico de estupefacientes.

“El Marisquero” fue extraditado hacia Estados Unidos el 15 de noviembre de 2015, 218 días después de su captura en territorio mexicano, donde se le encontró en posesión de más de 700 gramos de cocaína, 2 celulares y una pistola.

Operador clave de “El Mayo” y sus vínculos regionales

Estructura criminal de los hermanos Gastelum, sancionada por el Departamento del Tesoro de EEUU desde el 2014. Crédito: Departamento del Tesoro - Insight Crime

César Gastelum fue identificado como un operador estratégico dentro del Cártel de Sinaloa, especialmente bajo las órdenes de Ismael “El Mayo” Zambada.

Su función consistió en establecer alianzas con grupos delictivos en Honduras, país que se convirtió en punto clave para el trasiego de drogas hacia Estados Unidos. La colaboración con organizaciones hondureñas permitió diversificar los métodos y rutas de transporte, fortaleciendo la presencia del cártel en Centroamérica.

El nombre de César Gastelum también apareció vinculado a procesos judiciales en Estados Unidos relacionados con el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en los cuales el narcotraficante presuntamente le entregó sobornos.

Además, “La Señora” fue señalado como posible testigo clave en el juicio por narcotráfico que involucró a Hernández, quien fue sentenciado a 45 años de cárcel y posteriormente fue indultado de todos los cargos por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Juan Orlando Hernández fue liberado de todo cargo por Donald Trump.

Documentos judiciales y testimonios ubicaron a “La Señora” como figura relevante para entender el nexo entre el narcotráfico y sectores del poder político en Honduras. Durante las investigaciones, se identificó que César y otros miembros del Cártel de Sinaloa facilitaron operaciones de tráfico a gran escala, aprovechando contactos en el ámbito gubernamental hondureño.

Hasta el momento las autoridades estadounidenses no han confirmado si la salida de “La Señora” y sus dos hermanos de la lista de la OFAC está fundamentada en su presunta colaboración como testigo durante el juicio de Juan Orlando, quien representó a su país como Diputado, posteriormente en el cargo de Congresista y, por último, de 2014 a 2022 como Presidente de la República de Honduras.

Eliminación de la lista OFAC y sus implicaciones

Parte de la lista de personas eliminadas por la OFAC. Crédito: OFAC

La eliminación de César Gastelum y sus hermanos, Alfredo y Guadalupe Candelario de la lista de sancionados de la OFAC implica el levantamiento de restricciones financieras y comerciales a nivel internacional.

En la información publicada por la OFAC revelan que los hermanos Gastelum nacieron en Culiacán, Sinaloa y estas serían sus edades:

César Gastelum, 57 años

Alfredo Gastelum, 54 años

Guadalupe Candelario Gastelum, 62 años

Las sanciones habían estado vigentes aproximadamente desde 2014, cuando el gobierno estadounidense integró a los Gastelum Serrano a la lista por su papel en el tráfico de drogas.

Sin embargo, en la reciente modificación de la lista no apareció otro hermano de “La Señora” que también fue sancionado desde 2014, Jaime Gastelum Serrano.