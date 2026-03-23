México

Sheinbaum solicitará informe a la FGR sobre hallazgo de restos óseos en funeraria en Iguala: estaría ligada al caso Ayotzinapa

En el sitio también fueron localizados tres crematorios, uno de ellos clandestino

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Marcha conmemorativa a 10 años
Marcha conmemorativa a 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Crédito: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) dar un informe detallado sobre el hallazgo de restos humanos en la funeraria “El Ángel”, ubicada en Iguala, Guerrero, los cuales podrían estar relacionados con la desaparición de los 43 normalistas.

Esta orden se da luego de que el pasado viernes 20 de marzo las autoridades federales informaron a los padres de los estudiantes los avances en la investigación de la funeraria.

Al interior, fueron localizados cuerpos y ropa, un horno sin registro y dos crematorios más. Sin embargo, uno de los hallazgos más importantes fue la presencia de una bolsa con restos óseos que corresponden al año 2014, por lo que se cree podría pertenecer a alguno de los jóvenes desaparecidos.

Restos sin analizar en funeraria
Restos sin analizar en funeraria de Iguala generan nuevas líneas de investigación. Foto: (Centro de Derechos Humanos de la Montaña)

Tras los hechos, la mandataria federal confirmó que este sitio cuenta con crematorios y que operaba de forma irregular. Además, destacó que ya se había contemplado en las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) pero se había desechado.

“Las nuevas investigaciones en efecto (...) llevaron a este lugar, que operaba de manera muy irregular. Es un caso que viene desde hace varios meses, están detenidos los dueños de la funeraria y hay una investigación profunda”, comentó durante la conferencia matutina de este lunes 23 de marzo.

Aunque evitó brindar mayores detalles para no entorpecer las investigaciones, Sheinbaum comentó que fue ella quien ordenó que se brindaran avances a los padres de los normalistas respecto a los hallazgos en la funeraria.

La mandataria también adelantó que en el sitio se llevará a cabo una búsqueda tras los hechos.

Cabe señalar que desde octubre de 2025 el inmueble se encuentra asegurado debido a las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes, y los dueños del lugar permanecen detenidos.

Al ser notificados del hallazgo, padres de los estudiantes exigieron saber la manera en que los restos óseos localizados pudieron permanecer en el sitio por más de 11 años.

Regulación a crematorios y funerarias será parte de la Ley de Búsqueda de personas desaparecidas

La presidenta Claudia Sheinbaum durante
La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este lunes. (Captura de pantalla / Gobierno de México)

Al ser cuestionada sobre las medidas que se realizarán para la regulación de crematorios, Sheinbaum informó que se tiene contemplado dentro de la Ley de Búsqueda y otras relacionadas, esto con el objetivo de reforzar los registros en el Servicio Médico Forense (Semefo).

“Funerarias y crematorios son regulados por los estados, no hay una regulación federal. Nosotros lo que planteamos ahora es que tiene que regularse de mayor manera los registros de los Semefos, y de aquellas personas que por no ser identificadas van a lo que se llaman fosas comunes o que a lugares en donde se entierran a las personas que no están reconocidas por sus familiares. Nosotros planteamos en la nueva ley que tiene que reforzarse, incluso que haya registros de ADN, más allá de los biométricos", informó la presidenta.

Pese a que el expresidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa durante su sexenio, los padres aún no tienen certeza del lugar donde se podrían encontrar sus hijos.

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